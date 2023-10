Énorme indice de Mariés au premier regard Thomas et Rozz sont toujours ensemble – mais l’avez-vous repéré ?

Alors que la série approche de la finale, les stars de Mariés au premier regard, Thomas et Rozz, ont donné aux fans des indices sur le fait qu’ils étaient toujours ensemble.

Le couple a connu des débuts difficiles après que Rosaline ait admis au début de la série qu’elle n’était pas attirée par Thomas, ce qui a mis leur relation à rude épreuve.

Mais d’après les mises à jour récentes sur les réseaux sociaux de Thomas, ils sont toujours d’actualité.

Le jeune homme de 27 ans a consacré toute une histoire à Rozz qui regorge de photos et de clips de leur voyage de mariage.

Il a également créé une bobine qui compare leurs Instagram – avec Thomas fléchissant ses muscles et Rozz dansant autour de l’immense jardin de ses parents.

Une musique délicate jouée pendant que Rozz, qui travaille comme fleuriste, berçait un magnifique bouquet de fleurs.

Ensuite, Thomas à moitié nu avec une musique rock chaotique alors qu’il montrait son corps et câlinait son chat.

« Qui fait mieux ? Rozz ou moi ? il a écrit dans la légende.

« L’équipe Rozz ? L’équipe Thomas ? L’équipe Rozzmas! Allez Team (mais j’adore les fleurs, je ne peux pas mentir !) », a écrit un fan.

« Vous êtes tous les deux trop drôles ! » » un autre a ajouté.

« Je vous aime tous les deux également, je pense que vous êtes tous les deux très gentils », sonna un troisième.

« Évidemment, Rozz, car j’aime les fleurs mais pas les muscles », a déclaré un quatrième avec un emoji riant et pleurant.

« Tu es tellement drôle ! Je suis heureux que tu puisses être toi-même ! Ce doit être votre Instagram pour les rires et celui de Rozz pour la gentillesse… même si elle est drôle aussi », a sonné un autre.

De nombreux fans pourraient être surpris que les deux hommes aient tenu la distance après les aveux de Rozz.

Même après que le couple ait couché ensemble pour la première fois, Rozz a admis qu’elle n’avait toujours pas développé de sentiments pour Thomas.

Maintenant, Rozz est de retour dans le monde réel, elle a montré aux téléspectateurs qu’il y a plus en elle qu’il n’y paraît.

Elle a été décrite comme timide dans la série, mais Rozz dit qu’elle l’est en fait : «

« Tellement, je suis vraiment un peu fou… la série me montre peut-être une facette différente en ce moment, mais la vérité est que je suis un peu cinglé ! J’adore discuter et j’adore la compagnie ! »

La fleuriste a ensuite parlé de ses deux métiers et a ajouté : « Je dirige ma propre entreprise ». 1ère entreprise – @rosalinesflowers Je dirige mon entreprise de fleuriste depuis maintenant quelques années, j’ai toujours eu un amour pour les fleurs, je ne me suis jamais imaginé ailleurs que travailler en extérieur et dans un rôle créatif.

«Ma 2ème entreprise – @theflowerpaddock en confinement J’ai créé une culture de fleurs, j’ai eu beaucoup de chance d’avoir un peu d’espace dans la ferme de mes parents… alors j’ai commencé à apprendre tout ce qui concerne la culture en 2019 et maintenant nous y sommes. La plupart de mes commandes pendant les mois d’été proviennent toutes du paddock.

«J’aime vraiment mon travail et je suis éternellement reconnaissant pour toutes les opportunités qui se sont présentées à moi… la seule chose dans le fait d’être producteur de fleurs est (cela peut être solitaire) donc chaque fois qu’un client vient au paddock, je ne veux tout simplement jamais qu’il le fasse. partir! »