MADRID, Espagne – Pep Guardiola a déclaré que ses joueurs de Manchester City feraient une « énorme erreur » s’ils étaient motivés par la vengeance contre le Real Madrid lors de la demi-finale de la Ligue des champions mardi à Bernabeu.

City affrontera les champions d’Europe en titre dans la capitale espagnole au même stade que l’élimination de la saison dernière lorsque deux buts dans les arrêts de jeu de Rodrygo ont annulé l’avance cumulée de 5-3 de l’équipe anglaise pour faire passer le match en prolongation.

Un penalty de Karim Benzema cinq minutes après la prolongation a complété la riposte de Madrid et les a menés jusqu’en finale à Paris, où ils ont battu Liverpool pour soulever la Coupe d’Europe pour une 14e fois record.

Mais alors que le milieu de terrain de City, Rodri, a déclaré que l’égalité lui donnerait, à lui et à ses coéquipiers, « l’option de se venger », le manager Guardiola a exhorté ses joueurs à se concentrer uniquement sur le jeu plutôt que sur ce qui s’est passé la saison dernière.

« Ce serait une énorme erreur », a déclaré Guardiola. « Nous ne sommes pas ici pour nous venger. Ce qui s’est passé est arrivé. Cela arrive toujours dans le football parce que vous le méritez.

« Nous avons fait plus que tout pour atteindre la finale, mais parfois ce n’est pas suffisant. La leçon que nous pouvons tirer est d’obtenir un bon résultat, de bien performer et d’avoir la possibilité d’atteindre la finale au match retour à Manchester.

« L’année dernière a été difficile, mais nous avons fait un premier match exceptionnel à Manchester et un très bon match ici. Mais ce n’était pas suffisant, vous félicitez l’adversaire, vous l’acceptez et maintenant, un an plus tard, nous sommes de nouveau là.

Pep Guardiola a déclaré que ses joueurs ne devaient pas se concentrer sur la revanche de l’élimination de la saison dernière au Real Madrid. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

« C’est juste une autre opportunité. Un jour, nous arriverons à la finale et la gagnerons. Cela ne s’est pas produit la saison dernière car ils [Madrid] savent ce qu’ils ont à faire dans cette compétition. »

City est le seul club parmi les demi-finalistes – l’AC Milan affronte l’Inter Milan dans l’autre match – à n’avoir jamais remporté la Ligue des champions.

Lorsque l’équipe appartenant à Abu Dhabi a embauché Guardiola en 2016, il a été clairement indiqué que l’homme qui a remporté deux ligues de champions avec Barcelone en 2009 et 2011 devait livrer la première Coupe d’Europe de City.

Sept ans après sa nomination, City n’a qu’une seule apparition perdante en finale – contre Chelsea en 2021 – pour montrer son énorme investissement dans Guardiola et son équipe.

Mais Guardiola a déclaré qu’il ne se faisait aucune illusion sur la détermination des propriétaires du club à remporter la Ligue des champions.

« Je dirais qu’il y a sept ans, nous voulions gagner et l’année d’après, nous le voulons définitivement », a ajouté Guardiola. « C’était pareil la saison dernière et en finale contre Chelsea.

« Nous y sommes à nouveau, mais être stable est la chose la plus importante. Le Real Madrid, Liverpool, ils sont là tout le temps, mais je suis un fan de Barcelone et ils ont passé beaucoup de temps à essayer de gagner avant de le faire en 1992.

« Il est donc important d’être stable, de s’améliorer chaque saison. Nous sommes les mêmes joueurs, le même entraîneur, mais j’ai eu le sentiment après le premier titre de Premier League que l’objectif était la Ligue des champions.

« C’est normal si vous n’avez pas de trophée, vous le voulez, mais nous allons essayer de faire une bonne tentative.

« L’année dernière, nous sommes sortis dans les dernières minutes. C’est la marge pour accéder à une finale. Nous devons jouer jusqu’aux dernières minutes mais c’est tout, quoi que vous ayez vécu, cela ne signifie pas que cela ne se reproduira plus.

« Nous devons très bien faire en deux matches, sinon ce sera vraiment difficile. Nous sommes prêts à réessayer. »