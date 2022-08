Énorme rappel de lait d’avoine et de boissons au café étendu à d’autres boissons

Le fabricant d’aliments et de boissons Lyons Magnus rappelle marques et lots de boissons supplémentaires qui pourraient potentiellement être contaminés par des microbes, dont celui qui cause le botulisme, selon une mise à jour publiée mercredi.

Le 28 juillet, la société a rappelé 53 types différents de boissons et de produits nutritionnels sous plusieurs marques en raison d’une contamination microbienne potentiellement dangereuse. Maintenant, la société a élargi le rappel pour inclure plus de lots de boissons ainsi que des marques supplémentaires qui pourraient être touchées, y compris des marques qui vendent des boissons pédiatriques (telles que PediaSure et Kate Farms) et des smoothies de lactation (Sweetie Pie Organics) commercialisés pour les parents qui allaitent.

Selon le rappel affiché sur le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis, les boissons figurant sur la liste peuvent également contenir du cronobacter sakazakii et désormais du clostridium botulinum. Les infections à Cronobacter sont rares et peuvent provoquer de la fièvre, des vomissements ou des infections des voies urinaires. Mais cronobacter peut être dangereux ou potentiellement mortel pour les bébésles personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Clostridium botulinum peut provoquer botulisme, une maladie rare mais très grave qui peut endommager les nerfs du corps et entraîner des complications, y compris la mort. Bien que le clostridium botulinum n’ait pas été trouvé dans les boissons faisant l’objet du rappel, les consommateurs doivent jeter tout produit concerné, qu’il ait l’air ou sente gâté, ont déclaré la FDA et Lyons Magnus dans l’annonce.

Certains lots des marques de boissons suivantes sont concernés par le rappel :

Style barista lyonnais (Base Frappe à la crème sucrée dans des cartons de 32 onces).

(Base Frappe à la crème sucrée dans des cartons de 32 onces). Lyons Ready Care (Boisson laitière épaissie en différentes consistances ; boissons 2.0 riches en calories et riches en protéines aux saveurs de vanille, de chocolat et de noix de pécan au beurre dans des cartons de 8 ou 32 onces ; 0 sucre ajouté 1,7 boissons nutritionnelles riches en calories et riches en protéines à saveur de vanille dans des cartons de 32 onces ; Shake protéiné à base de plantes à la vanille ou au chocolat dans des cartons de 8,45 onces).

(Boisson laitière épaissie en différentes consistances ; boissons 2.0 riches en calories et riches en protéines aux saveurs de vanille, de chocolat et de noix de pécan au beurre dans des cartons de 8 ou 32 onces ; 0 sucre ajouté 1,7 boissons nutritionnelles riches en calories et riches en protéines à saveur de vanille dans des cartons de 32 onces ; Shake protéiné à base de plantes à la vanille ou au chocolat dans des cartons de 8,45 onces). Café grincheux (Café Cold Brew prêt à boire, 11 onces).

(Café Cold Brew prêt à boire, 11 onces). Tonifiez-le (Secousse protéinée à base de plantes à la vanille et au chocolat, 11 onces).

(Secousse protéinée à base de plantes à la vanille et au chocolat, 11 onces). Déraciner (Avoine biologique au lait d’avoine et chocolat Peamilk dans des cartons de 8 onces).

(Avoine biologique au lait d’avoine et chocolat Peamilk dans des cartons de 8 onces). Vallée Bio (lait entier biologique et laits biologiques à faible teneur en matières grasses à 1 % de matières grasses, nature et aromatisés au chocolat dans des cartons de 8 onces).

(lait entier biologique et laits biologiques à faible teneur en matières grasses à 1 % de matières grasses, nature et aromatisés au chocolat dans des cartons de 8 onces). Salé (Complet Keto Meal Shake Saveur de chocolat dans des cartons de 11 onces).

(Complet Keto Meal Shake Saveur de chocolat dans des cartons de 11 onces). Rajeunir (Muscle Health + Vanille et Muscle Health + Chocolat, 11 onces).

(Muscle Health + Vanille et Muscle Health + Chocolat, 11 onces). Nutrition optimale (Gold Standard 100% Whey au chocolat et à la vanille, cartons de 11 onces).

(Gold Standard 100% Whey au chocolat et à la vanille, cartons de 11 onces). Sweetie Pie Biologique (Smoothie de lactation bio mangue banane, Smoothie de lactation bio pomme poire, Smoothie mangue banane et Smoothie pomme poire).

(Smoothie de lactation bio mangue banane, Smoothie de lactation bio pomme poire, Smoothie mangue banane et Smoothie pomme poire). Assurer la récolte (1,2 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces).

(1,2 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces). Récolte PediaSure (1,0 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces).

(1,0 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces). Style barista lyonnais (lait d’amande, de noix de coco et d’avoine dans des cartons de 32 onces).

(lait d’amande, de noix de coco et d’avoine dans des cartons de 32 onces). Pirq (Cartons de 32 millilitres de protéines végétales vendus dans les saveurs de vanille, de chocolat, de café au caramel et de fraise).

(Cartons de 32 millilitres de protéines végétales vendus dans les saveurs de vanille, de chocolat, de café au caramel et de fraise). Glucerna Original (Boîtes de chocolat, de fraise et de vanille de 8 onces vendues dans des caisses de 24 unités).

(Boîtes de chocolat, de fraise et de vanille de 8 onces vendues dans des caisses de 24 unités). Aloha (boîtes de protéines végétales à base de chocolat au sel de mer, de noix de coco, de vanille et de café glacé).

(boîtes de protéines végétales à base de chocolat au sel de mer, de noix de coco, de vanille et de café glacé). Intelligentsia (ColdCoffee et Oat Latte cartons de 330 millilitres).

(ColdCoffee et Oat Latte cartons de 330 millilitres). Kate Fermes (Pediatric Standard 1.2 Vanilla drink cartons de 250 millilitres; Pediatric Peptide 1.0 Vanilla dans des cartons de 250 millilitres; Pediatric Peptide 1.5 Vanilla, 250 millilitres; Nutrition Shake Coffee, Nutrition Shake Vanilla et Nutrition Shake Chocolate, 11 onces; Standard 1.4 Plain, 325 millilitres ; Peptide 1.5 Plain, 325 millilitres).

(Pediatric Standard 1.2 Vanilla drink cartons de 250 millilitres; Pediatric Peptide 1.0 Vanilla dans des cartons de 250 millilitres; Pediatric Peptide 1.5 Vanilla, 250 millilitres; Nutrition Shake Coffee, Nutrition Shake Vanilla et Nutrition Shake Chocolate, 11 onces; Standard 1.4 Plain, 325 millilitres ; Peptide 1.5 Plain, 325 millilitres). Oatly (Lait d’avoine Barista Edition en cartons de 32 onces; Barista Edition 11 onces; Oat-Milk 11 onces; Oat-Milk Chocolate 11 onces).

(Lait d’avoine Barista Edition en cartons de 32 onces; Barista Edition 11 onces; Oat-Milk 11 onces; Oat-Milk Chocolate 11 onces). Première protéine (chocolat, vanille, café latte cartons de 330 millilitres).

(chocolat, vanille, café latte cartons de 330 millilitres). MRE (biscuits et crème, chocolat au lait, caramel salé et milk-shake à la vanille 330 millilitres de shakes protéinés).

(biscuits et crème, chocolat au lait, caramel salé et milk-shake à la vanille 330 millilitres de shakes protéinés). Stumptown (café infusé à froid dans des cartons de 325 millilitres dans du lait d’avoine original, de l’horchata au lait d’avoine, du chocolat au lait d’avoine, de la crème au chocolat et du sucre et des saveurs originales de crème et de sucre).

(café infusé à froid dans des cartons de 325 millilitres dans du lait d’avoine original, de l’horchata au lait d’avoine, du chocolat au lait d’avoine, de la crème au chocolat et du sucre et des saveurs originales de crème et de sucre). Impérial (Boisson nutritionnelle à la vanille Med Plus 2.0, Boisson nutritionnelle à la vanille Med Plus 1.7, Boisson nutritionnelle au beurre de noix de pécan Med Plus 2.0 et Boisson laitière épaissie dans différentes consistances).

La cause profonde du rappel, selon l’annonce, est que les produits “ne répondaient pas aux spécifications commerciales de stérilité”. Si vous reconnaissez l’une des marques ou boissons de la liste, vérifier le rappel pour une liste complète des codes de lot spécifiques, des numéros CUP et des dates d’expiration des produits rappelés. Si les informations sur votre produit correspondent à celles qui figurent sur la liste, vous devez la jeter ou la rapporter à l’endroit où vous l’avez achetée pour obtenir un remboursement. Toute question supplémentaire peut être soumise à Lyons au 1-800-627-0557 ou au site web de l’entreprise.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.