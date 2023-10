Les données et analyses de santé ainsi que les services technologiques seront les secteurs les plus touchés par l’IA générative, selon une étude. enquête par la société d’investissement GSR Ventures.

L’enquête, qui comprenait les réponses de plus de 40 investisseurs en capital-risque dans le domaine des technologies de la santé, a révélé que plus de 71 % pensent que ChatGAPT/GenAI modifie « quelque peu » ou « un peu » leur stratégie d’investissement. En revanche, 12 % déclarent que cela n’affecte « pas du tout » leur stratégie, et 17 % déclarent que cela la modifie « de manière significative ».

Les investisseurs s’attendent à ce que les valorisations soient raisonnablement similaires l’année prochaine par rapport à 2023, 78 % (+/-20 %) déclarant qu’elles seront les mêmes. Un peu plus d’investisseurs estiment que les valorisations continueront de baisser en 2024.

L’oncologie est considérée comme le domaine clinique le plus prometteur pour les startups, suivi de la cardiologie. Près d’un tiers des investisseurs (32,5 %) ont déclaré que l’ophtalmologie était la moins prometteuse pour les startups.

Les plus grands défis pour les entreprises dans les portefeuilles des investisseurs en 2023 étaient la réorientation vers la rentabilité (33,3 %), suivis par les défis de mise sur le marché (31 %) et la levée de fonds (28,6 %). Les investisseurs ont également souligné que trouver et attirer des talents et fidéliser la clientèle étaient des difficultés auxquelles les entreprises étaient confrontées.

La moitié des investisseurs ont déclaré que la pénurie de prestataires et la crise d’épuisement professionnel constituent l’opportunité la plus importante pour les entreprises émergentes.

Pour le reste de 2023, les investisseurs ont déclaré qu’ils s’attendent à réaliser le même nombre, voire plus, d’investissements par rapport à 2022.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Selon un rapport de Santé des rochesles startups de santé numérique ont levé 2,5 milliards de dollars dans le cadre de 119 transactions au troisième trimestre de cette année, faisant du troisième trimestre le deuxième trimestre le moins financé en dollars levés depuis le quatrième trimestre 2019 et portant le financement total de 2023 à ce jour à 8,6 milliards de dollars pour 365 transactions.

Le rapport note que les investisseurs financent des startups avec de nouvelles voies de traitement et solutions de flux cliniques, et bien qu’il y ait eu des faillites en 2023 dans le domaine de la santé numérique, comme celle de la société multinationale de santé numérique basée à Londres Babylon et du fabricant de produits thérapeutiques numériques sur ordonnance Pear Therapeutics, « la nouvelle réalité de la santé numérique est « plus petite mais puissante » ».