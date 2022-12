Énorme partenaire commercial et « rival systémique ». L’Europe a un problème avec la Chine

Londres

L’Europe devient de plus en plus dépendante de la Chine pour le commerce, et nombre de ses plus grandes entreprises sont impatientes d’investir dans la deuxième économie mondiale malgré les perturbations causées par les blocages de Covid.

Mais une relation aigre avec un Pékin de plus en plus imprévisible, le regret du prix que l’Europe a payé pour s’être trop rapprochée de la Russie et la montée des tensions géopolitiques amènent certains responsables de l’UE à se demander si le bloc devrait commencer à réduire son exposition.

C’est un calcul que le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, pèse jeudi alors qu’il rend visite au dirigeant chinois Xi Jinping pour des entretiens visant à renforcer les relations diplomatiques.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu’un président de l’UE – nommé par les dirigeants des 27 États membres de l’UE – a rencontré Xi en personne il y a quatre ans.

La pandémie de Covid-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions réciproques entre la Chine et les législateurs européens ont tendu les relations depuis. Les États-Unis, qui ont imposé des contrôles sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine en octobre, feraient pression sur l’Europe pour qu’elle adopte une ligne dure similaire.

Le porte-parole de Michel, Barend Leyts, a déclaré la semaine dernière dans un communiqué que la visite de Michel offrait une “opportunité opportune” à l’Europe et à la Chine de s’engager sur des questions d'”intérêt commun”. Il n’a pas précisé quels sujets seraient abordés.

Mais certains en Europe se méfient de plus en plus des relations étroites avec la Chine. Le bloc a été gravement brûlé cette année par sa dépendance historique à l’égard de la Russie en tant que principal fournisseur d’énergie, et la diversification a fait grimper l’agenda politique.

Ces inquiétudes ont surgi le mois dernier lorsque le chancelier allemand Olaf Scholz s’est rendu à Pékin avec une délégation de grands chefs d’entreprise pour rencontrer Xi, une décision destinée à consolider le deuxième marché d’exportation de l’Allemagne après les États-Unis.

Le bloc est dans une impasse similaire.

“Tous les problèmes que vous avez d’un niveau politique et stratégique [between the EU and China]ils ont tendance à déborder sur le niveau économique », a déclaré Ricardo Borges de Castro, directeur associé au European Policy Centre, à CNN Business.

Les deux parties ont beaucoup investi dans leur partenariat. La valeur totale du commerce de marchandises entre la Chine et l’Europe a atteint 696 milliards d’euros (732 milliards de dollars) l’année dernière, en hausse de près d’un quart par rapport à 2019.

La Chine était la troisième destination des exportations de biens de l’UE, représentant 10 % du total, selon les données d’Eurostat. La Chine est la première source d’importations de l’Europe, représentant 22 % en 2021.

“L’importance du marché européen en tant que destination des exportations chinoises est environ le double de celle du marché chinois pour les Européens”, a écrit Jörg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l’UE en Chine (ECCC) dans un rapport de septembre.

Dans l’ensemble, la relation est tout simplement «trop grande pour échouer», selon Borges de Castro. L’Europe ne cherche pas à se dissocier du lucratif marché chinois, a-t-il ajouté.

“Je ne vois pas [the EU’s strategy] comme stratégie de découplage. Je pense que la stratégie de l’UE, pour le moment, est une stratégie de diversification… la leçon [from Russia] est que vous ne pouvez pas avoir un seul fournisseur », a-t-il déclaré.

Les machines, les véhicules, les produits chimiques et autres produits manufacturés représentent la grande majorité des biens échangés entre les deux puissances, selon Eurostat.

“Les entreprises européennes se sont extrêmement bien comportées ici et les perspectives globales à long terme sont très positives”, Le secrétaire général des ECCC, Adam Dunnett, a déclaré à CNN Business, ajoutant qu’il s’attend à ce que les revenus des entreprises européennes continuent de croître en Chine au cours de la prochaine décennie.

Il y a des domaines où l’Europe est dépendante de Pékin, notamment pour l’approvisionnement en terres rares nécessaires à la fabrication de véhicules hybrides et électriques, et d’éoliennes. Les panneaux solaires européens sont également principalement fabriqués en Chine.

Mais ces dépendances ne doivent pas être exagérées, a déclaré Dunnett.

“Lorsque vous regardez certaines des choses plus larges que la Chine exporte vers l’UE, telles que les meubles et les biens de consommation, vous pouvez obtenir beaucoup de ces choses ailleurs”, a-t-il déclaré.

Même ainsi, les États-Unis pourraient exercer davantage de pression sur l’Europe pour qu’elle se retire de la Chine, a noté Borges de Castro. Début octobre, Washington a interdit aux entreprises chinoises d’acheter ses puces avancées et son équipement de fabrication de puces sans licence.

Benjamin Loh, le directeur du fabricant de puces néerlandais ASM International, a déclaré mercredi au Financial Times que les États-Unis « mettaient beaucoup de pression » sur le gouvernement néerlandais pour qu’il adopte une position tout aussi dure.

La pression commence peut-être déjà à se faire sentir. Le mois dernier, l’Allemagne a bloqué la vente de l’une de ses usines de puces à une entreprise technologique chinoise en raison de problèmes de sécurité.

Les liens économiques entre Bruxelles et Pékin, bien que mutuellement bénéfiques, se sont effilochés d’autres manières ces dernières années.

L’année dernière, les investissements directs chinois dans l’Union européenne ont chuté à leur deuxième niveau le plus bas depuis 2013, seulement derrière 2020, selon l’analyse du groupe Rhodium, une société de recherche. Il a chuté de près de 78 % depuis 2016.

“Le niveau des investissements chinois en Europe est maintenant au plus bas depuis une décennie”, a déclaré Agatha Kratz, directrice du Rhodium Group, à CNN Business, citant les contrôles stricts des capitaux de Pékin et la surveillance accrue des régulateurs de l’UE.

Les investissements de l’UE en Chine sont également devenus plus concentrés. Entre 2018 et 2021, les 10 principaux investisseurs européens en Chine, y compris ceux du Royaume-Uni, représentaient près de 80 % des investissements totaux du continent dans le pays, selon les données du Rhodium Group.

Et seulement quatre entreprises allemandes – les constructeurs automobiles Volkswagen (VLKAF), BMW et Daimler (DDAIF) et le géant de la chimie BASF (BASFY) – ont représenté plus d’un tiers de tous les investissements européens au cours de ces quatre années.

Un accord d’investissement entre Pékin et Bruxelles a été suspendu l’année dernière après que les législateurs européens ont imposé des sanctions aux responsables chinois pour des violations présumées des droits de l’homme, incitant la Chine à riposter avec ses propres sanctions.

L’accord, conclu en principe en 2020 après des années de pourparlers, a été conçu pour uniformiser les règles du jeu pour les entreprises européennes opérant en Chine, qui se plaignent depuis longtemps que les subventions de Pékin les désavantagent.

Les diplomates de l’UE ont déclaré en avril qu’un “nombre croissant d’irritants” nuisaient aux relations, notamment l’acceptation tacite par la Chine de la guerre de la Russie en Ukraine. Ils ont décrit la Chine comme « un partenaire de coopération et de négociation, un concurrent économique et un rival systémique ».

Le problème le plus urgent pour les entreprises européennes en Chine, selon Dunnett, est sa politique stricte de zéro-Covid.

« Depuis un an, c’est le manège Covid, [the] Les montagnes russes de Covid », a-t-il déclaré. “Chaque fois que tu penses [it was] sur le point de s’ouvrir, quelque chose nous tire en arrière », a-t-il ajouté.

Au cours du week-end, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Chine lors d’une rare série de manifestations contre les contrôles stricts de Covid du pays. Certaines restrictions ont depuis été levées à Shanghai et dans d’autres grandes villes.

L’approche sans compromis de Pékin contribue à freiner davantage les investissements étrangers dans le pays, en particulier parmi les petites entreprises, a déclaré Raffaello Pantucci, chercheur associé principal au Royal United Services Institute, un groupe de recherche sur la sécurité, à CNN Business.

“L’environnement commercial général en Chine est perçu comme de plus en plus difficile à naviguer, et alors que les entreprises estiment toujours qu’elles doivent s’engager compte tenu de sa taille et de son potentiel, de plus en plus de petites et moyennes entreprises abandonnent”, a-t-il déclaré.

— Laura Il a contribué au reportage.