Enlèvement des sœurs d’Abuja : la police nigériane ne les a pas libérées, nous avons payé une rançon, selon la famille

La police nigériane n’a joué aucun rôle dans le sauvetage de quatre sœurs et de leur cousin des ravisseurs, a déclaré un oncle des filles à la BBC.

L’oncle a déclaré qu’une rançon avait été payée et que les ravisseurs avaient déposé les filles dans une forêt pour qu’elles soient récupérées.

Le shérif Kadriyar a précisé que contrairement aux informations antérieures selon lesquelles six sœurs d’Al-Kadriyar avaient été enlevées, l’une des filles était en fait leur cousine qui vivait avec elles pendant les vacances scolaires.

Une loi controversée qui criminalise le paiement de rançons a été adoptée en 2022 dans le but de lutter contre l’industrie lucrative et en spirale des enlèvements dans le pays. Elle est passible d’une peine de prison d’au moins 15 ans pour quiconque paie une rançon, mais personne n’a été arrêté, et un ancien Le ministre fait partie de ceux qui ont déclaré avoir aidé à organiser le paiement des ravisseurs des sœurs Al-Kadriyar.