Énorme secousse pour l’émission de petit-déjeuner d’Eamonn Holmes alors que la légende diurne d’ITV le rejoint en tant que co-animateur

EAMONN Holmes a retrouvé l’une de ses anciennes co-stars d’ITV aujourd’hui – alors qu’ils se préparaient à héberger ensemble.

Le favori de la télévision a posé aux côtés de l’ex-panéliste de Loose Women Saira Khan dans les studios de son émission de petit-déjeuner.

Réseaux sociaux

L’ancien candidat apprenti remplacera Isabel Webster sur GB News pendant deux jours la semaine prochaine.

La star de la télévision Saira a passé cinq ans sur Loose Women entre 2015 et 2020 – quand Eamonn était à la tête de This Morning.

Cependant, elle a radicalement quitté le hit de jour avec effet immédiat.

Saira, 52 ans, a révélé son nouveau concert dans un post accompagné d’une photo d’elle et d’Eamonn, 63 ans, côte à côte dans le studio.

Le présentateur a écrit: « Faites attention à ce que vous souhaitez !!

“J’ai toujours voulu être un présentateur de nouvelles et maintenant j’ai l’opportunité de travailler avec le diffuseur primé et le roi des nouvelles @eamonnholmes sur @gbnewsonline.

«Je couvre @isabelwebstertv pendant seulement deux jours, lundi, mardi, la semaine prochaine.

“Je suis absolument nerveux et je me sens un peu malade rien que d’y penser – mais faire des choses hors de ma zone de confort est bon pour moi.

Elle a ajouté qu’Eamonn et Isabel “rendent les choses si faciles”, ajoutant : “Des transitions fluides d’une actualité à l’autre, des transitions sans faille entre l’autocue et l’ad-lib et de la lumière à l’ombre !

« Je coulerai ou je nagerai – mais au moins je peux dire que j’ai essayé !

“J’ai suivi l’équipe la semaine dernière et j’ai été très impressionné par le résultat. Belle équipe du matin, accueillante, inclusive et solidaire.

“On se reverra sur la boîte, sur le siège passager avec un ami amical et solidaire.”

Eamonn a répondu: “Merci d’avoir dit oui mon cher ami xxx.”

Saira a répondu : “Toujours un OUI pour mon mentor.”

Caractéristiques de Rex

Rex