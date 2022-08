Énorme mise à jour de JonBenét Ramsey alors que les suspects se rétrécissent et que les enquêteurs obtiennent des pistes cruciales dans le mystère du meurtre de la reine de beauté

IL existe des pistes “très prometteuses” dans l’affaire du meurtre de JonBenet Ramsey, selon une équipe d’enquêteurs privés bénévoles qui ont déclaré avoir éliminé plus d’une douzaine de personnes d’intérêt depuis 2010.

L’équipe a travaillé sur des notes laissées par le regretté détective de renom Lou Smit, qui a introduit la “théorie de l’intrus” pour affirmer que les parents de l’enfant de six ans étaient innocents.

JonBenét Ramsey, 6 ans, a été assassiné vers Noël en 1996 Crédit : Fonctionnalités Rex

Aucun suspect n’a jamais été inculpé du meurtre de JonBenet Crédit : Fonctionnalités Rex

Avant l’implication de Smit, la police de Boulder, dans le Colorado, et le tribunal de l’opinion publique pensaient que John et Patsy étaient impliqués dans le meurtre de JonBenét à Noël en 1996.

La fille de Smit, Cindy Smit-Mara, et l’ancien agent des forces de l’ordre John Anderson font partie des enquêteurs.

L’équipe “reçoit continuellement des conseils ou des pistes”, mais leur objectif principal est de reprendre là où Smit s’était arrêté avant sa mort en 2010.

“Il a soigneusement compilé et hiérarchisé ses notes d’enquête dans une feuille de calcul détaillée et une présentation PowerPoint”, ont déclaré Anderson et Smit-Mara au US Sun dans une interview exclusive.

“Beaucoup de ces pistes sont très prometteuses.”

Depuis que l’équipe d’experts et d’anciens policiers ont commencé à travailler sur l’affaire, ils ont déclaré que plus d’une douzaine de personnes d’intérêt identifiées par Smit avaient été rayées de la liste.

Ils ont utilisé leur propre argent – ​​et comptent sur les revenus collectés par leur GoFundMe – pour tester l’ADN et se rendre à différents entretiens.

“Nous avons utilisé notre collecte, nos tests et nos analyses d’ADN indépendants”, ont déclaré Anderson et Smit-Mara.

“L’ADN laissé sur les lieux du crime permettra un jour d’identifier le meurtrier de JonBenet.”

La théorie de l’intrus de Smit – ainsi que l’ADN laissé sur les vêtements de JonBenet et sous ses ongles – a éliminé la famille Ramsey.

Le tueur est “très probablement un homme blanc, qui doit maintenant avoir au moins la fin de la quarantaine ou plus probablement plus âgé”, ont-ils déclaré.

RAMSEYS VEUT BOULDER PD SUR LE CAS

La famille de JonBenét a appelé le gouverneur à prendre le cas de Boulder PD et à faire appel à une agence extérieure.

La semaine dernière, le gouverneur Jared Polis a déclaré au Sun dans un e-mail qu’aucune décision n’avait été prise, malgré une pétition en ligne avec plus de 20 000 signatures soutenant le souhait de la famille Ramsey.

“Les nouveaux marqueurs d’ADN trouvés pourraient ensuite être testés dans le format requis pour faire de la généalogie médico-légale”, ont déclaré Smit-Mara et Anderson.

“Ensuite, engagez un expert pour effectuer une recherche ADN” familiale “des proches du tueur dans CODIS en utilisant le profil ADN du tueur actuellement dans CODIS.”

Ils ont dit que leur relation avec la police de Boulder était “décevante”.

RÉPONSE SURPRISE SUR TWITTER DE BOULDER PD

Le département de police de Boulder est resté largement silencieux sur JonBenét, malgré la notoriété de l’affaire.

Le département a publié des déclarations sur les anniversaires majeurs et après que la famille Ramsey a lancé la pétition pour leur retirer l’affaire.

Un utilisateur a tweeté à la police de Boulder le 28 juillet : “Faites retester l’ADN de JonBenét !!!! Pourquoi ne voudriez-vous pas mettre le meurtrier derrière les barreaux ?!

“Soit ça prouvera ce que pensait la police, soit ça ne le fera pas ! C’est toi le problème !” ils ont ajouté.

Boulder a répondu en disant: “Vos informations ne sont pas exactes. Le département de police de Boulder rencontre régulièrement plusieurs entités concernant cette enquête, y compris des laboratoires privés, le FBI, le CBI, le bureau du procureur de district et d’autres.

“Dans ce domaine en constante évolution de l’analyse et des tests ADN, nous discutons constamment avec ces acteurs de l’enquête pour évaluer la meilleure façon de procéder compte tenu des règles et limitations juridiques et scientifiques.

“En raison du temps qui s’est écoulé depuis que ce crime s’est produit pour la première fois, la police de Boulder doit être extrêmement prudente dans le traitement des preuves et l’analyse.

“Le département de police de Boulder a parlé avec des membres de la famille Ramsey au cours des dernières années qui ont fourni (sic) des informations aux enquêteurs.

“Les détectives n’ont jamais cessé d’enquêter sur les pistes qui continuent d’arriver et de faire tester l’ADN quotidiennement dans CODIS.”

LA FAMILLE DE JONBENET RÉPOND À BOULDER

John Andrew Ramsey, le demi-frère de JonBenet, a retweeté le commentaire de la police de Boulder avec sa propre déclaration.

“Holy Moly ! Une réponse réelle de @boulderpolice !

“Alors voici le problème… ils parlent d’un gros match mais chaque palpeur que j’ai eu me dit le contraire. Sans parler d’un bilan terrible.

« Leur accordez-vous le bénéfice du doute ?