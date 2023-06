Énorme émission médicale adorée par les téléspectateurs éliminés par Channel 4 pour économiser de l’argent

Une ÉNORME émission médicale qui a été adorée par les téléspectateurs a été supprimée dans un énorme abattage économique par Channel 4.

Rescue : Extreme Medics a suivi un réseau d’élite de cliniciens du Scottish Trauma Network.

Les téléspectateurs de Channel 4 ont adoré regarder le service qui visait à amener l’hôpital directement au patient dans le but de sauver des vies comme jamais auparavant.

Mais après seulement deux séries et une suite fidèle, il semble que le diffuseur commercial ait décidé de mettre fin à la diffusion de l’émission.

Les fans se sont déjà rendus sur les réseaux sociaux pour louer la série pour «remarquable»

L’un d’eux a écrit: « Rescue: Extreme Medics sur @Channel4 Un travail remarquable de la part de toutes les personnes concernées. »

Un deuxième fan a déclaré: « Je suis un peu en retard pour Rescue: Extreme Medics ce soir… .. mais ce sont des drames réels qui se déroulent. »

« Rescue : Extreme Medics sur @Channel4 est une belle illustration du travail des @MtcWos. télé géniale »

« Un début de série 2 #extrememedics tendu. Des compétences cliniques incroyables et un travail d’équipe », a écrit un troisième.

Pendant ce temps, un quatrième téléspectateur a précédemment commenté: « Aimer les médecins extrêmes .”

Cela survient alors que le réseau a supprimé trois autres émissions de télévision extrêmement populaires qui ont dévasté les fans.

Le réseau aurait rencontré des problèmes de financement et aurait dû prendre la décision difficile de pouvoir diffuser une série de séries à succès.

Les coupes budgétaires auraient affecté Naked Attraction, Four Weddings et Scared of The Dark.

Selon le Daily Mail, le personnel de la chaîne en difficulté qualifie l’élimination de ces émissions de « bain de sang ».

On pense également que l’émission populaire The Last Leg a vu sa commande d’épisodes réduite pour sa prochaine série.

Four Weddings est un choc particulier alors que Channel 4 a annoncé le retour de la série très appréciée pour un redémarrage.

Un initié a déclaré à la publication: « Au début, tout le monde était sous le choc lorsque Four Weddings a été annulé.

‘ »Il est presque inouï qu’une émission qui se passe très bien soit mise hors service, mais à mesure que les nouvelles commençaient à se répandre, d’autres émissions s’effondraient également.

« L’équipe de casting était déjà en place pour commencer sur Naked Attraction et on leur a dit qu’ils n’étaient plus nécessaires car ils ne faisaient pas d’autre série. »

