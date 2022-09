Enlèvement des pancartes électorales de tiers à Summerland – Kelowna Capital News

Le 25 septembre, environ une heure après que Roy Roope eut installé des pancartes électorales tierces à Summerland, les pancartes ont été retirées.

“Mes pancartes portaient sur un problème de tiers et je suis enregistré auprès de la loi sur le financement des élections locales et j’ai une documentation complète, une inscription auprès d’Elections BC, mes pancartes contenaient les informations de mon nom, de mon adresse e-mail et de l’enregistrement de la loi sur le financement des élections locales”, a-t-il déclaré. . “J’ai le plein droit légal d’afficher ces panneaux et le retrait était illégal.”

L’un des panneaux disait : « Élisez un conseil pro-contribuables ». Un autre a déclaré: “Votez cette taxe et dépensez le conseil.”

Les deux signes incluaient également le nom de Roope et la communauté où il vit.

Roope a ensuite été contacté par Dan Maja, un agent chargé de l’application des règlements de Summerland, au sujet du retrait des panneaux, et on lui a dit que les panneaux étaient détenus par la municipalité de Summerland.

Maja a déclaré qu’en vertu de la loi électorale, les panneaux électoraux de tiers peuvent contenir des messages liés à la politique, mais pas des opinions personnelles. Il a dit qu’il voulait des éclaircissements pour savoir si le message dans les pancartes de Roope était autorisé en vertu de la loi électorale.

“Je veux juste m’assurer que toutes les règles de la campagne sont respectées”, a-t-il déclaré.

De plus, il existe des règlements concernant le placement des panneaux électoraux. Au début de 2022, le conseil de Summerland a adopté un règlement interdisant les panneaux électoraux le long de la rue Main et le long de la portion du chemin Victoria entre la rue Wharton et la rue Jubilee.

Cependant, Roope a déclaré que l’incident était un cas d’interférence de signe.

« Ils nient mes droits », a-t-il dit.

Roope a ensuite contacté la GRC et les pancartes lui ont maintenant été rendues. Ils peuvent être vus à l’intersection de l’autoroute 97 et de l’avenue Rosedale à Summerland.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

news@summerlandreview.com.

news@summerlandreview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Élection 2022Summerland