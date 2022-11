Enlèvements et pillages cités dans le Tigré éthiopien après la trêve

KAMPALA, Ouganda – Des alliés de l’armée fédérale éthiopienne pillent des biens et procèdent à des détentions massives dans le Tigré, selon des témoins oculaires et des travailleurs humanitaires.

Les récits suscitent de nouvelles inquiétudes concernant les atrocités présumées plus de trois semaines après que les parties belligérantes ont signé une trêve qui, espéraient diplomates et autres, mettrait fin aux souffrances dans la région assiégée qui abrite plus de 5 millions de personnes.