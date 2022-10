Enock Mwepu de Brighton prend sa retraite en raison d’un problème cardiaque

Enock Mwepu est le capitaine de l’équipe nationale de Zambie. Photo de Charlie Crowhurst/Getty Images

Le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion Enock Mwepu a été contraint de mettre fin à sa carrière de joueur à 24 ans après avoir reçu un diagnostic de maladie cardiaque héréditaire, a annoncé lundi le club de Premier League dans un communiqué.

Dans une déclaration sur Twitter, il a dit: “Un garçon d’une petite ville zambienne appelée Chambishi a des nouvelles à partager. Il a tenu bon pour réaliser son rêve de jouer au football au plus haut niveau, et par la grâce de Dieu, il a réalisé son rêve en atteignant la Premier League.

“Certains rêves se terminent cependant, c’est donc avec tristesse que j’annonce la nécessité de raccrocher mes crampons à cause des avis médicaux que j’ai reçus. Ce n’est cependant pas pour mettre fin à mon implication dans le football, je prévois de rester impliqué dans une certaine capacité.”

Brighton a déclaré que l’état de Mwepu, qui n’était pas évident auparavant lors d’un dépistage cardiaque régulier, l’exposait à un risque extrêmement élevé de subir un événement cardiaque potentiellement mortel s’il continuait à jouer au jeu de manière compétitive.

Mwepu est tombé malade lors de la récente pause internationale alors qu’il effectuait un vol pour rejoindre l’équipe zambienne qu’il dirige. Après une période dans un hôpital au Mali, il est retourné à Brighton pour d’autres tests qui ont révélé son état.

“C’est un coup terrible pour Enock, mais il doit faire passer sa santé et sa famille en premier et c’est le bon choix, même s’il est difficile d’arrêter le jeu qu’il aime”, a déclaré Adam Brett, responsable de la médecine et de la performance à Brighton.

Brett a ajouté que le club aiderait Mwepu à obtenir le traitement nécessaire pour gérer son état.