Enquête Alex Salmond: un membre du comité est «  profondément malade de toute l’affaire  »

L’ancien premier ministre s’est retiré de la comparution prévue de mercredi au comité après que les autorités parlementaires aient retiré, expurgé et publié une version révisée de ses preuves écrites.

«J’en ai marre des mensonges, de l’évasion, de la tromperie, de l’obstruction et de l’obscurcissement.» M. Fraser a affirmé que «toute la triste histoire» de l’enquête avait révélé que le gouvernement écossais était un «cloaque de vipères obsédées par les vendettas personnelles, se déchirant et détruisant la confiance du public».

Cela intervient au moment où M. Salmond a déclaré que ses avocats allaient écrire au Lord Advocate – le plus haut officier du droit écossais – pour lui demander une explication de l’action «étonnante» et «très irrégulière» du Crown Office.

Le leader conservateur écossais Douglas Ross a également déclaré que le Lord Advocate devait expliquer pourquoi il voulait que les preuves écrites soient expurgées, affirmant que la saga était devenue «triste pour le Parlement et pour l’Écosse».

Bien qu’ayant été dans le domaine public pendant environ 16 heures, le corps social du parlement a décidé de retirer les preuves de son site Web mardi après-midi et de censurer certaines sections.

Les avocats de M. Salmond ont déclaré qu’il y avait un «risque important» pour lui à témoigner devant le comité et ont exigé de connaître la justification juridique des expurgations.

La commission s’est réunie à huis clos mercredi et a accepté d’inviter à nouveau M. Salmond à témoigner en personne vendredi. « Il y a eu un accord unanime au sein de la commission sur le fait qu’il souhaite entendre Alex Salmond », a déclaré un porte-parole du parlement écossais.

Il a tweeté: «Arrêtez cette folie dont vos fonctionnaires et votre personnel sont responsables qui ruine la réputation durement acquise de notre parlement et met en péril la cause de l’indépendance.»