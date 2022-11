Enlever! La NASA lance enfin la fusée Artemis pour un voyage sur la lune

La NASA a enfin lancé sa fusée pour un voyage vers la lune.

Il s’agit d’une mission sans équipage, et a été lancée aux premières heures du mercredi matin pour une mission de 10 semaines.

La fusée devrait revenir sur terre le 11 décembre.

Avec une touche d’héroïsme sur la rampe de lancement et une poussée de 8,8 millions de livres (environ 4 millions de kg), la nouvelle fusée colossale de la NASA s’est envolée dans l’espace pour la première fois tôt mercredi, envoyant une capsule de nouvelle génération lors d’un voyage sans équipage autour de la lune et 50 ans après la dernière mission lunaire Apollo.

Le lancement très retardé et très attendu de l’agence spatiale américaine depuis la Floride a lancé le programme successeur d’Apollo, Artemis, visant à ramener les astronautes sur la surface lunaire cette décennie et à y établir une base durable comme tremplin vers la future exploration humaine de Mars.

La fusée Space Launch System (SLS) de 32 étages a décollé du Kennedy Space Center de la NASA à 01h47 HNE (06h47 GMT), perçant l’obscurité au-dessus de Cap Canaveral avec une queue de feu rouge-orange alors que des foules de spectateurs applaudi et crié. Environ 90 minutes plus tard, l’étage supérieur de la fusée a propulsé la capsule Orion hors de l’orbite terrestre et sur sa trajectoire vers la lune, a indiqué la NASA.

La mission Artemis I de trois semaines comprend un vol Orion de 25 jours amenant la capsule à environ 60 miles (97 km) de la surface lunaire avant de voler à environ 40 000 miles (64 400 km) au-delà de la lune et de revenir sur Terre. La capsule devrait s’échouer en mer le 11 décembre.

“Aujourd’hui, nous avons pu voir la fusée la plus puissante du monde prendre la Terre par ses bords et en secouer les méchants. Et c’était tout un spectacle”, a déclaré Mike Sarafin, responsable de la mission Artemis, lors d’un briefing post-lancement de la NASA, utilisant des mots de écriture biblique.

Mis à part quelques problèmes d’instruments mineurs, “ce système fonctionne exactement comme nous l’avions prévu”, a déclaré Sarafin.

Le décollage a eu lieu lors de la troisième tentative de lancement de la fusée de plusieurs milliards de dollars – les tentatives des 29 août et 3 septembre ont été avortées – après 10 semaines en proie à des incidents techniques, des ouragans consécutifs et deux excursions faisant sortir le vaisseau spatial de son hangar jusqu’au lancement tampon.

Héroïques

Le lancement de mercredi n’était pas sans son propre drame. Environ quatre heures avant le décollage, les équipages ont dû faire face à une multitude de problèmes, notamment un robinet de carburant qui fuyait. Le travail rapide d’une “équipe rouge” spéciale de techniciens, qui a resserré une connexion desserrée sur la rampe de lancement bien à l’intérieur de la “zone de souffle” délimitée autour d’une fusée presque entièrement alimentée, a été crédité d’avoir sauvé le lancement.

La mission marque le premier vol combiné de la fusée SLS et de la capsule Orion, construites respectivement par Boeing Co et Lockheed Martin Corp, sous contrat avec la NASA.

Cela signale un changement de direction ambitieux pour le programme de vols spatiaux humains post-Apollo de la NASA après des décennies axées sur l’orbite terrestre basse avec des navettes spatiales et la Station spatiale internationale.

Nommée d’après l’ancienne déesse grecque de la chasse – et la sœur jumelle d’Apollon – Artemis vise à ramener les astronautes à la surface de la lune dès 2025.

À ce jour, seules 12 personnes ont marché sur la Lune, toutes des astronautes de la NASA, au cours de six missions Apollo de 1969 à 1972 – un exploit de l’époque de la guerre froide né de la course spatiale américano-soviétique. Plus axé sur la science qu’Apollo, le programme Artemis a des horizons bien plus larges et a enrôlé des partenaires commerciaux tels que SpaceX d’Elon Musk et les agences spatiales d’Europe, du Canada et du Japon.

Bien qu’il n’y ait personne à bord, Orion transportait un équipage simulé de trois mannequins équipés de capteurs pour mesurer les niveaux de rayonnement et d’autres stress que les astronautes subiraient.

Le tonnerre de la poussée produite par les quatre principaux moteurs R-25 de la fusée et ses deux propulseurs à fusée solide a secoué le complexe Kennedy.

“C’était tout simplement incroyable à voir. C’était si brillant, si fort, on pouvait le sentir”, a déclaré l’astronaute de la NASA Jessica Meir, candidate à l’équipage d’Artemis.

Orion aura de la compagnie autour de la lune. Un minuscule satellite, CAPSTONE, a atteint l’orbite lunaire dimanche pour tester une position de stationnement gravitationnelle complexe qui pourrait convenir à une future station spatiale lunaire appelée Gateway, en cours de développement pour le programme Artemis.

Artemis I est principalement destiné à mettre le véhicule SLS-Orion à l’épreuve, repoussant ses limites de conception pour prouver sa sécurité et sa fiabilité pour piloter des astronautes.

REGARDER | SA aidera la NASA dans ses missions sur la lune et au-delà avec une station au sol à Karoo

Si la mission réussit, un vol en équipage d’Artemis II autour de la lune pourrait avoir lieu dès 2024, suivi dans quelques années du premier atterrissage lunaire du programme d’astronautes, dont une femme, avec Artemis III. L’envoi d’astronautes sur Mars devrait prendre au moins une décennie et demie.

Le SLS représente le plus grand nouveau système de lancement vertical que la NASA ait construit depuis le Saturn V de l’ère Apollo.

L’un des principaux objectifs est de tester la durabilité du bouclier thermique d’Orion lorsqu’il rentre dans l’atmosphère terrestre à 24 500 miles (39 400 km) par heure – beaucoup plus rapidement que les rentrées depuis la station spatiale.

Le vaisseau spatial devrait également libérer 10 satellites scientifiques miniaturisés, dont un conçu pour cartographier les dépôts de glace sur le pôle sud de la lune, où Artemis cherche à faire atterrir des astronautes.

Plus d’une décennie de développement avec des années de retards et de dépassements de budget, le vaisseau spatial SLS-Orion a coûté à la NASA au moins 37 milliards de dollars, les dépenses totales d’Artemis devant atteindre 93 milliards de dollars d’ici 2025. La NASA a déclaré que le programme avait généré des dizaines de milliers d’emplois. et des milliards de dollars dans le commerce.