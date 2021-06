Énorme remise de 40 % sur Adobe CC Prime Day : 239 £ sur toutes les applications !

Ce Prime Day Amazon réduit jusqu’à 40 % l’abonnement annuel à Adobe Creative Cloud All Apps. C’est une économie incroyable que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ou d’Adobe qui vend le plan All Apps au prix fort. Rendez-vous sur Amazon pour récupérer cette offre Creative Cloud avant minuit.

C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu au Royaume-Uni. Nous avons vu pour la dernière fois 30% de réduction sur Amazon en mars, lors des soldes de printemps du géant du commerce électronique. La remise la plus proche depuis lors était en juillet dernier, lorsqu’Adobe a réduit de 39 % Creative Cloud, faisant chuter les prix à 30,34 £ par mois ou 362,21 £ pour l’année.

Maintenant, cependant, les membres Prime au Royaume-Uni peuvent obtenir l’ensemble de la collection pour seulement 356,99 £ – une économie énorme de 239,34 £ qui équivaut à environ 29,75 £ par mois. C’est environ 20 £ de moins par mois par rapport au taux standard d’Adobe de 49,94 £ par mois ou 596,33 £ par an. d’Amazon le prix pour les non-membres est de 548,79 £, ce qui représente toujours une économie de 47,54 £.

Le seul problème, si vous pouvez l’appeler ainsi, est qu’il n’y a pas d’option de paiement mensuel sur Amazon, vous devrez donc payer le prix total à l’avance. Pourtant, une économie de près de 240 £ sur Adobe CC est plus que bienvenue.

Nous examinons séparément les meilleures offres Prime Day ici.

Jusqu’à 74 £ de réduction sur Adobe CC All Apps Étudiant et enseignant via Amazon – Maintenant 122 £

Le prix d’Amazon pour l’édition étudiants et enseignants est maintenant seulement 121,99 £ pour un an de service, ce qui équivaut à 10,16 £ par mois. Le prix étudiant d’Adobe est actuellement de 196,30 £ pour une année complète, donc le prix d’Amazon permet aux étudiants d’économiser 74,31 £ – ou 72,96 £ par rapport au tarif étudiant mensuel d’Adobe de 16,24 £.

Dirigez-vous vers Amazon pour obtenir 30 % de réduction sur l’ensemble de la suite Adobe Creative Cloud pendant un an.

40 £ de réduction sur le plan de photographie Adobe CC (20 Go)

En plus de la remise sur le forfait All Apps, il y a aussi 40 £ de réduction sur le forfait photographie de 20 Go. La licence est valable un an et comprend 20 Go de stockage cloud. Le même forfait directement d’Adobe coûte 119,21 £, tandis que les paiements mensuels coûtent 9,98 £ par mois.

Encore une fois, vous aurez besoin d’un abonnement Amazon Prime. Inscrivez-vous gratuitement ici.







Contrairement au forfait Photographie qui propose Photoshop et Lightroom, le forfait Toutes les applications comprend un accès sur ordinateur et mobile à l’ensemble de la collection de logiciels Adobe, notamment Photoshop, Illustrator et InDesign, ainsi qu’Acrobat Pro, After Effects et Premiere Pro (pour n’en citer que quelques-uns). ).

Pour tout savoir sur les forfaits Adobe Creative Cloud, les tarifs et ce qui est inclus, consultez notre guide complet. Les étudiants devraient consulter notre guide dédié ici.