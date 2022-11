Enquête conjointe en cours sur l’écrasement d’un petit avion au nord de l’île de Vancouver

La GRC de Port Hardy est en train d’enquêter sur un petit accident d’avion qui s’est produit près de Strachan Bay, au nord de Port Hardy.

Le 23 novembre, vers 13 h 20, « la GRC de Port Hardy a été avisée par le Centre conjoint de coordination de sauvetage qu’un hydravion Cessna s’était écrasé dans l’eau à Strachan Bay », a déclaré le caporal Alex Bérubé, porte-parole du BC. GRC. “On a appris que l’avion transportait deux passagers du camp de bûcherons vers Port Hardy.”

Des hélicoptères et des bateaux de la Garde côtière ont été envoyés sur zone et des recherches ont été effectuées, “mais aucun survivant n’a été localisé et l’avion a été présumé avoir coulé”, a ajouté Bérubé.

Selon le communiqué, la GRC et le Bureau de la sécurité des transports travaillent ensemble pour déterminer ce qui a pu causer l’écrasement de l’avion, et l’équipe de marine et de plongée de la côte ouest de la GRC est également mobilisée pour tenter de localiser l’avion, les deux passagers et le pilote.

L’avion appartenait à une société appelée Air Cab, basée à Coal Harbour.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la GRC de Port Hardy au 250-949-6335.

