Enjeux nationaux : Henry Longfellow gagne pour offrir à Aidan O’Brien le 4 000e succès après le retrait de City Of Troy | Nouvelles des courses

Henry Longfellow a écarté ses rivaux pour donner à l’entraîneur Aidan O’Brien son 4 000e vainqueur en carrière avec une démonstration impérieuse dans les Goffs Vincent O’Brien National Stakes au Curragh.

Le maître de Ballydoyle était sur le point de franchir le cap après un fantastique quadruple temps le jour d’ouverture de l’Irish Champions Festival, mais a dû attendre jusqu’à la pièce maîtresse de deux ans le deuxième jour du week-end phare pour atteindre le figure marquante.

La course avait ressemblé à une confrontation surprise entre Henry Longfellow et son coéquipier City Of Troy – qui dominait non seulement les listes d’avant-poste pour cet événement du Groupe 1, mais également les Classiques de l’année prochaine.

Cependant, Henry Longfellow est également un opérateur talentueux à part entière et après la défection tardive de City Of Troy à cause du terrain, Ryan Moore n’a pas perdu de temps à changer de monture alors que le fils de Dubawi démontrait sa classe avec une démolition sans effusion de sang.

Expulsé du favori du 10/11, le buteur des Futurity Stakes a voyagé avec une facilité suprême alors que l’outsider Cuban Thunder menait son camarade d’écurie formé par Adrian Murray, Bucanero Fuerte, à l’avant.

Alors que le peloton approchait du pôle de 700 mètres, Kevin Stott demandait déjà au vainqueur des Phoenix Stakes un maximum d’efforts, tandis que Moore et son partenaire de haut niveau étaient à peine en train de s’échauffer et avec Bucanero Fuerte bientôt laissé dans son sillage, Henry Longfellow a été autorisé à pour donner un aperçu de ce qui se cache sous le capot alors qu’il rentrait chez lui vers un succès de cinq longueurs sur un Islandinthestream.

Paddy Power et Betfair sont vainqueurs 7/2 sur 5 pour les 2000 guinées de l’année prochaine, les deux étant également 6/1 sur 8 pour le Derby.

Burke’s Fallen Angel réussit son raid Moyglare

Image:

Fallen Angel s’est rendu en Irlande et a remporté les Group One Moyglare Stud Stakes pour Karl Burke





Ange déchu est restée forte pour remporter les Moyglare Stud Stakes de manière impressionnante au Curragh, alors que Ylang Ylang d’Aidan O’Brien s’est plié docilement pour abandonner son record d’invincibilité.

Ylang Ylang s’est lancé dans la course en tant que favori pour les Classiques de l’année prochaine après deux performances impressionnantes et a été expulsé du leader du marché 6/5 dans le but de donner au maître de Ballydoyle son 10e succès dans l’épreuve du Groupe 1.

Ryan Moore a envoyé la fille de Frankel au front où elle a été rejointe par Danny Tudhope à bord de l’éventuel vainqueur 9/2 et le duo a égalé les foulées jusqu’à ce qu’Ylang Ylang commence à faiblir à l’approche du dernier demi-tour.

Malgré la chute rapide d’Ylang Ylang en queue de peloton, la course était loin d’être terminée et Vespertilio de Willie McCreary se retrouva bientôt aux côtés de Fallen Angel pour lancer son défi, le duo étant impliqué dans une véritable bagarre jusqu’à la ligne.

C’est la pouliche de Karl Burke qui a fait un effort supplémentaire quand cela comptait le plus pour fournir à l’entraîneur et aux propriétaires du North Yorkshire, Clipper Logistics, leur deuxième vainqueur de l’Irish Champions Festival après le succès des Dullingham Park Stakes de Flight Plan à Leopardstown samedi.

Moss Tucker décroche le Flying Five

Image:

16/1 shot Moss Tucker (bleu et rouge) remporte le Group One Flying Five Stakes





Tucker de mousse est resté solide pour porter un coup décisif à l’équipe locale dans le Al Basti Equiworld, Dubaï Flying Five Stakes.

Le Curragh Group One regorgeait de talents britanniques, mais c’est le joueur méconnu de cinq ans de Ken Condon qui a remporté le premier prix de 236 000 € avec une cote de 16/1.

Bien que désormais huit fois vainqueur, ce n’était que la deuxième fois que Moss Tucker apparaissait au plus haut niveau et tandis que tous les regards étaient tournés vers le groupe proche où Art Power était étroitement suivi par Bradsell et Highfield Princess, Moss Tucker obtenait le remorquage idéal à travers la course par Equality de Charlie Hills.

Les deux groupes ont fusionné avec deux stades à parcourir, mais alors que des signaux de détresse étaient affichés par les coureurs de fantaisie, Moss Tucker, monté par Billy Lee, en avait encore plein dans le réservoir et il a prouvé son endurance pour refuser Get Ahead de Clive Cox dans les phases finales. avec le leader Equality descendant courageusement en troisième position.

McMonagle joue sur Lumière Rock

Image:

Lumiere Rock remporte les Blandford Stakes du groupe 2 sous la direction de Dylan Browne McMonagle





Joseph O’Brien a décroché des victoires consécutives dans le Moyglare « Bijoux » Blandford Stakesavec LRocher de l’umière le bénéficiaire d’un trajet intelligent de Dylan Browne McMonagle.

O’Brien, qui a remporté cette course à bord de l’Up de son père au cours de sa carrière de cavalier, a monté Above The Curve pour remporter le concours du Groupe 2 il y a 12 mois et a amélioré son beau palmarès au concours Curragh avec le finaliste de Royal Ascot, qui a prospéré. dans les joues pour la première fois.

Propriété de Michael O’Flynn, le cheval de trois ans était toujours bien placé en suivant le rythme imposé par le chaperon rouge en tête et lorsque McMonagle a demandé à sa monture de rentrer chez lui à deux stades, il avait un partenaire disposé.

Le duo était clair à l’entrée du dernier demi-tour et bien que ceux de l’arrière, dont le favori 16/5 Jackie Oh et le raider britannique Araminta, aient tenté de réduire l’écart, ils n’ont eu aucune réponse alors que Lumiere Rock galopait vers un succès de trois longueurs sur Jackie. Oh en seconde.

La marqueuse 6/1 détient une inscription pour les Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes à Ascot le 21 octobre et elle a été raccourcie à 12/1 contre 25s pour cette mission du Groupe 1 par Coral.