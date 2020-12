Le roi des marais, un énorme crocodile préhistorique mesurant plus de 16 pieds de long, a été identifié. On pense que ce type de reptile traquait les marais d’Australie il y a plusieurs millions d’années. Il est à noter que ce n’est pas le premier crocodile préhistorique identifié. La première identification remonte à la fin du 19e siècle. Ce crocodile particulier a été identifié comme les pollens de Pallimnarchus.

Dans un rapport publié dans The Daily Mail, il a été mentionné que le Swamp King, les restes de Paludirex Vincenti scientifiquement connus, ont été découverts pour la première fois dans les années 1980. On pense que le dangereux reptile s’est nourri de kangourous préhistoriques géants dans le sud du Queensland. Même si les restes ont été retrouvés dans les années 80, ce n’est qu’en 2020 qu’ils ont été identifiés comme une espèce distincte.

Auparavant, le segment de crâne fossilisé de l’énorme animal était exposé au musée du Queensland pendant plusieurs années. Ce n’est qu’en 2011 qu’il a été donné au musée Chinchilla. Le crâne du reptile était énorme et mesurait jusqu’à 26 pouces. À un moment donné, les chercheurs ont déclaré que Paludirex Vincenti aurait probablement ressemblé au plus grand crocodile vivant sous stéroïdes.

Le nom officiel du roi des marais, Paludirex Vincenti, vient du nom d’un collectionneur de fossiles australien Geoff Vincent. C’était aussi la personne qui avait trouvé l’énorme crâne fossilisé du crocodile. Le crâne d’environ deux pieds de long a été trouvé près de Chinchilla, à environ 200 miles au nord-ouest de Brisbane. Le premier nom de l’énorme reptile vient d’un terme latin Paludirex qui signifie essentiellement le roi des marais et la seconde moitié du nom a été dédiée au fondateur de l’énorme crâne.

Jorgo Ristevski, doctorant à la School of Biological Sciences de l’Université du Queensland, spécialisé dans les crocodiliens éteints de l’ère cénozoïque, a qualifié le Paludirex Vincenti de crocodile intimidant.

Il a ajouté: «Le plus grand crocodile aujourd’hui est le crocodile indo-pacifique, Crocodylus porosus, qui atteint à peu près la même taille. Mais Paludirex avait un crâne plus large et plus lourd, il aurait donc ressemblé à un crocodile indo-pacifique sous stéroïdes. Les lacs, rivières et marécages du sud-est du Queensland étaient autrefois très dangereux à cause de ce prédateur à pleines dents. Paludirex aurait été le principal prédateur du sud-est du Queensland à l’époque du Pliocène, il y a entre 5,33 et 2,58 millions d’années ».