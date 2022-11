Enlevée par une baby-sitter il y a plus de 50 ans, une femme basée aux États-Unis retrouve sa famille

Melissa Highsmith avait un peu plus d’un an lorsqu’elle a été enlevée par sa baby-sitter en 1971. Plus de 50 ans après l’incident, elle a finalement retrouvé sa mère, son père et deux de ses quatre frères et sœurs. La famille de Melissa était à la recherche d’elle juste après sa disparition, mais il leur a fallu trop de temps pour la retrouver.

Selon The Guardian, la mère de Melissa, Alta Apantenco, avait publié une annonce dans le journal à la recherche d’une baby-sitter pour elle à Fort Worth, au Texas, en 1971. À la recherche d’une aide immédiate pour qu’elle puisse l’élever seule, Alta a embauché une femme qui manifesté son intérêt pour le poste sans jamais la rencontrer en personne.

Une plainte pour disparition a été déposée à la recherche de Melissa et elle n’a jamais été oubliée, même après plus d’un demi-siècle plus tard. Une page Facebook nommée “Finding Melissa Highsmith” a également été créée pour la rechercher. Enfin, en septembre de cette année, ses proches ont reçu une information anonyme indiquant qu’elle se trouvait dans les environs de Charleston.

Un test ADN 23andMe, une tache de naissance sur Melissa et son anniversaire étaient quelques détails utilisés pour confirmer qu’elle était bien la fille qui leur avait été enlevée il y a 51 ans. Elle a retrouvé sa famille lors d’une célébration à l’église familiale de Fort Worth samedi.

Sa sœur Victoria Garner a déclaré dans un communiqué: “J’étais ravie et je me promène toujours dans le brouillard en essayant de comprendre que ma sœur [was] juste devant moi et que nous l’avons trouvée”, a rapporté The Guardian.

Melissa a une autre sœur nommée Sharon Highsmith, qu’elle prévoit de rencontrer ce Noël, lorsqu’elle s’envolera pour les États-Unis depuis l’Espagne. Sharon a déclaré que ses proches s’étaient tournés vers les forces de l’ordre pour obtenir de l’aide. Cependant, c’est leur propre recherche privée de Melissa, qui comprenait le test 23andMe, qui a porté ses fruits.

“Notre famille a souffert aux mains d’agences qui ont mal géré cette affaire”, a déclaré Sharon. “En ce moment, nous voulons juste apprendre à connaître Melissa, l’accueillir dans la famille et rattraper 50 ans de temps perdu.”

