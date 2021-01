Le NYPD a affirmé qu’un mariage juif auquel assistaient des milliers de personnes à Brooklyn lundi soir était conforme aux restrictions de l’État COVID-19, malgré des images et des vidéos montrant des foules d’hommes entassés sans distanciation sociale ni masque.

Les flics ont regardé de loin Shlomo Halberstam, le fils de 18 ans du chef de la secte bobov hassidique, épouser son épouse dans le parking extérieur de la synagogue de la Congrégation Shaarei Zion à Borough Park avant que les célébrations ne se déplacent à l’intérieur.

Des images de la cérémonie en salle ont montré le grand rabbin de Bobov Bentzion Halberstam, 65 ans, en train de célébrer dans une robe de satin blanche alors que des centaines d’hommes sans masque de la communauté hassidique Bobov applaudissaient de leurs sièges.

Selon PIX 11, des invités ont voyagé d’aussi loin que Londres et Israël pour le mariage de premier plan, le dernier d’une série de grandes cérémonies organisées par la communauté hassidique de Brooklyn malgré la pandémie de coronavirus en cours.

Alors que les flics étaient au courant de la cérémonie, rapporte PIX 11, les récentes décisions de justice assouplissant les restrictions sur les cérémonies religieuses ont obligé les agents à garder un peu de recul.

Le mariage a eu lieu dans le parking, mais s’est ensuite poursuivi à l’intérieur où une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a montré que des centaines d’hommes étaient emballés ensemble et ne portaient pas de masques.

RESTRICTIONS COVID-19 SUR LES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES À NEW YORK En novembre, la Cour suprême a temporairement interdit à New York d’appliquer certaines limites de présence dans les lieux de culte dans les zones désignées comme durement touchées par le coronavirus. Le tribunal, par un vote de 5 à 4, a accueilli les demandes du diocèse catholique romain de Brooklyn et de deux congrégations juives orthodoxes. Cela est venu après que le gouverneur Andrew Cuomo a fermé les entreprises non essentielles dans les zones ciblées où les infections ont augmenté, y compris certains quartiers de Brooklyn, le 6 octobre. Les groupes ont intenté une action en justice pour contester les limites de présence dans les lieux de culte dans les zones désignées comme des zones rouge et orange, où New York avait plafonné la fréquentation à 10 et 25 personnes, respectivement. Les quartiers sont maintenant dans des zones jaunes où la fréquentation est plafonnée à 50 pour cent de la capacité d’un bâtiment. On attend des congrégations qu’elles maintiennent leur distanciation sociale. Les masques doivent toujours être portés si la distanciation sociale n’est pas possible.

L’année dernière, les dirigeants juifs de Brooklyn ont uni leurs forces avec l’évêque catholique romain de l’arrondissement pour monter une contestation judiciaire réussie contre les limitations COVID-19 de leurs services.

Selon les nouvelles réglementations de l’État à la suite d’une décision de la Cour suprême des États-Unis en novembre, les cérémonies religieuses peuvent être organisées avec une capacité de 50%, mais la distanciation sociale doit être en place et les masques portés si cela n’est pas possible.

La synagogue en question a une capacité de 1800, ce qui signifie qu’elle serait autorisée pour 900 personnes présentes en vertu des règles de distanciation des coronavirus.

« Notre évaluation à l’heure actuelle est que l’événement était conforme aux directives pertinentes », a déclaré le shérif de la ville de New York Joe Fucito au New York Post.

Cependant, la police a également signalé que « des clôtures installées avec des bâches attachées, limitant la vue » avaient été érigées autour du parking de la synagogue et qu’il y avait « plusieurs entrées » dans la partie intérieure des célébrations.

La cérémonie aurait également été planifiée en secret pour tenter de contrecarrer les responsables gouvernementaux, selon un site d’information israélien, qui a publié un article sur le mariage faisant l’éloge de la planification de l’événement par la congrégation.

« Les conditions rendent très difficile la tenue d’événements de masse, mais le groupe Bobov Hasidic, l’un des plus grands groupes hassidiques des États-Unis, a tout fait pour que le mariage se déroule du mieux, correctement pour le mariage du plus jeune fils de le grand rabbin pour qui beaucoup prévoient un avenir radieux », a-t-il déclaré, selon JTA.

«C’est une tâche difficile d’organiser un mariage de masse dans des jours aussi tumultueux. Même si vous avez réussi à trouver un lieu respectable, le cœur n’est pas en paix, car à tout moment vous êtes exposé au danger de dénonciation et les forces de l’ordre seront en route vers les lieux et la fête s’apaisera. Si en Israël il y a des inquiétudes, aux États-Unis d’Amérique d’autant plus.

Il a ajouté que le lieu était tenu secret jusqu’à immédiatement avant le début du mariage et qu’il était demandé aux invités de ne prendre aucune vidéo de photos.

Les invités ont été avertis de ne pas prendre de vidéo, mais elle a toujours été partagée sur les réseaux sociaux mardi

La synagogue est autorisée à avoir une capacité de 50%, mais des masques sont censés être portés

L’article a été supprimé mardi et remplacé par une version affirmant que le mariage avait plutôt eu lieu de « manière très limitée ».

Selon JTA, Halberstam, lors des célébrations d’après-mariage, a commenté «les« mosers »qui informent les autorités des célébrations et de l’ouverture des synagogues».

Moser se traduit par informateur mais porte également une menace de violence physique.

L’activiste Abby Stein, qui est liée à la famille Halberstam mais n’était pas à la cérémonie, faisait partie de ceux qui partageaient les vidéos sur les réseaux sociaux alors qu’elle mettait en garde contre le danger de l’événement.

«J’ai toujours aimé et j’aime toujours les regarder», a écrit Stein sur Twitter. «Je souhaite juste que ce ne soit pas dans des circonstances aussi dangereuses.

« J’aurais aimé être choquée », a-t-elle déclaré au Post interrogée sur le manque de distanciation sociale et de masques.

«C’était l’un des plus gros publics que j’aie jamais vu à la synagogue», a également déclaré Stein au Daily Beast.

Elle était membre de la communauté hassidique avant de devenir transgenre il y a cinq ans et ses proches de Borough Park font partie de la secte Bobov.

La synagogue de la Congrégation Shaarei Zion à Borough Park où le mariage a eu lieu

Stein a expliqué au Daily Beast que les détails sur le mariage auraient voyagé par le biais d’annonces de bouche à oreille à la synagogue ou de bulletins d’information en yiddish, car elle estime que la moitié de la communauté n’utilise pas Internet.

« Un mariage donne des sentiments très chaleureux et flous, et je n’essaie pas de l’enlever, mais je pense que la santé passe avant tout », a ajouté Stein.

«Il ne fait aucun doute que ce n’est pas la façon la plus sûre de célébrer. Je ne veux pas le diminuer. C’est une belle fête. En temps normal, une communauté peut vivre de cela. C’est le discours de la ville depuis une semaine avant, et tout le monde est excité. Mais religieusement, il n’y a aucun argument pour avoir plus de 10 personnes.

Le grand mariage semblait être beaucoup plus fréquenté que les cérémonies précédentes que le NYPD avait décidé de fermer.

Pourtant, Stein dit que la communauté Bobov avait initialement adhéré aux directives de santé en cas de pandémie.

«Ils ont été l’une des premières communautés à fermer complètement», dit-elle. «Mais ce qui s’est passé, c’est la fatigue pandémique dans une communauté isolée. Ce n’est pas intentionnellement d’être mauvais et de ne pas se soucier de la santé, mais ils trouveront une excuse comme l’immunité collective, ou n’en parleront pas et décideront de ne pas vivre en lock-out.

Les dirigeants hassidiques de New York ont ​​défié de nombreuses restrictions de la ville contre la pandémie en organisant des cérémonies secrètes, mais importantes, qu’ils ont fait des efforts pour cacher les autorités.

En octobre, les autorités ont mis fin à un mariage de 10 000 invités dans une autre synagogue de Brooklyn.

Le mois dernier, la même congrégation a organisé un grand enterrement pour un rabbin avec environ 5 000 personnes présentes.

Les tensions entre la communauté hassidique de Brooklyn et les responsables de la ville ont éclaté lors de manifestations à Borough Park en octobre lorsque les fermetures ont commencé en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans le quartier.

Et pourtant, les communautés hassidiques ont été parmi les plus durement touchées de la ville.

«En avril, c’était vraiment mauvais. Au sommet, ils avaient trois ou quatre pages de noms simples dans le principal journal yiddish, parfois des centaines de personnes mourant chaque semaine », a déclaré Stein.

«C’est une communauté qui n’aime vraiment pas qu’on lui dise quoi faire, et si vous essayez de le faire, elle ne se battra que contre vous.

À Borough Park, 250 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés entre le 10 janvier et le 16 janvier.

Il a actuellement un taux de test positif de 10,68%.