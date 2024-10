Énorme émission ITV « reposée » par chaîne pour cette année

« The Real Full Monty » a été mis au repos.

L’émission d’ITV, dans laquelle des célébrités se déshabillent pour sensibiliser au cancer, ne reviendra pas cette année après que la chaîne a décidé de la suspendre pour le moment.

Un porte-parole d’ITV a confirmé : « ‘The Real Full Monty’ a pris plusieurs formes au cours des dernières années, depuis la programmation originale réservée aux hommes jusqu’à une version sur glace, afin de sensibiliser le public au cancer.

« Nous reposons le format cette année. »

Ashley Banjo a été impliquée dans chaque version de la série, qui a commencé avec une version entièrement masculine en 2017.

Mais il semblerait qu’il soit de plus en plus difficile de trouver des stars prêtes à tout mettre à nu pour le programme.

Une source a déclaré au journal Daily Mirror : « Amener les célébrités à accepter de se déshabiller devant non seulement un public en direct, mais des millions d’autres grâce aux caméras, n’est pas une mince affaire.

« Même Coleen Nolan, qui est impliquée depuis de nombreuses années, a raconté à quel point elle trouvait cela absolument terrifiant.

« La décision a donc été prise de laisser une pause.

« Cela ne veut pas dire que cela ne reviendra jamais, mais il n’y a aucun projet en cours à ce stade. »

La grande finale du spectacle voit les stars se déshabiller pour tout mettre à nu.

Bien que le programme ait été mis de côté pour l’instant, ITV n’a pas exclu un éventuel retour dans le futur.

Un initié a ajouté à la publication : « Nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées pour ‘The Real Full Monty’. »

L’année dernière, une édition festive, « The Real Full Monty: Jingle Balls », mettait en vedette les stars de « TOWIE » Gemma Collins et Pete Wicks, la professionnelle de « Dancing on Ice » Vanessa Bauer et l’ancien joueur de rugby anglais Ben Cohen.