Énorme rassemblement de protestation à Manipur à cause d’une vidéo de femmes tribales défilant nues

Vendredi, un rassemblement de protestation massif a déferlé dans les rues de Churachandpur à Manipur, à la suite d’une vidéo troublante qui a capturé l’humiliation et les abus publics de deux femmes tribales au milieu des affrontements ethniques de l’État. La vidéo de l’incident vieux de deux mois, qui a fait surface il y a un jour, montrait les femmes défilant nues et agressées sexuellement par une foule, déclenchant une indignation généralisée et des demandes de justice.

La police de Manipur a annoncé jeudi avoir arrêté l’un des principaux suspects visibles dans les images de 26 secondes, capturées dans le district de Thoubal. Selon les responsables, l’accusé serait le cerveau derrière l’incident, ont-ils déclaré.

Suite à la diffusion de la vidéo, le ministre en chef N Biren Singh a assuré au public que des mesures strictes seraient prises contre tous les coupables impliqués dans cet acte odieux, y compris la possibilité de la peine capitale. Plusieurs unités de police ont été rapidement formées pour enquêter sur l’incident et assurer une justice rapide.

« Mon cœur va aux deux femmes qui ont été soumises à un acte profondément irrespectueux et inhumain », a tweeté jeudi M. Singh. Il a affirmé qu’une enquête approfondie était en cours et qu’aucun effort ne serait épargné pour que justice soit rendue aux victimes.

L’incident, qui survient dans le contexte des affrontements ethniques en cours dans la région, a été condamné par le Premier ministre Narendra Modi. Dans ses premiers commentaires sur le conflit, qui a jusqu’à présent fait au moins 80 morts, le Premier ministre Modi a qualifié l’agression de « honteuse » et a promis une action sévère.

Les troubles à Manipur, un État de 3,2 millions d’habitants frontalier du Myanmar, ont commencé début mai à la suite d’une ordonnance du tribunal exhortant le gouvernement de l’État à envisager d’étendre les avantages économiques et les quotas dont bénéficie le peuple tribal Kuki à la population majoritaire Meitei. La violence avait initialement diminué à la mi-mai, mais des conflits sporadiques et des meurtres ont repris peu après, laissant l’État dans un état d’agitation. Le conflit a fait des centaines de blessés et plus de 40 000 déplacés de leurs foyers.

Au milieu de cela, la diffusion de la vidéo dérangeante a provoqué l’indignation nationale, l’authenticité de la vidéo restant à vérifier. Lors d’une session parlementaire, le Premier ministre Modi a exprimé son angoisse face à l’incident, soulignant la nécessité de mesures d’application de la loi plus strictes dans tous les États. « Ce qui est arrivé aux filles de Manipur ne peut jamais être pardonné », a-t-il déclaré.

La Cour suprême a également exprimé sa profonde perturbation face à l’incident, le juge en chef indien DY Chandrachud déclarant: « Dans une démocratie constitutionnelle, c’est inacceptable. » Le tribunal a demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises pour appréhender les auteurs et empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.