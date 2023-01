Énorme pic de suspects terroristes surpris en train d’entrer aux États-Unis

La patrouille frontalière a appréhendé plus de personnes en un mois qu’en quatre ans de présidence de Donald Trump

Des agents fédéraux américains ont arrêté 38 terroristes présumés à la frontière sud au cours des trois derniers mois de 2022 alors que le flux d’étrangers illégaux dans le pays a atteint un niveau record. Les suspects ont été nommés sur la liste de surveillance du terrorisme en octobre-décembre, selon les données des douanes et de la protection des frontières (CBP).

Au cours du dernier exercice budgétaire du gouvernement, qui s’est terminé le 30 septembre, 98 terroristes présumés ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de traverser la frontière sud des États-Unis, soit plus de six fois plus que les 12 mois précédents.

Depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, environ 150 personnes figurant dans la base de données américaine de dépistage des terroristes ont été appréhendées à la frontière. En comparaison, il y a eu 14 arrestations de ce type au cours des quatre années au pouvoir de l’ancien président Donald Trump, soit moins que les 17 prises le mois dernier seulement.

Les terroristes présumés représentent toujours un infime pourcentage du flux global de trafic illégal d’étrangers à la frontière sud, mais le taux a presque été multiplié par neuf depuis que Biden a pris ses fonctions.

Le CBP n’a pas fourni d’estimation du nombre de terroristes qui ont échappé à l’arrestation alors qu’ils traversaient la frontière sud ces derniers mois. Cependant, parmi les étrangers en situation irrégulière dans l’ensemble, on estime que 600 000 “évadés” sont entrés aux États-Unis l’année dernière sans être appréhendés. Ces migrants sont vus par les agents frontaliers mais ne sont pas capturés, ce qui signifie qu’un nombre inconnu de personnes supplémentaires entrent aux États-Unis sans être détectées. L’agence américaine Immigration and Customs Enforcement (ICE) a expulsé 55 terroristes présumés l’année dernière.

Les agents fédéraux à la frontière sud ont rencontré près de 252 000 étrangers en situation irrégulière en décembre, un record absolu. Depuis le premier mois complet de mandat de Biden, plus de 4,5 millions de migrants ont été appréhendés à la frontière américano-mexicaine.

Les républicains ont blâmé Biden « frontière ouverte » politiques de création de la crise. Ces politiques ont envoyé un message de “Venez tous” pour “terroristes, criminels et trafiquants de drogue et cartels”, a déclaré le sénateur Bill Hagerty, un républicain du Tennessee.