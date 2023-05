Énorme avance de Trump dans les primaires républicaines américaines – sondages – RT World News

Le 45e président est bien en avance sur les rivaux potentiels du parti et mène même le titulaire Joe Biden

L’ancien président américain Donald Trump est loin devant tous les concurrents déclarés aux primaires présidentielles républicaines de 2024, y compris le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui n’a toujours pas officiellement annoncé sa candidature.

Un sondage Morning Consult publié mercredi a montré Trump à 61% et DeSantis à seulement 18% des voix primaires, pour un écart de 43 points. Cela correspondait aux derniers résultats du sondage Big Data, qui montraient Trump à 60% et DeSantis à 17%.

L’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, occupe la troisième place avec 6% des voix, suivi de Nikki Haley et Vivek Ramaswamy avec 4% chacun, selon Morning Consult.

La moyenne de RealClearPolitics de tous les principaux sondages a montré Trump à 56% et DeSantis à 19,9%, un écart de 36 points. Le RCP a également cité deux enquêtes d’Economist/YouGov, qui montraient que DeSantis était à égalité avec le président Joe Biden dans un match hypothétique, mais Trump avait deux points d’avance sur le titulaire.

Le Big Data a également montré que Biden perdait face à Trump si les élections de 2024 avaient lieu ce mois-ci, le républicain obtenant 45% de l’électorat et le démocrate 38,1%. Dans ce sondage, cependant, Biden a près de quatre points d’avance sur DeSantis.















Lors des élections de 2020, que Trump continue de contester à ce jour, Biden a officiellement remporté le plus de votes de l’histoire des États-Unis – 81 millions – et a remporté le collège électoral avec exactement la même répartition que Trump lors de sa colère contre la démocrate Hillary Clinton en 2016.

DeSantis est immensément populaire en Floride, remportant la réélection de 2022 avec un glissement de terrain de 19 points, mais les sondages suggèrent que cela ne s’est pas traduit par un soutien national. Il était dans l’Iowa le week-end dernier pour une série d’événements de campagne traditionnellement associés aux primaires présidentielles, bien qu’il n’ait pas encore officiellement annoncé sa candidature.

Un certain nombre de républicains qui ne souhaitent pas voir Trump revenir à la Maison Blanche se sont alignés derrière DeSantis, l’exhortant à participer aux primaires. Alors que Trump, résident de Floride, et son gouverneur sont d’accord sur la plupart des questions politiques, leurs camps sont engagés dans une guerre des mots depuis plusieurs mois maintenant. S’adressant à la conférence de Munich sur la sécurité plus tôt cette année, le méga-donateur démocrate George Soros a décrit un tel scénario, exprimant l’espoir que le combat Trump-DeSantis fracturerait les républicains et ferait réélire Biden en 2024.