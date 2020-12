La vidéo raffinée des «aveux» du chef de l’opposition iranienne Habib Chaab ressemble à beaucoup d’autres produites au fil des ans par les services d’espionnage iraniens.

Mais la façon dont M. Chaab a été enlevé à l’étranger et renvoyé en Iran en octobre fait partie d’une tactique de plus en plus utilisée – et relativement réussie – que l’Iran utilise pour démontrer sa portée «offensive» de renseignement à l’étranger, alors qu’il absorbe une série de récentes échecs de renseignement. à la maison.

Sur une musique sinistre, la vidéo diffusée par le ministère iranien du renseignement le mois dernier est entrecoupée d’images d’explosions et de victimes ensanglantées – y compris d’une attaque de septembre 2018 contre un défilé militaire à Ahvaz, qui a tué 25 personnes et a été revendiquée par le séparatiste de M. Chaab. Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz, ou ASMLA.

La vidéo montre M. Chaab enlevant son bandeau, puis révélant des détails présumés sur «l’opération terroriste» Ahvaz et prenant de l’argent à l’Arabie saoudite, le rival mondial musulman de l’Iran.

Ce que M. Chaab ne dit pas, c’est comment il s’est retrouvé en détention iranienne: attiré dans un piège à miel de l’exil en Suède à Istanbul, par une femme iranienne, puis enlevé, drogué et conduit dans une camionnette sur plus de 1000 miles. à l’est de la Turquie et introduit clandestinement en Iran, dans le cadre d’une opération complexe orchestrée par les services de renseignement iraniens.

M. Chaab est le dernier d’une série d’au moins trois dissidents iraniens de haut niveau – l’un d’eux, Ruhollah Zam, exécuté plus tôt ce mois-ci – qui sont retournés dans la région depuis les États-Unis ou l’Europe, pour être enlevés au-delà des frontières de l’Iran, retourné dans le pays et mis à la télévision d’État pour avouer des «crimes».

Une réponse aux échecs

Les actions semblent conçues autant pour restaurer la confiance dans l’appareil de renseignement et de sécurité iranien que pour se venger, selon les analystes, au milieu d’échecs qui font la une des journaux, notamment le Mossad israélien qui a volé des milliers de pages de documents nucléaires dans un entrepôt de Téhéran en 2018, et des explosions de l’été dernier, dont l’une a endommagé l’installation de centrifugeuses nucléaires iraniennes à Natanz.

L’histoire continue

En outre, l’Iran a été témoin cette année des assassinats de deux de ses hommes les plus importants: le commandant de la Force Qods Qassem Soleimani par les États-Unis, à Bagdad; et le scientifique nucléaire supérieur Mohsen Fakhrizadeh, apparemment par Israël, à l’extérieur de Téhéran.

«Il ne fait aucun doute que nous avons vu plus de ces cas», d’Iran enlevant des dissidents à l’étranger, dit Tara Sepehri Far, la chercheuse iranienne à Human Rights Watch.

«Ils veulent envoyer le message:« Regardez, c’est la capacité de la République islamique de ramener ces gens en Iran »», dit-elle. Des aveux publics forcés ont figuré en Iran bien avant la révolution iranienne de 1979, mais la République islamique a perfectionné la pratique avec des centaines d’exemples.

«Vous ne pouvez pas interpréter l’utilisation des aveux télévisés d’une autre manière que la machine de propagande», dit Mme Sepehri Far. «C’est un outil de messagerie publique. Ils doivent envoyer ce message à la base, pour convaincre le public qu’ils font quelque chose.

Pivotez sur les enlèvements

Le jeu s’est intensifié pour l’Iran depuis mai 2018, lorsque le président Donald Trump a retiré les États-Unis d’un accord nucléaire historique et lancé une campagne de «pression maximale».

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a ensuite déclaré au personnel du ministère du Renseignement que «nous avons besoin de mesures offensives» parce que «l’ennemi mène une guerre du renseignement généralisée et compliquée». Cette année-là, la nouvelle organisation du renseignement étranger du ministère a vu ses fonds doubler.

Mais la tactique de l’Iran semble avoir évolué à partir des assassinats et des complots à la bombe qui lui ont été attribués par des responsables européens de 2017 à 2019 – y compris l’abattage à La Haye d’Ahmad Molla Nissi, le fondateur d’ASMLA, qui a une histoire de bombardements de civils et de pipelines dans Iran.

L’Iran semble plutôt désormais favoriser des efforts beaucoup plus complexes pour persuader les dissidents de quitter leurs refuges bien protégés, puis les arracher.

M. Zam, par exemple, qui était un militant de l’opposition basé à Paris et directeur du site Amad News, a été convaincu par des agents iraniens de venir en Irak en octobre 2019. Sa capture par l’aile du renseignement des Gardiens de la Révolution iranienne était un signe de leur pouvoir intellectuel face à la faiblesse [global] rivaux », a déclaré à l’époque Ali Shamkhani, chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne.

M. Zam a été exécuté le 12 décembre, accusé de «corruption sur terre» pour le rôle de son site Web dans la promotion de manifestations nationales en 2017 et pour des «liens» présumés avec des agences de renseignement occidentales.

Amad News a été décrit comme le «Breitbart de l’Iran». En plus de détailler les lieux et les horaires des manifestations, il était souvent utilisé par les agences de renseignement concurrentes d’Iran pour révéler des informations préjudiciables aux rivaux. Sa chaîne populaire Telegram a été fermée, accusée d’avoir publié des instructions pour faire des cocktails Molotov, pour réapparaître – tout aussi populaire – sous un nouveau nom.

Circonscriptions nationales

Un autre cas concerne Jamshid Sharmahd, le leader californien de l’Assemblée militante du Royaume d’Iran, dont la branche armée, Tondar, a revendiqué l’explosion d’une mosquée à Shiraz en 2008, qui a tué 14 personnes.

M. Sharmahd a été récupéré fin juillet à Dubaï, alors qu’il se rendait à une réunion d’affaires en Inde. Il aurait été chassé des Émirats arabes unis de l’autre côté de la frontière vers Oman et la côte, où son signal téléphonique a disparu, a rapporté l’Associated Press. Il est ensuite apparu à la télévision d’État iranienne, captif.

« Ces opérations ne sont pas seulement un signal à l » opposition ‘au changement de régime en exil, mais aussi aux circonscriptions nationales de l’Iran ainsi qu’au monde extérieur, en particulier les puissances occidentales, qui sont dans un état de tension accrue avec Téhéran depuis Trump. retrait du JCPOA [nuclear deal]», Déclare Maysam Behravesh, analyste du renseignement sous contrat avec le ministère iranien du renseignement et de la sécurité de 2008 à 2010.

«Le message adressé à chaque public est différent», déclare M. Behravesh, maintenant chercheur basé en Suède chez Clingendael, l’Institut néerlandais des relations internationales. «À l’opposition, ils visent à signaler que vous n’êtes pas en sécurité tant que vous travaillez pour renverser la République islamique. Pour l’opinion publique iranienne … cela signifie: « Nous ne sommes pas aussi incompétents et édentés que les critiques le prétendent ».

Pour l’Occident, le message est celui de «défi et indignation à l’intérieur [Iran’s] espace de manœuvre limité », ajoute M. Behravesh.

Les médias durs en Iran ont salué les opérations d’enlèvement.

«Dans cette nouvelle ère de [intelligence work], l’identification et la traque des mercenaires travaillant pour les services de renseignement étrangers ne se limitent pas au territoire iranien et sont plutôt élargies à l’étranger », a écrit Kayhan, un journal proche du bureau de l’ayatollah Khamenei, dans un éditorial mardi.

«Transformer la faiblesse en force»

Pourtant, la création de lunettes pour créer la conformité sociale a été un facteur en Iran pendant des millénaires, déclare Ali Alfoneh, analyste iranien à l’Arab Gulf States Institute à Washington.

«Le thème central de la plupart, sinon de tous, de ces cas est la faiblesse du gouvernement central et sa nécessité de projeter sa force et de terroriser le public national pour le soumettre», déclare M. Alfoneh, auteur de livres sur les gardiens de la révolution et la politique succession en Iran.

«L’État iranien a perfectionné cette méthode depuis l’antiquité, car les dirigeants attiraient de temps en temps les princes et les satrapes des régions reculées de l’empire vers la capitale, juste pour les décapiter», dit-il.

La République islamique a hérité de «l’art de transformer la faiblesse en force par le biais de spectacles théâtraux», ajoute M. Alfoneh. «Le régime n’est pas capable d’empêcher le Mossad de voler des camions de documents [or] assassiner des scientifiques nucléaires … mais il est plus que capable de créer des spectacles tragicomiques d’élimination des soi-disant ennemis de l’État.

Et en Turquie, avec l’enlèvement de M. Chaab de l’ASMLA, l’ampleur de cette opération iranienne était claire dans les détails, les preuves et les vidéos recueillies par les responsables turcs de la lutte contre le terrorisme, d’abord divulguées au Washington Post et à Sky News.

Des images rassemblées par une série de caméras en circuit fermé montrent l’agent iranien «piège à miel», identifié par la Turquie comme Saberin Saedi, descendant du vol de Téhéran à Istanbul, prenant un bus pour le terminal, faisant tamponner son faux passeport iranien, et communiquer avec un gestionnaire iranien vêtu de noir qui est arrivé sur le même vol.

Le dossier turc comprend une vidéo de deux hommes, avant l’enlèvement, achetant deux tailles de serre-câbles dans une quincaillerie d’Istanbul, qui, selon la Turquie, ont ensuite été utilisées pour lier M. Chaab pour le long trajet en Iran.

La Turquie a annoncé cette semaine qu’elle avait arrêté 11 personnes impliquées dans l’enlèvement. « Nous condamnons dans les termes les plus forts cette opération illégale des services de renseignement iraniens », a déclaré le bureau présidentiel turc à Sky dans un communiqué.

Histoires liées

Lisez cette histoire sur csmonitor.com

Devenez membre de la communauté Monitor