Enquête Bank of America : 71 % des travailleurs déclarent que leur salaire ne suit pas l’inflation

New York

Il est de plus en plus évident que les Américains ont du mal à suivre une inflation écrasante.

Près de trois employés sur quatre (71%) affirment que le coût de la vie dépasse leurs salaires et traitements, selon une enquête parrainée par Bank of America partagée en premier avec CNN mardi. C’est en hausse par rapport à 58% en février.

L’enquête – qui a été réalisée en juillet et auprès de personnes qui participent à des plans 401 (k) – a révélé que la moitié des employés ont déclaré avoir pris des mesures pour faire face aux difficultés financières au cours des six derniers mois.

Parmi ceux qui prennent des mesures, 21 % déclarent puiser dans leurs économies d’urgence pour payer les factures, 21 % font des heures supplémentaires, 20 % recherchent un emploi mieux rémunéré et 6 % ont recours à un retrait pour difficultés 401 (k). sondage trouvé.

L’enquête de Bank of America a révélé qu’en dépit d’être employés, 62% des travailleurs sont stressés par leurs finances.

“Le principal contributeur à ce stress est l’inflation”, a déclaré Lorna Sabbia, responsable des solutions de retraite et de patrimoine personnel chez Bank of America.

Les résultats brossent le tableau d’une main-d’œuvre soumise à une pression financière importante, malgré les preuves d’un marché du travail en plein essor et de dépenses de consommation résilientes.

L’inflation obstinément élevée érode les chèques de paie et assombrit l’humeur des consommateurs. Bien que les prix de l’essence aient baissé ces derniers mois, les prix de la nourriture, du loyer et des services publics restent élevés.

Dans l’ensemble, les prix à la consommation ont augmenté de 8,3 % d’une année sur l’autre en août, selon le Bureau of Labor Statistics. Ce n’est pas loin en dessous du sommet de 40 ans de 9,1 % établi en juin.

Le marché du travail, en revanche, est en plein essor, du moins pour le moment. Le taux de chômage a chuté en juillet à 3,5 %, le niveau le plus bas depuis 1969. L’embauche demeure forte et les mises à pied sont relativement rares. Pourtant, même la Réserve fédérale met en garde contre des pertes d’emplois à venir, car elle tente de lutter contre l’inflation élevée par des hausses massives des taux d’intérêt.

Le pourcentage d’employés qui se sentent financièrement à l’aise est tombé à 44 % dans l’enquête de Bank of America. C’est le niveau le plus bas en cinq ans et nettement inférieur au niveau de février de 57 %.

La détérioration a été plus prononcée parmi les minorités. Seuls 32% des employés noirs ont déclaré se sentir bien financièrement, contre 50% en février. Un employé hispanique sur trois a indiqué qu’il se sentait bien financièrement, contre 47 % en février.

Le sentiment concernant le bien-être financier chez les jeunes Américains est celui qui s’est le plus détérioré. La génération Z et la génération Y (âgées de 18 à 44 ans) ont enregistré une baisse de 15 points de pourcentage, contre 10 points pour ceux qui ont 55 ans et plus.

Dans ce contexte, de nombreux Américains ont envisagé de quitter leur emploi.

L’enquête de Bank of America a révélé que 21 % des employés pensaient à changer d’emploi et 9 % l’ont fait. Les principaux motifs d’abandon étaient la rémunération, l’épuisement professionnel et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L’économie sera probablement un enjeu clé lors des élections de mi-mandat de cet automne. Selon un sondage du Washington Post/ABC News publié ce week-end, seul un Américain sur quatre déclare que l’économie est en « bon » ou « excellent ». Environ trois Américains sur quatre disent que l’économie est soit “pas si bonne” soit “mauvaise”.

Les prix élevés de l’énergie continuent de jeter une ombre sur l’économie.

Les Américains ont été confrontés au choc des autocollants, car les prix élevés du gaz naturel et du charbon, ainsi que la forte demande au milieu des vagues de chaleur, ont fait grimper les factures de services publics cet été.

Un rapport distinct de Bank of America a révélé que le paiement mensuel moyen pour les services publics avait augmenté de 16,3 % d’une année sur l’autre en août.

Les factures de services publics ont tellement augmenté que certaines familles ont du mal à payer. Une enquête de Bank of America auprès des consommateurs a révélé que 17% des ménages avaient manqué ou effectué un paiement en retard sur les services publics. Ce chiffre monte à 25 % pour ceux qui gagnent moins de 50 000 $.

Si les prix des services publics restent élevés, a averti Bank of America, ces ménages “pourraient subir des pressions pour réduire leurs autres dépenses afin de garder les lumières allumées”.