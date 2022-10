Enlèvement en Californie : un homme accusé du décès d’un membre de sa famille

MERCED, Californie –

Les procureurs ont inculpé lundi un Californien pour l’enlèvement et le meurtre d’un bébé de 8 mois, de ses parents et de son oncle.

Jesus Salgado est accusé d’avoir kidnappé la famille sous la menace d’une arme de leur entreprise de camionnage le 3 octobre. Les autorités disent que Salgado, un ancien employé avec un différend de longue date, les a probablement tués en moins d’une heure.

Leurs corps n’ont été retrouvés que tard mercredi, lorsqu’un ouvrier agricole dans un verger d’amandiers dans une région reculée de la vallée de San Joaquin, le cœur agricole de la Californie, a découvert les restes d’Aroohi Dheri ; sa mère de 27 ans Jasleen Kaur; son père Jasdeep Singh, 36 ans; et son oncle Amandeep Singh, 39 ans.

Salgado, 48 ans, a tenté de se suicider un jour après les enlèvements avant d’être placé en garde à vue. Il fait face à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré dans des circonstances particulières, a annoncé lundi le bureau du procureur du comté de Merced. S’il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle.

Les circonstances particulières allèguent que les meurtres ont été commis lors de la commission d’un enlèvement et faisaient partie de plusieurs meurtres dans la même affaire.

Salgado a comparu devant le tribunal lundi en vidéo, a rapporté KFSN. Il n’a pas inscrit de plaidoyer et a demandé plus de temps pour trouver un avocat. Il doit revenir au tribunal jeudi.

La semaine dernière, le shérif du comté de Merced, Vern Warnke, n’a pas discuté de l’état des restes des adultes dans le verger et a déclaré qu’il n’était pas clair comment le bébé était mort. Warnke a déclaré que l’enfant n’avait aucun traumatisme visible.

Warnke a appelé Salgado à encourir la peine de mort, mais le procureur de district Kimberly Lewis a déclaré lundi qu’elle reporterait cette décision à l’année prochaine.

Salgado est également accusé d’incendie criminel et de possession d’une arme à feu par une personne interdite. Il avait déjà été reconnu coupable de vol au premier degré avec utilisation d’une arme à feu dans le comté de Merced, d’une tentative d’emprisonnement abusif et d’une tentative d’empêcher ou de dissuader une victime ou un témoin après avoir tenu une famille pour laquelle il avait travaillé sous la menace d’une arme et les avoir forcés à suivre son commandes il y a près de 20 ans.

En 2007, il a été condamné à 11 ans de prison d’État dans cette affaire. Il a été libéré en 2015 et libéré de sa liberté conditionnelle trois ans plus tard, selon le California Department of Corrections and Rehabilitation. Il a également été condamné pour possession d’une substance contrôlée, a indiqué le département.

Le jeune frère de Salgado, Alberto Salgado, 41 ans, a été arrêté jeudi soir et accusé de complot criminel, de complicité et de destruction de preuves.