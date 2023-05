Enlevez les filets de basket-ball du bout de l’allée, dit le règlement aux résidents de Tillsonburg, en Ontario.

Une bataille se prépare à propos d’un rite de passage d’enfance dans une ville du sud-ouest de l’Ontario.

Un certain nombre de résidents d’un nouveau lotissement à Tillsonburg, en Ontario, ont été invités à retirer leurs filets de basket-ball au bout de leurs allées et au moins certains d’entre eux refusent.

« Eh bien, c’est étrange », se souvient Shannon Steen, 42 ans, lorsqu’un agent municipal a sonné à sa porte pour faire la demande. « Pourquoi dois-je le déplacer? Il est là depuis un an et demi. »

Steen a quatre garçons âgés de 7 à 13 ans. « Tous les jours, même en hiver, ils jouent dehors », a-t-elle déclaré.

Et s’ils ne tirent pas des cerceaux dans la rue devant son allée, les enfants du quartier le sont, a déclaré Steen.

Le voisin de Shannon Steen, qui a aussi un filet de basket-ball au bout de son allée, a reçu cette carte de visite avec le message : « Pourriez-vous s’il vous plaît retirer le filet de basket-ball de l’emprise routière s’il vous plaît. » (Soumis par Shannon Steen)

Donc quel est le problème?

Un autobus scolaire a récemment coupé l’un des filets de basket-ball en bordure de route dans la nouvelle subdivision où habite Steen. Les équipes de construction ouvrent les allées dans le quartier et les gros camions obstruent les rues, ce qui rend difficile la manœuvre autour des filets, a déclaré la mairesse Deb Gilvesy.

« La partie du filet surplombait la chaussée », a-t-elle déclaré.

Ils jouent dehors et ils sont contents et il fait beau après un long hiver, et on va décourager ça ? C’est la partie triste, – Shannon Steen, maman de Tillsonburg

« Notre rôle numéro un en tant que conseil est la santé et la sécurité. Donc, dans cette situation, cela présentait clairement un problème de santé et de sécurité », a-t-elle déclaré.

Étant donné que la maison de Steen partage une allée avec son voisin, elle préfère placer le ballon de basket de ses fils près de la route par courtoisie envers son voisin.

Steen n’a pas bougé le panier de basket de son fils.

« Personne dans la subdivision ne l’a encore déplacé non plus », a-t-elle déclaré.

« Ce sera quelque chose que le règlement devra régler avec eux », a déclaré Gilvesy. « Nous avons des règles et ils ont été avertis de les supprimer et le règlement devra suivre, mais ils choisiront de suivre cela. »

Des débats similaires ont eu lieu dans des communautés à travers le Canada au fil des ans, de Moncton à Ottawa et St. John’s, mais après la pandémie, Steen est encore plus déconcerté par la demande du règlement de déplacer les filets.

Shannon Steen, 42 ans, de Tillsonburg, en Ontario, se tient au bout de son allée, là où le panier de basket de ses fils est installé depuis un an et demi. (Soumis par Shannon Steen)

Les enfants sont à l’extérieur et hors des appareils

« J’étais assez contrarié », a déclaré Steen qui a publié la demande de règlement sur les réseaux sociaux.

« Les enfants sont dehors et ils ne sont pas sur leurs appareils », a déclaré Steen. « Ils jouent dehors, et maintenant nous allons leur enlever ça sans avertissement. »

De plus, selon Steen, parce que le lotissement est si nouveau, jusqu’à présent, il n’y a pas de parcs à proximité.

Même si nous apprécions les gens qui utilisent les équipements publics et font de l’exercice, cela était motivé par une plainte particulière que nous estimions valable. – Jonathon Graham, Ville de Tillsonburg

« Après deux ans où les gens avaient peur de jouer avec d’autres enfants… et maintenant ils jouent dehors et ils sont heureux et il fait beau après un long hiver, et nous allons décourager cela ? C’est la triste partie », a déclaré Steen.

« Ceci est signalé comme une zone de cluster, donc je m’attendrais à un suivi », a déclaré Jonathon Graham, directeur des opérations et des infrastructures de la ville de Tillsonburg, qui a déclaré qu’un certain nombre de filets de basket-ball dans le quartier se trouvaient dans l’emprise de l’emprise routière.

Les quatre fils de Shannon Steen jouent au basketball dans la rue résidentielle de Tillsonburg, en Ontario. Le règlement a dit aux Steen qu’ils devaient retirer le filet au bout de leur allée. (Soumis par Shannon Steen)

Graham espère toujours que les gens déplaceront leurs filets avant que le règlement ne revienne cette semaine et avant que quiconque ne reçoive des billets.

« Notre principale préoccupation dans la ville de Tillsonburg est la sécurité publique », a déclaré Graham. « Même si nous apprécions les gens qui utilisent les équipements publics et font de l’exercice, cela était motivé par une plainte particulière que nous estimions justifiée de suivre pour protéger la voie publique et l’emprise qui affectaient ces routes. »

À long terme, il peut y avoir une autre solution, a déclaré Graham.

« Il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions envisager une révision de notre règlement sur l’empiètement », a-t-il déclaré. Une idée ? Autoriser les filets de basketball au bout des allées entre certaines heures.