Énorme dispute à propos de l’événement de l’Alliance évangélique à Genève sur la violence à Manipur

Une table ronde organisée à Genève par une alliance évangélique sur les violences à Manipur a été largement condamnée sur les réseaux sociaux pour « ingérence » présumée dans les affaires intérieures de l’Inde.

L’Alliance évangélique mondiale (WEA) a organisé mardi l’événement en marge de la 54e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Wissam al-Saliby, directeur du bureau de Genève de WEA, a modéré la discussion intitulée « La crise au Manipur et ses implications pour les droits de l’homme en Inde ».

Une controverse massive a éclaté après que le responsable de l’alliance évangélique, dans son discours de clôture, a déclaré que le gouvernement indien devrait œuvrer à transformer le pays « en une société et une communauté plus démocratiques et plus inclusives », un commentaire qui a été considéré comme jetant une ombre sur l’Inde.

Le lieutenant-général L Nishikanta Singh (à la retraite), qui surveille de près la situation à Manipur, a posté sur X (anciennement Twitter) que le « gang de Break India recommence ».

« Le gang Break India recommence. En exploitant la ligne de fracture communautaire du Manipur, il l’a porté devant un soi-disant groupe d’experts de l’ONU pour aider les migrants, qui ont également approché l’Allemagne, en plus des États-Unis, d’Israël, de l’ONU, de l’UE, etc. pour un pays séparé. Tous Les Indiens doivent condamner l’ingérence dans nos affaires intérieures », a déclaré le lieutenant-général Singh sur X.

« ‘Break-India Gang’ recommence. L’exploitation de la ligne de fracture communale du Manipur a été portée devant un soi-disant groupe d’experts de l’ONU pour aider les migrants qui ont approché l’Allemagne, en plus des États-Unis, d’Israël, de l’ONU, de l’UE, etc. pour un pays séparé. Tous les Indiens doivent condamner l’ingérence dans nos affaires intérieures. – Lieutenant-général L Nishikanta Singh (à droite) (@VeteranLNSingh) 20 septembre 2023

« Voir la composition du soi-disant groupe d’experts. La malheureuse violence ethnique au Manipur est politisée sur la scène mondiale pour diffamer l’Inde », a déclaré à NDTV l’officier de l’armée qui a pris sa retraite après 40 ans de service – y compris dans les services de renseignement. téléphone.

Les autres membres du panel de Genève qui se sont exprimés sur la violence ethnique du Manipur entre les tribus Chin-Kuki-Zo, majoritaires dans les collines, et les Meiteis, majoritaires dans les vallées, sont Reem Alsalem, rapporteur spécial de l’ONU sur la violence contre les femmes et les filles ; Florence N Lowe, responsable de l’Association tribale nord-américaine de Manipur ; Henna Zuberi, directrice du plaidoyer de Justice pour tous, et Nury Turkel, commissaire de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, qui ont envoyé un message vidéo préenregistré.

L’Alliance évangélique mondiale a déclaré que Manipur a été témoin de violences à grande échelle « principalement contre le peuple tribal chrétien Zo (tribus Kuki, Zomi, Hmar) qui ont conduit à au moins 180 morts, à des violences sexuelles généralisées et à des centaines d’églises et des milliers de maisons qui ont été détruites. ont été démolis ou incendiés. »

Khuraijam Athouba, porte-parole du Comité central (COCOMI), un organisme qui chapeaute les groupes de la société civile du Meitei, a eu trois minutes pour s’exprimer vers la fin de la table ronde. Il a affirmé que la discussion était « unilatérale » et propageait les opinions d’une seule communauté.

« Il s’agit d’un forum des Nations Unies, donc chacun a le droit de connaître les faits et la vérité pour répondre à ce qui se passe à Manipur… Lorsque nous parlons de la majorité hindoue, nous les Meiteis du Manipur ne sommes pas la majorité… Nous représentent environ 8,5 lakh de la population (de l’État). Et les chrétiens du Manipur sont environ 12 lakh. Ils représentent plus de 53 à 54 pour cent », a déclaré M. Athouba, avant d’être interrompu par le modérateur, qui lui a demandé de se dépêcher. .

« Mais nous devons clarifier les faits », a répondu M. Athouba.

« Si vous le racontez dans le mauvais contexte, nous devons le vérifier. Ou allons-nous partir des mauvais faits et poursuivre ce débat et cette discussion ? Quelle est votre intention alors, nous devons le vérifier ? La carte de la religion n’a jamais été un problème dans la violence du Manipur parce que les Meitei n’ont jamais ciblé les chrétiens. Il y a aussi une énorme population de chrétiens Meitei… Ils (les panélistes) ont manqué d’informer que les églises Meitei ont été complètement vandalisées et rasées dans les zones dominées par les Kuki à Churachandpur, juste à la frontière. premier jour (des violences) avant que les violences n’éclatent à Imphal », a déclaré M. Athouba.

M. al-Saliby de l’Alliance évangélique mondiale, qui a modéré la discussion, a ensuite insisté sur la nécessité de mettre fin à la session et a proposé de parler au porte-parole de la COCOMI après l’événement.

« Mais permettez-moi de parler. Faites-le savoir au public. Pourquoi négligeons-nous complètement la question du narcoterrorisme ? L’ONUDC a déjà rapporté que Churachandpur est devenue la plaque tournante du nouveau Triangle d’Or… C’est une discussion complètement à sens unique. Elle doit être neutre », a déclaré M. Athouba, faisant référence à un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le « Triangle d’Or » fait référence au carrefour des frontières du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande, qui était autrefois la route privilégiée des trafiquants de drogue.

M. al-Saliby a fermement nié qu’il s’agisse d’une discussion à sens unique. « Nous ne sommes pas dans une discussion unilatérale. Nous pouvons apporter beaucoup de choses après la discussion », a-t-il déclaré.

« Alors vous devriez avoir la patience de m’écouter », a rétorqué M. Athouba.

Les violences ethniques à Manipur ont éclaté dans le district de Churachandpur le 3 mai au milieu d’une protestation des tribus Kuki contre la demande des Meiteis d’être inclus dans la catégorie des tribus répertoriées (ST). Des milliers de personnes des deux communautés ont été déplacées à l’intérieur du pays et près de 200 personnes ont été tuées.

Les forces de sécurité ont établi des zones de sécurité entre les zones dominées par Meitei et Kuki pour empêcher une escalade de la violence.