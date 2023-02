Ennemis de l’avortement: les espoirs du GOP 2024 doivent soutenir les limites fédérales

CHICAGO (AP) – Des militants anti-avortement enhardis envisagent l’élection présidentielle de 2024 comme une opportunité de consolider leur influence sur le Parti républicain.

Susan B. Anthony Pro-Life America, le groupe le plus influent du mouvement anti-avortement, dit à chaque espoir présidentiel potentiel du GOP que pour gagner son soutien – ou éviter d’être la cible de son opposition – ils doivent soutenir les restrictions nationales sur la procédure . Des exceptions en cas de viol, d’inceste ou pour sauver la vie de la mère sont acceptables, disent les militants, mais laisser la question aux États de décider ne l’est pas.

«C’est un niveau de protection qui va à chaque État. C’est la ligne de base de ce que nous cherchons à faire », a déclaré Frank Cannon, stratège politique en chef de Susan B. Anthony. « Rien de moins que cela ne sera pas acceptable et ne sera pas quelqu’un que SBA peut soutenir. Alors, c’est aussi simple que ça.

Cette directive crée un premier test décisif pour les républicains qui envisagent de participer à la première élection présidentielle depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, la décision historique qui a consacré les protections fédérales pour l’avortement pendant environ 50 ans. Alors que la position dure pourrait plaire aux militants anti-avortement qui dominent les primaires du GOP, cela pourrait créer des problèmes pour le candidat éventuel du parti aux élections générales.

Les électeurs ont protégé le droit à l’avortement par des mesures de vote dans six États en 2022, dont le Kansas, un ancien président de l’État, Donald Trump, remporté à deux reprises avec des marges à deux chiffres. AP VoteCast, une enquête auprès de l’électorat à mi-mandat, a montré que la décision de la Cour suprême était largement impopulaire. Environ 6 personnes sur 10 ont déclaré être en colère ou insatisfaites, et à peu près le même pourcentage a déclaré être favorable à une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays.

Les partisans du droit à l’avortement affirment que la question a « changé la donne » qui a aidé les démocrates l’année dernière et qui motivera encore plus les électeurs en 2024, après deux ans passés à voir les effets des restrictions.

« Nous sommes dans un pays où 18 États n’ont pas accès à l’avortement, et ce nombre ne diminue pas. Cela va augmenter à mesure que d’autres affaires judiciaires seront tranchées », a déclaré Jenny Lawson, vice-présidente des campagnes d’organisation et d’engagement au Planned Parenthood Action Fund. Elle a prédit que les gens verraient “encore et encore” les gros titres sur les enfants enceintes forcés de voyager hors de l’État pour des avortements ou sur les personnes incapables d’obtenir des soins appropriés en cas de fausse couche parce que les médecins ont peur de leur responsabilité.

La pression du mouvement anti-avortement a placé Trump, qui a annoncé sa troisième candidature à la présidence l’année dernière, dans la position peut-être la plus compliquée.

Il est sans doute plus responsable du renversement de Roe que quiconque, ayant nommé trois juges anti-avortement à la Cour suprême qui ont soutenu la décision de l’année dernière. Mais il a également précisé qu’il pensait que pousser plus loin nuirait aux républicains, et il a accusé les dirigeants anti-avortement de ne pas en faire assez pour aider les candidats du GOP à mi-mandat.

“Je ne les ai tout simplement pas vus se battre lors de cette dernière élection, se battre pour la victoire”, a déclaré Trump dans une interview avec David Brody, un commentateur de longue date du Christian Broadcasting Network.

Trump, qui s’est décrit comme “très pro-choix” avant d’entrer en politique, a souligné que s’opposer aux exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère rend “beaucoup plus difficile de gagner les élections”. Il a critiqué les dirigeants évangéliques qui ont mis du temps à approuver sa dernière course, fustigeant les décisions de pasteurs comme Robert Jeffress d’attendre pour évaluer le reste du champ comme “un signe de déloyauté”.

Cannon a qualifié l’idée que s’opposer à l’avortement a nui au GOP l’année dernière “d’absolument absurde”, pointant du doigt des candidats comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis – un candidat potentiel à la présidence du GOP – qui a facilement été réélu. DeSantis a promulgué l’année dernière une interdiction de l’avortement après 15 semaines de grossesse.

Les candidats républicains qui se sont fait “écraser”, a déclaré Cannon, étaient ceux qui ont essayé d’éviter le sujet.

“Ce que vous devez faire, c’est plaider pour des protections que le peuple américain considère comme raisonnables contre l’extrémisme sans exception, même l’avortement tardif”, a déclaré Cannon. “Et si vous faites cela, c’est une combinaison gagnante.”

SBA Pro-Life America, qui a levé plus de 60 millions de dollars pour les campagnes de 2020 avec son super PAC affilié, discute avec chaque candidat potentiel, a déclaré Cannon. Alors que les dossiers sont en cours de discussion, ce qui compte en 2024, ce sont les politiques que les candidats priorisent lorsqu’ils annoncent leurs offres. La demande spécifique de la SBA est de soutenir « au minimum » un projet de loi « battement de cœur » ou un projet de loi « capable de faire mal », a-t-il déclaré.

Le projet de loi sur le rythme cardiaque rendrait l’avortement illégal après la détection d’une activité cardiaque, qui survient à environ six semaines de grossesse – avant que certaines femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. La législation qui fait référence au fœtus ressentant de la douleur, comme une mesure introduite l’année dernière par le sénateur Lindsey Graham, RS.C., interdirait la procédure à environ 15 semaines. Le projet de loi de Graham n’a pas avancé dans la chambre contrôlée par les démocrates, et même certains collègues républicains se sont éloignés de lui avant les mi-mandats.

La position de Trump a fourni une ouverture sur la droite à des rivaux potentiels comme l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, tous deux chrétiens évangéliques avec des positions anti-avortement de longue date.

Pence a passé des mois à visiter des soi-disant centres de grossesse de crise qui déconseillent aux femmes de se faire avorter. Et il s’est lancé dans une tournée de méga-églises, dont la première église baptiste de Jeffress à Dallas, et a parlé devant de grands groupes anti-avortement.

Son groupe de défense, Advancing American Freedom, a fait pression pour que le Congrès adopte une législation comprenant une interdiction nationale de l’avortement à partir d’environ six semaines de grossesse et un projet de loi qui établirait la personnalité juridique à la conception. Marc Short, ancien chef de cabinet et conseiller de longue date de Pence, a déclaré qu’en ce qui concerne les candidats déclarés et potentiels de 2024, “je le considère comme le plus à l’aise pour expliquer ses convictions pro-vie et leur fondement”.

Pour Pence, a-t-il dit, le problème va bien au-delà de la politique.

“Mike le fait parce que c’est au cœur de la raison pour laquelle il s’est présenté aux élections et a gagné pour la première fois. Cela a toujours été pour lui un problème majeur et c’est une priorité », a-t-il déclaré.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui était ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous Trump, est une autre candidate potentielle qui a signé l’interdiction de l’avortement dans la loi de son État. La loi de 2016 interdit l’avortement à 20 semaines de grossesse et prévoit une exception si la vie de la mère est en danger mais pas pour les cas de viol ou d’inceste.

Après la décision de la Cour suprême, Haley a déclaré que les États, et non les «juges non élus», devraient contrôler la politique d’avortement. Cette position la met en désaccord avec la SBA et d’autres groupes anti-avortement.

D’autres voient l’avortement comme une vulnérabilité potentielle pour DeSantis. Un porte-parole du gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, qui explore également une course potentielle, s’est récemment déchargé sur DeSantis, se demandant où il se situe sur la question.

“Le gouverneur Noem était le seul gouverneur américain à la télévision nationale à défendre la décision Dobbs”, a écrit Ian Fury dans un e-mail à la National Review. « Où était le gouverneur DeSantis ? Se cachant derrière une interdiction de 15 semaines. Croit-il que les bébés de 14 semaines n’ont pas le droit de vivre ?

Cannon a souligné que les membres du mouvement anti-avortement sont les “fantassins” du Parti républicain pendant les élections et représentent un pourcentage énorme d’électeurs primaires.

“Aucun candidat républicain ne peut remporter la présidence sans le soutien du mouvement pro-vie”, a-t-il déclaré.

Colvin a rapporté de New York.

Sara Burnett et Jill Colvin, Associated Press