Enquête Alex Salmond: Pourquoi le SNP est-il en état de guerre civile?

Le Parti national écossais a été la machine politique la plus habile du Royaume-Uni au cours de la dernière décennie, passant des étrangers courageux au parti naturel du pouvoir en Écosse.

L’agitation des factions a été laissée aux travaillistes et aux conservateurs. Le SNP était trop occupé à créer de l’ordre et de l’harmonie dans le mouvement d’indépendance, faisant passer l’idée d’un État écossais séparatiste d’une cause perdue à un scénario de plus en plus probable.

Pourtant, des querelles internes ont finalement éclaté. Il y a la rupture dramatique entre les deux figures imposantes du parti, l’actuel patron Nicola Sturgeon et son prédécesseur Alex Salmond – les alliés autrefois proches qui sont maintenant des ennemis jurés.

Il y a la dispute sur le limogeage de la députée Joanna Cherry du frontbench de l’équipe de Westminster. Et il y a un différend sur le moment du deuxième référendum sur l’indépendance et sur la meilleure façon de jouer le bras de fer à venir avec le gouvernement britannique.

Alors, quelle est la profondeur des divisions? Peuvent-ils être guéris? Et pourraient-ils nuire à la pression du parti pour un autre référendum sur l’indépendance dans l’année à venir?

Regardez plus

Mme Sturgeon gardera certainement un œil attentif sur Mme Cherry, qui a fâché d’être «limogée» de son rôle de frontbench plus tôt ce mois-ci. Le QC fait partie d’un petit groupe de députés qui sont restés fidèles à M. Salmond – insistant sur le fait qu’il aurait dû être réintégré par le parti après avoir été innocenté des accusations d’agression sexuelle l’année dernière.

Ce n’est pas un hasard si les loyalistes de Salmond – Mme Cherry, Kenny MacAskill et Angus MacNeil – sont les seuls députés du SNP sans portefeuille ministériel fantôme à Westminster.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

La fracture s’accompagne de quelques problèmes non résolus concernant les droits des transgenres. La députée du SNP, Kirsty Blackman, a suggéré que les personnes trans quittaient le SNP à cause du comportement de Mme Cherry et d’autres membres du parti, disant: «Les choses ont évolué depuis les années 80.»

Mme Cherry a accusé Mme Blackman de «mensonges et calomnies», ce qui a conduit à une «menace vicieuse» pour sa sécurité – qui fait désormais l’objet d’une enquête policière.

Mme Cherry et certains conseillers du SNP avaient souscrit à un engagement déclarant que les femmes «ont le droit de maintenir leurs protections fondées sur le sexe». Cela a été perçu comme une tentative d’aller à l’encontre du plan du parti visant à faciliter l’obtention de la reconnaissance juridique des personnes transgenres.

(PENNSYLVANIE)

La fracture s’est élargie lorsque le député du SNP Neale Hanvey a été limogé de son rôle de porte-parole des vaccins après avoir semblé soutenir une campagne visant à poursuivre Mme Blackman.

Il a été découvert qu’il avait publié un message sur une page de crowdfunder collectant des fonds pour intenter une action en diffamation contre Mme Blackman et d’autres, disant: «Parlez clairement et restez forts».

Neil Mackay, auteur et chroniqueur à Le héraut, dit que le parti est dans un «désordre absolu» malgré une avance considérable dans les sondages pour l’élection de Holyrood en mai.

«Il y a de multiples schismes en ce moment – se divise sur des problèmes d’identité, se divise le long des lignes Salmond-Sturgeon et se divise le long de la meilleure voie vers l’indépendance. C’est [a] partie profondément déchirée pour le moment. Très dysfonctionnel et toxique. »

Le désordre est encore plus compliqué à cause des preuves écrites fournies par M. Salmond à l’enquête Holyrood examinant la gestion bâclée par le gouvernement écossais des allégations de harcèlement contre lui.

L’ancien premier ministre s’est retiré d’une comparution prévue au comité cette semaine après que les autorités parlementaires ont expurgé des parties de ses preuves – dans lesquelles il a affirmé que des hauts responsables du SNP autour de Mme Sturgeon étaient à l’origine d’une tentative «malveillante et concertée» de le faire tomber.

Alex Salmond et Nicola Sturgeon en campagne en 2015 (PENNSYLVANIE)

Les avocats de M. Salmond ont annoncé qu’ils allaient écrire au Lord Advocate pour lui demander une explication de la demande «étonnante» et «très irrégulière» du Crown Office pour la rédaction.

Le SNP avait affirmé que la décision de l’enquête de publier les allégations de M. Salmond risquait de «compromettre» l’anonymat des femmes impliquées dans le procès contre lui. Cependant, l’enquête a montré clairement que leur anonymat serait toujours protégé.

Ironiquement, l’attention renouvelée accordée à M. Salmond – tout à fait l’homme d’hier – est devenue une façon de penser l’avenir du parti. De nombreux commentateurs ont suggéré que le traitement de ses alliés était un signe inquiétant d’autocratie à Édimbourg.

Le télégrapheAlan Cochrane, rédacteur en chef écossais, qui soutient le syndicat, indique que cela montre comment la «dame impitoyable» de Bute House (Mme Sturgeon) «ne tolérera aucune dissidence» de la part de ceux qui sont prêts à contester son leadership.

Leader du SNP Nicola Sturgeon (Getty Images)

Mike Small, rédacteur en chef du site Web influent pour l’indépendance Bella Caledonia, n’a pas de camion avec cet argument. Il suggère que la «faction Cherry» de Westminster pourrait envisager de quitter le parti pour éviter de nuire à la cause de l’indépendance.

«Tout cela rappelle l’effondrement du parti travailliste dans les années 80 ou l’implosion du parti conservateur ces dernières années», note-t-il. «À un moment donné… vous partez parce que vous êtes en proie à une telle rage ou vous êtes expulsé.

Aussi intrigant que puisse être le combat Sturgeon-Salmond, il y a des différends stratégiques beaucoup plus importants qui se profilent au sujet du match d’échecs à enjeux élevés qui suit le vote de Holyrood ce printemps.

Ian Blackford, le chef du SNP à Westminster, a récemment déclaré Le National journal selon lequel indyref2 «doit» se tenir en 2021. Il a fait valoir que le gouvernement écossais aurait le droit de tenir un autre scrutin «rapidement» s’il remportait les élections à Holyrood en mai.

Il y a ceux qui demandent que Mme Sturgeon déclare un référendum «sauvage» si Downing Street refuse d’en sanctionner un. Chris McEleny, un conseiller du SNP avec un large public en ligne dans le mouvement pour l’indépendance, a un «plan B» encore plus radical.

Il a fait valoir qu’une victoire majoritaire du SNP en mai serait un mandat pour Mme Sturgeon de frapper à la porte du n ° 10 et d’exiger des négociations sur la souveraineté écossaise, sans autre scrutin.

Lire la suite

Mme Sturgeon s’est montrée aussi peu engageante que possible, affirmant seulement qu’elle souhaitait organiser un référendum dans la «première partie du prochain parlement écossais». Sa stratégie initiale sera de susciter l’indignation face au refus de Boris Johnson d’accorder le vote, déclenchant une bataille juridique très susceptible de se terminer devant la Cour suprême.

Le soutien à une rupture entre les Écossais s’est légèrement accru au cours de l’année écoulée. Il y a eu une majorité faible mais constante en faveur de l’indépendance depuis que la pandémie a frappé au début de l’année dernière. La réalité du Brexit devait donner une nouvelle impulsion au soutien de l’indépendance au début de 2021.

Mais comme le souligne le gourou des sondages Sir John Curtice, le niveau moyen de soutien au «Oui» dans les trois derniers sondages d’indépendance est de 53% – en légère baisse par rapport aux 55% enregistrés lors des trois derniers scrutins de 2020.

Le hérautNeil Mackay pense que les divisions du SNP ont quelque chose à voir avec cela. «Nicola Sturgeon est perçu par le public écossais comme ayant bien géré la pandémie, il n’est donc pas surprenant de trouver le parti en tête dans les sondages», dit-il. «Mais le soutien au SNP et le soutien à l’indépendance pourraient-ils être encore plus importants? Je pense que cela pourrait probablement.

Le commentateur ajoute: «C’est de la politique 101 qu’un parti politique divisé ne réussit pas et aura tendance à ne pas être perçu comme un bon gouvernement. S’il n’était pas aussi déchiré par des divisions, le soutien à l’indépendance pourrait être encore plus élevé qu’il ne l’est actuellement.

Mme Sturgeon et le SNP pourraient bien défier la gravité politique et gagner une majorité confortable à Holyrood en mai. Mais les choses peuvent devenir plus délicates pendant le drame constitutionnel à enjeux élevés à suivre.