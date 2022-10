Enock Mwepu de Brighton prend sa retraite avec un problème cardiaque

Le milieu de terrain de Brighton et Hove Albion Enock Mwepu a annoncé lundi qu’il devait se retirer médicalement du sport. Le Zambien de 24 ans souffre d’une maladie cardiaque héréditaire qui peut s’aggraver avec le temps.

Selon un communiqué du club, l’état de santé de Mwepu peut entraîner un arrêt cardiaque mortel. Jouer au football à un niveau compétitif peut augmenter les chances que cela se produise.

Mwepu et les équipes médicales ont découvert la maladie après que le milieu de terrain a contracté une maladie en voyageant en mission internationale avec la Zambie. Lors d’autres tests cardiaques, les médecins ont détecté une maladie qui se manifeste plus tard dans la vie.

Le joueur est arrivé à Brighton et Hove Albion à l’été 2021 en provenance du RB Salzburg. Le club du sud de l’Angleterre a payé un peu plus de 25 millions de dollars pour ses services après un solide passage en Autriche. Pendant son séjour en Angleterre, Mwepu a fait 28 apparitions pour les Seagulls, dont six matchs cette campagne. Pendant son séjour à l’AMEX, il a marqué trois buts dans toutes les compétitions et a récolté sept autres passes décisives.

Mwepu doit se retirer médicalement du football

Le milieu de terrain a publié un message sur Twitter décrivant ses sentiments face au diagnostic. Il a l’intention de rester impliqué dans le sport à un certain titre, même si ce n’est pas au niveau du jeu.

Les responsables de Brighton ont également exprimé leur sympathie. Roberto de Zerbi, qui a succédé à Graham Potter, a déclaré qu’il avait encerclé Mwepu comme un nom qu’il avait hâte d’entraîner.

« Je suis tellement désolé pour Enock. Avant d’arriver, j’ai regardé toute l’équipe, et c’était un joueur avec qui j’étais tellement excité et impatient de travailler”, a déclaré de Zerbi. “Nous ferons tout notre possible pour l’aider.”

Le président de Brighton et Hove Albion, Tony Bloom, a ajouté au sentiment.

“Nous sommes tous absolument dévastés pour Enock”, a écrit Bloom. “Lui et sa famille ont vécu quelques semaines traumatisantes et bien que nous soyons reconnaissants qu’il ait traversé cette période, il a vu une carrière si prometteuse écourtée à un si jeune âge.

Le prochain match de Brighton aura lieu vendredi, un déplacement à Brentford. Le prochain match à domicile aura lieu contre Nottingham Forest le mardi 18 octobre.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images