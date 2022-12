Enlèvement de la peau après une chirurgie de perte de poids : ce qu’il faut savoir

6 décembre 2022 – Rosalina Finelli de Deerfield Beach, FL, a perdu 216 livres après une opération de perte de poids en novembre 2019. Alors qu’elle voulait célébrer son exploit, la procédure lui a laissé un excès de peau sur les bras, le dos, la poitrine, le ventre, et le haut des cuisses.

Finelli dit qu’elle ressentait constamment la pression de la peau pendante sur son dos, son ventre et ses genoux.

“De la douleur que j’ai ressentie à cause du poids qui tirait sur mes nerfs à me regarder dans le miroir, vouloir célébrer la perte de poids, mais ne pas aimer ce que je voyais, c’était une lutte quotidienne”, dit-elle.

Les près de 2 ans qu’elle a vécus avec l’excès de peau ont été physiquement, mentalement et émotionnellement douloureux, dit Finelli. Elle a finalement trouvé un soulagement grâce à une série de chirurgies plastiques appelées « remodelage du corps », qui éliminent l’excès de peau du corps.

En 2020, près de 200 000 Américains ont subi une chirurgie bariatrique, selon l’American Society for Chirurgie métabolique et bariatrique. Bien que la procédure puisse aider les personnes obèses à perdre une quantité importante de poids et à améliorer leur santé et leur qualité de vie, un effet secondaire désagréable est la peau lâche et excessive qui maintenait autrefois le poids maintenant perdu. Et l’excès de peau peut causer de graves problèmes de santé.