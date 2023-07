Enlèvement de Carlee Russel

Le cas d’enlèvement présumé de Carlee Russell était le personnage principal sur les réseaux sociaux hier et a également reçu une couverture importante dans les médias grand public, mais nous n’avons toujours pas de vraies réponses, et nous avons beaucoup de questions bien réelles.

BOSSIP a rapporté en détail la conférence de presse tenue par le chef de la police de Hoover, Nicholas C. Derzis, où il a exposé tous les faits, et non des rumeurs ou des insinuations, qui ont été recueillis jusqu’à présent sur la base de leur enquête. Ces faits, bien qu’ils ne soient pas concluants à 100 %, suggèrent que tout cela pourrait, répéter pourrait, être un canular élaboré car plusieurs détails n’ont tout simplement pas de sens pour les personnes raisonnables.

Un grand nombre de personnes étaient vraiment préoccupées par la disparition de la femme noire, en particulier parce que, souvent, ce groupe démographique de personnes n’est pas toujours traité comme important par les forces de l’ordre ou la communauté dans son ensemble lorsqu’ils sont soupçonnés d’être victimes d’actes criminels. L’une de ces parties concernées était Angela Harris, la mère d’Aniah Blanchard, 19 ans, kidnappée et assassinée, également originaire de l’Alabama. Blanchard a été enlevée et tuée en 2019 par Ibraheem Yazeed et après avoir entendu la nouvelle de l’histoire de Carless, sa mère ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire.

Harris est allée à Tik Tok hier pour parler de ses sentiments après avoir aidé à diriger l’effort de sauvetage pour ramener Carlee à la maison.

Il va sans dire qu’il y aura beaucoup de blagues, de pointage du doigt, de roulement des yeux et de regard de côté à la suite d’une situation comme celle-ci, mais il est important de se rappeler que les gens faire se faire kidnapper et tout le monde ne ment pas. Donc, la prochaine fois qu’une histoire comme celle-ci apparaît, ne soyez pas si prompt à la rejeter comme des hijinks. Mieux vaut se tromper en essayant d’aider quelqu’un que se tromper en ne croyant pas quelqu’un qui est victime. Cela ne vous coûte rien de vous en soucier, cela pourrait coûter une vie de ne pas le faire.