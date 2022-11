Énorme boule de feu après l’explosion du gazoduc de Saint-Pétersbourg alors que la Russie affirme que l’accident est “impossible”

Un ÉNORME incendie a ravagé un important gazoduc en Russie à la suite d’une explosion.

D’épais panaches de fumée et une boule de feu géante étaient visibles à des kilomètres autour de la scène près de la ville natale de Poutine, Saint-Pétersbourg, après l’explosion.

Le pipeline a éclaté en une énorme boule de feu Crédit : East2west News

Les flammes pouvaient être vues à des kilomètres Crédit : Reuters

On pense que c’est le principal gazoduc appartenant à Gazprom Transgaz SPB qui a explosé, affectant jusqu’à un million de personnes.

La Russie n’a pas tardé à pointer du doigt les soupçons de sabotage, affirmant qu’un accident est “impossible”.

La chaîne Telegram de l’industrie gazière Gaz Batyushka a rapporté une source experte anonyme disant que “sans influence extérieure, une explosion est impossible”.

La chaîne a déclaré : “Nous sommes d’accord… il est possible qu’il s’agisse d’une attaque terroriste.”

Des véhicules d’urgence, y compris des ambulances, ont été dépêchés sur les lieux, bien que l’explosion ne se soit pas produite à proximité de zones résidentielles.

Les enquêteurs et les médecins légistes ont également été dépêchés alors qu’ils cherchaient à identifier la cause de l’explosion.

Une théorie était que l’explosion pourrait être due à un sabotage lié à la guerre en Ukraine.

La Russie a délibérément ciblé les lignes d’approvisionnement énergétique vitales de l’Ukraine lors de récentes attaques qui ont été condamnées dans le monde entier.

Cette semaine, un procureur suédois a déclaré que les enquêteurs avaient trouvé des traces d’explosifs sur le site des gazoducs endommagés de Nord Stream, confirmant qu’un sabotage avait eu lieu.

L’explosion d’aujourd’hui a perturbé la centrale thermique de Severnaya, qui chauffe des centaines de milliers de foyers à un moment où les températures avoisinent les moins 5°C.

Un autre local a rapporté : “Un tuyau de gaz a explosé dans la forêt.

“Notre maison a tremblé, nous avons pensé que c’était une bombe, et la guerre était venue ici.”

Les alimentations électriques locales sont passées au mazout après l’explosion, pour assurer le chauffage domestique dans la région, selon un rapport.

La centrale fournit de l’énergie électrique et thermique aux usines, aux zones résidentielles et aux bâtiments publics de la partie nord des quartiers Vyborgsky et Kalininsky de Saint-Pétersbourg, ainsi qu’aux colonies de Novoe Devyatkino et Murino, et au quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad.

Au total, plus de 800 000 personnes reçoivent de la chaleur de la centrale de Severnaya.

Les responsables de l’électricité cherchaient des sources d’approvisionnement alternatives à la centrale électrique près de Saint-Pétersbourg.

Un résident local nommé Andrei a déclaré à 47news qu’il était chez lui lorsque l’explosion s’est produite.

Il a déclaré: «Cela a frappé si fort que les murs ont tremblé.

“Et puis il y a eu un tel bruit que si vous vous teniez sur un aérodrome et qu’un avion supersonique volait au-dessus de vous.

“Vous ne pouvez pas vous approcher de l’endroit même.”

Une vidéo de la chaîne a montré des flammes faisant rage plus de deux heures après l’explosion.