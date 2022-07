Ennemi devenu ami ! Lionel Messi inflige un penalty à Sergio Ramos lors d’un match d’échauffement

Il y a quelques saisons, il était tout simplement inimaginable de penser à la légende barcelonaise Lionel Messi laissant l’ancien skipper du Real Madrid Sergio Ramos tirer un penalty lors d’un match de football. Mais étonnamment, cela s’est produit récemment lors d’un match entre le Paris Saint-Germain (PSG) et le club de football français Quevilly-Rouen vendredi.

L’incident a eu lieu en première mi-temps après que Messi ait été victime d’une faute à l’intérieur de la surface de réparation. Messi, célèbre pour avoir progressé de 12 mètres, a choqué tout le monde et a laissé Ramos prendre le penalty. Le défenseur espagnol ne s’est pas trompé et a marqué le premier but du match à la 33e minute.

L’incroyable incident est rapidement devenu un énorme sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Et voici quelques-unes des réactions à cette affaire mémorable.

A LIRE AUSSI | La Juventus et l’Atletico Madrid se rencontreront pour un match amical en Israël

“Si quelqu’un m’avait dit il y a ne serait-ce qu’un an que Messi gagnerait un penalty et laisserait Sergio Ramos, qui est son coéquipier, le prendre, je serais mort de rire”, a écrit un fan de football sur Twitter.

Si quelqu’un m’avait dit il y a même 1 an que Messi gagnerait un penalty et laisserait Sergio Ramos, qui est son coéquipier, le prendre, je serais mort de rire. — Debojyoti Sarkar (@djsarkar18) 16 juillet 2022

Alors qu’un autre utilisateur des médias sociaux a écrit: «Leo Messi a remporté un penalty lors du premier match de pré-saison du PSG et l’a donné à Sergio Ramos. Les rivaux se sont avérés être de bons amis.

Leo Messi a remporté un penalty lors du premier match de pré-saison du PSG et l’a donné à Sergio Ramos.

Les rivaux se sont avérés être de bons amis. pic.twitter.com/GU19W0d2uK – Mahomet (@Muhamma98360085) 16 juillet 2022

Un autre adepte du jeu a estimé que Ramos est un meilleur tireur de penalty que Messi. « Dans une équipe, le meilleur tireur de penalty tire toujours. Statistiquement, Ramos est bien meilleur que Messi. Alors quel est votre point encore une fois », lire la légende du message.

Dans une équipe, le meilleur tireur de penalty tire toujours. Statistiquement, Ramos est bien meilleur que Messi. Alors, quel est votre point à nouveau ? – Deuson Muto (@deuson12) 16 juillet 2022

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que Ronaldo est un meilleur tireur de penalty que Messi et Ramos. “CR7 est un meilleur tireur de penalty que Ramos et Messi”, était écrit dans la légende.

Cr7 est meilleur tireur de penalty que Ramos et Messi – SCT (@nelson_hammed) 16 juillet 2022

Alors qu’un autre fan de football a souligné le taux de conversion suprême du défenseur du PSG tout en tirant des pénalités. “En fait, Messi vient en dernier à tirer des pénalités et Ramos a un taux de conversion de 96% que Messi ne peut même pas atteindre dans ses rêves”, lit-on dans la légende du message.

En fait, messi vient en dernier à tirer des pénalités et Ramos a un taux de conversion de 96% que messi ne peut même pas atteindre dans ses rêves —Syed Ali (@TheMadridGuy14) 16 juillet 2022

Messi et Ramos ont tous deux commencé le premier match de pré-saison du PSG sous la direction de leur nouveau manager Christophe Galtier. Le PSG a augmenté son avance à la 54e minute du match contre Quevilly-Rouen après que Djeidi Gassama ait marqué le but d’assurance pour les champions en titre de Ligue 1.

Messi et Ramos ont rejoint les géants basés à Paris avant la saison 2021-22 en tant qu’agents libres. Au cours de la saison de Ligue 1 qui vient de s’achever, l’Argentin a marqué six buts et récolté 14 passes décisives alors que le PSG a remporté le prestigieux titre national.

Ramos, quant à lui, a jusqu’à présent disputé 13 matches avec le PSG et a trouvé le fond des filets à deux reprises.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.