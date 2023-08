Énorme manifestation au Rajasthan après que des écoliers aient rempli la bouteille d’urine d’une fille

Une énorme manifestation a éclaté dans un village du Rajasthan aujourd’hui après que des écoliers auraient versé de l’urine dans la bouteille d’eau d’une fille d’une autre communauté. Les garçons ont également mis une lettre d’amour dans le sac de leur camarade de classe, a déclaré la fille.

Les villageois en colère ont tenté d’entrer dans la maison du garçon et ont frappé une équipe de police avec des pierres alors qu’elle tentait de les arrêter. La police a ensuite chargé et chassé les manifestants.

Les visuels montraient une foule immense avec des hommes portant des bâtons. Une équipe de police tente également de disperser la foule.

« La jeune fille, élève d’un lycée public, était allée déjeuner chez elle, laissant son sac et sa bouteille dans sa classe vendredi. Lorsqu’elle est revenue et a bu à la bouteille, elle a détecté une odeur nauséabonde et découvert que certains garçons avaient mélangé de l’urine avec de l’eau », a déclaré le surintendant supplémentaire de la police Ghanshyam Sharma.

La jeune fille s’est alors plainte au directeur, qui n’aurait rien fait pour agiter les villageois. Lorsque l’école a ouvert ses portes aujourd’hui, ils ont soulevé la question avec tehsildar, le responsable du poste de police de Luhariya, et le directeur de l’école. Cependant, lorsqu’aucune mesure efficace n’a été prise, les villageois sont entrés dans la localité des garçons et ont commencé à jeter des pierres.

Aucun cas n’a été enregistré dans l’affaire car la jeune fille n’a pas encore déposé de plainte officielle auprès de la police, a déclaré un responsable, ajoutant que des mesures seraient prises contre ceux qui faisaient partie de la manifestation.