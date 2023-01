Enlèvement de la terreur alors que la sortie d’Emmerdale de Priya Sharma est révélée

PRIYA Sharma obtient une nouvelle opportunité loin des Dales et se prépare à faire ses valises et à partir.

Mais quand il découvre qu’elle a l’intention de quitter Emmerdale avec leurs enfants, David Metcalfe s’emballe…

L’actrice Fiona Wade a été annoncée pour quitter le feuilleton ITV ces dernières semaines après 12 ans dans le programme, et son scénario de sortie impliquera des scènes explosives.

Lorsqu’un voile prend feu à cause des bougies lors de l’événement de Take A Vow, Priya se retrouve impuissante et submergée par la peur.

Leyla Cavanagh, qui pense vite, sauve la situation, mais il est clair que Priya a toujours un traumatisme non résolu.

Comme les téléspectateurs le savent, Priya a souffert de terribles brûlures en octobre 2021, après avoir été prise dans un labyrinthe en feu.

L’incendie a été causé par une fusée éclairante qui a été tirée accidentellement au milieu d’une lutte entre Andrea Tate et le tueur en série Meena Jutla.

Priya a dû subir une intervention chirurgicale, mais les greffes de peau l’ont replongée dans une horreur de trouble de l’alimentation.

Réalisant à quel point elle est traumatisée, le frère de Priya, Jai Sharma, demande l’aide du médecin généraliste du village, Manpreet Sharma.

Cependant, les choses tournent mal chez Take A Vow lorsqu’un client, Justin, propose à Leyla un emploi dans son équipe londonienne.

Priya est bouleversée lorsqu’elle revit son traumatisme mais est réconfortée par Manpreet et Jai à Holdgate.

Elle ne laisse pas ses troubles mentaux prendre le dessus sur sa vie et, le lendemain, Leyla et Suzy Merton sont choquées lorsqu’elle se présente.

Alors que Leyla prépare son fils Jacob Gallagher à sa décision concernant le travail, Priya tombe sur Justin à l’extérieur du Hop.

Elle possède ce qui s’est passé la veille, expliquant son traumatisme passé, laissant Justin impressionné.

Priya est bientôt invitée à prendre un café avec Justin et, lorsque Leyla décide d’accepter son offre d’emploi par téléphone, son visage tombe en apprenant que son associé prendra sa place.

Leyla est stupéfaite lorsque Priya révèle qu’on lui a proposé le poste et le couple se dispute bientôt avec la première accusant la seconde de sabotage.

Priya se défend, disant à Leyla qu’elle ne savait pas que le travail lui avait été offert en premier lieu.

Mais Leyla n’est pas la seule à être mécontente du départ de Priya.

Lorsqu’il apprend qu’elle a l’intention de quitter le village éponyme avec Amba, David Metcalfe est déterminé à prendre le contrôle.

Après s’être sentie au sommet du monde, Priya s’effondre lorsqu’elle se rend compte que David a kidnappé leur fille Amba.

Jacob et Eric Pollard tentent désespérément d’arranger les choses, suppliant Priya de ne pas appeler la police.

Pendant ce temps, Leyla est jetée pour découvrir que le commerçant a disparu, kidnappant Amba et Theo – elle décide d’aider.

L’organisateur de mariage parvient à retrouver David dans un cottage inconnu.

Confronté à son comportement défensif alors qu’il est choqué de la trouver à la porte, Leyla en vient à la conclusion qu’il est dans le déni et l’accuse de fuir ses problèmes.

Les choses vont de mal en pis lorsqu’un David en spirale enferme Leyla dans la salle de bain.

De retour au village, Priya en a assez d’attendre que David reprenne ses esprits… et appelle la police.

David obtiendra-t-il de l’argent ?

