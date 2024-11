Énorme vote de confiance pour l’as européen des Oilers d’Edmonton de Don Cherry

Contenu de l’article

2. Comme mentionné précédemment, lorsque McDavid a été absent pour six matchs en 2019-2020, Draisaitl a fondu en larmes, se plaçant ainsi au centre des discussions sur le Trophée Hart en tuant l’idée (pour un instant au moins) que les Oilers étaient juste une équipe composée d’un seul homme. Peut-être que Draisaitl avait quelque chose à prouver à l’époque, mais il l’a prouvé et a remporté le prix du joueur le plus utile de la LNH.

3. Il me semble que la réputation de Draisaitl en tant que joueur d’élite est désormais assurée, mais l’équipe elle-même a quelque chose à prouver. De nombreux joueurs vétérans sont partis pour des débuts incertains. Il y a beaucoup de critiques sur la perte de joueurs rapides et/ou physiques comme Dylan Holloway, Warren Foegele, Ryan McLeod et Philip Broberg. On se plaint du manque de vitesse des deux dernières lignes de l’équipe. Il n’y a aucune fin à l’anxiété concernant le jeu des vétérans de la défense du deuxième duo Darnell Nurse, Troy Stecher et Travis Dermott. Stuart Skinner est également sous le feu des projecteurs pour une pièce fragile pour commencer l’année.

4. Fidèle à son habitude, Cherry a mal prononcé le nom de Draisaitl, l’appelant « Dice Idol ». The Grape One rencontrait rarement un nom européen qu’il ne modifiait pas légèrement ou majoritairement. J’en ai entendu d’autres avec la même tendance à mal prononcer (je suis sûr que je le fais involontairement de temps en temps), donc je n’en fais pas grand chose.