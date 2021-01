Le Rajasthan a lancé le tourisme nocturne unique à Jaipur qui sera gratuit.

Le ministre d’État des Arts et de la Culture, BD Kalla, en présence du secrétaire en chef Niranjan Arya, a lancé jeudi le projet visant à attirer davantage de touristes dans l’État désertique.

Le Département des sciences et de la technologie se concentrera sur des événements astronomiques spécifiques qui se produisent de temps en temps.

Le line-up immédiat est:

* Les touristes verront la Lune de Jawahar Kala Kendra le jour même.

* Saturne, Jupiter, Vénus et Mercure seront montrés de Jantar Mantar le 11 février.

* Albert Hall montrera les conjonctions Jupiter et Mercure le 5 mars.

* Mercure sera montré à partir d’Amber Fort le 17 mai.

* Le 26 mai, Amber Durg montrera la plus grande lune de l’année 2021.

* Vénus sera présentée depuis l’Albert Hall le 3 juillet.

Kalla a déclaré que le tourisme du ciel nocturne sensibilisera les gens à la science et à l’astronomie et aidera les étudiants et les chercheurs intéressés par les objets célestes à les observer à travers des télescopes.

Le ministre a ajouté que des endroits séparés seraient créés dans la ville pour permettre aux touristes de profiter du ciel nocturne. Le tourisme du ciel nocturne stimulera le tourisme et créera une réflexion scientifique parmi le grand public, a-t-il ajouté.

En regardant le ciel serein, Arya a déclaré que regarder la lune sous une nouvelle forme était une nouvelle expérience. C’est une expérience unique de voir si clairement les fosses à la surface de la lune, il a également appelé cela un nouveau départ, car il devrait susciter la curiosité des gens de penser dans une nouvelle direction et d’apprendre sur Akash Ganga.

Le secrétaire à l’Art et à la Culture, à la Science et à la Technologie, Mugdha Sinha a déclaré: «L’objectif du gouvernement de l’État est d’inculquer la pensée scientifique parmi les gens, de sensibiliser les gens aux événements de la nature d’une manière scientifique.

«Pour cela, le tourisme du ciel nocturne a commencé. Cette installation sera disponible gratuitement pour les gens. Selon le scénario astronomique chaque mois, cette installation sera disponible gratuitement à différents endroits à des jours différents.