Ennemi, mais ami: un compatriote portant des bâtons spéciaux pour honorer le Rocket de Kelowna malade

Un coéquipier, ami et en même temps adversaire, recueille des fonds pour aider les Rockets de Kelowna à transmettre le récent diagnostic de cancer de Pavel Novak.

En juin dernier, la carrière de hockeyeur de Novak a été interrompue lorsqu’on lui a diagnostiqué une maladie oncologique. Le joueur de 20 ans a été nommé dans l’équipe mondiale junior de la République tchèque pour le tournoi fin décembre.

Le tournoi a été reporté au 9 août et Novak ne peut plus porter les couleurs de son pays en raison de son état.

C’est là que suit son compatriote Michal Gut. Gut joue pour les Silvertips d’Everett et avait fait partie de l’équipe tchèque pour les prochains championnats du monde juniors.

Tout au long du tournoi, Gut jouera avec des bâtons True spécialisés. Chaque bâton qu’il utilise, il va le vendre aux enchères et tous les bénéfices iront au Fonds de dotation Ivan Hlinka. La fondation aide les joueurs et les officiels de hockey à faire face à des circonstances atténuantes, tant sur le plan social qu’économique.

“Nous savons tous ce qui est arrivé à notre ami”, a déclaré Gut. “J’y ai pensé et je voulais en quelque sorte le soutenir et l’aider. Nous nous connaissons depuis l’équipe nationale et nous sommes de bons amis. Je lui écris presque tous les jours. Je n’ai jamais vu une personne plus forte. Il reste toujours positif et le gère bien. Je pense qu’il va gagner ce match difficile.

À l’origine, Gut voulait que tous les bénéfices de la vente aux enchères aillent directement aux factures médicales de Novak, mais il a refusé et ils ont accepté que l’argent aille à la fondation. Gut et True ont collaboré pour créer des bâtons violets pour le tournoi.

“Je lui ai demandé s’il aurait besoin d’argent”, a déclaré Gut. “Il m’a dit non. Nous avons donc convenu de les donner à la fondation de Mme Hlinková, que j’avais déjà appelée. Elle était très heureuse. Elle m’a dit que les gens ne sont généralement pas dans une bonne situation financière en ce moment et que peu d’argent est collecté ces derniers temps, donc cela aidera certainement.

Les détails de la vente aux enchères n’ont pas encore été annoncés.

La Tchéquie ouvre les Championnats du monde juniors le 9 août contre la Slovaquie. Le tournoi se déroule à Edmonton.

