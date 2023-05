Enjeux du week-end pour la Premier League, la Liga et les meilleures ligues de football

Avec une poignée de matchs restants, la saison 2022-23 touche à sa fin dans le football interclubs européen. Il reste deux ou trois tours dans la plupart des meilleurs niveaux du continent, et de nombreux clubs en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France ont des préoccupations au-delà du simple classement final de la ligue avec des titres, une qualification européenne et une relégation toujours en jeu.

Voici un bref aperçu de ce qu’il reste exactement à jouer dans la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne et la Ligue 1 française à ce stade avancé.

première ligue

Titre: Si rien n’est encore officiel, Manchester City (85 points) est pratiquement élu champion après avoir dépassé Arsenal (81) ces dernières semaines.

L’équipe de Pep Guardiola décrochera son troisième titre consécutif en Premier League si elle bat Chelsea, 11e, dimanche. Mais ils pourraient même être couronnés champions sans avoir à taper dans un ballon si les Gunners perdent contre Nottingham Forest, 16e, samedi soir.

Manchester City pourrait être sacré champion de Premier League ce week-end. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Ligue des champions: Trois équipes se disputent les deux places de qualification restantes pour la Ligue des champions, avec quatre points séparant Newcastle (69), Manchester United (66) et Liverpool (65) – bien que les Red Devils aient disputé un match de moins que leurs rivaux.

L’Europe : Avec deux places en qualification pour la Ligue Europa, Liverpool cherche les favoris pour terminer cinquième, Brighton (58), sixième, étant désormais le seul club capable de dépasser l’équipe de Jurgen Klopp grâce à son match en moins. L’un de Man City et Man United remportera la finale de la FA Cup, donc la sixième place ira désormais à la Ligue Europa – lisez les permutations pour cela ici – mais cela signifie Tottenham (57), Aston Villa (57) et Brentford ( 53) sont toujours en lice pour l’UEFA Europa Conference League (UECL).

Classé 15e, West Ham (37 ans) pourrait s’assurer une place en Ligue Europa s’il battait la Fiorentina en finale UECL.

Relégation: Bottom club de Southampton (24 ans) a déjà vu son sort scellé, mais reste à savoir quels deux de Leicester City (30), Leeds United (31), Everton (32) et Nottingham Forest (34) les rejoindront dans les trois derniers arrivent à la fin de la saison.

Bundesliga

Titre: Le Bayern Munich (68) et le Borussia Dortmund (67) sont retranchés dans une course au titre dramatique à deux chevaux alors que le championnat de Bundesliga semble aller jusqu’au bout. Il reste deux matchs pour les deux équipes, avec un seul point les séparant. Le Bayern sera champion ce week-end s’il gagne et que Dortmund perd.

Ligue des champions: Nichés sous les deux premiers, le RB Leipzig (60) et l’Union Berlin (59) espèrent se qualifier pour la Ligue des champions. Cependant, ce dernier peut encore se faire devancer par Fribourg (56), qui compte trois points de retard avec deux matchs à jouer.

L’Europe : Fribourg est en sécurité pour la Ligue Europa en cinquième position, mais Wolfsburg (49) ne fait que devancer le Bayer Leverkusen, septième, grâce à sa différence de buts légèrement supérieure (plus-1). L’Eintracht Francfort (46) ou Mayence (45) pourraient aussi le faire, mais ils ont plus de chances de se retrouver dans l’UECL. Il y a aussi l’équation de la finale de la Coupe d’Allemagne entre Leipzig et l’Eintracht. La sixième place de la Bundesliga ne sera définitivement fixée pour la Ligue Europa que si Leipzig gagne; en ce moment c’est UECL. L’Eintracht peut terminer en dehors des six premiers et se qualifier en le gagnant.

Relégation: Aucune équipe de Bundesliga n’a encore finalisé la relégation, même si la bataille devrait être incroyablement serrée, avec les six équipes en bas du tableau – Hertha Berlin (25), Stuttgart (29), Schalke (30), Bochum (31), Hoffenheim (32) et Augsbourg (34) – tous encore très menacés de chute. Même le Werder Brême (35 ans) n’est pas encore en sécurité. Un rappel que les deux derniers tombent, l’équipe classée 16e faisant face à une promotion de 2.Bundesliga en espoir de éliminatoires.

La Ligue

Titre: Barcelone (85) a été officiellement sacré champion de LaLiga pour la première fois en quatre ans lorsqu’il a battu son voisin l’Espanyol 4-2 lors du derby local le week-end dernier.

Ligue des champions: Le Real Madrid (71), l’Atletico Madrid (69) et la Real Sociedad (62) occupent le reste des quatre premières places de l’élite espagnole.

Alors que les deux équipes madrilènes semblent relativement en sécurité avec quatre matches de championnat restants, la Real Sociedad regardera par-dessus leur épaule car Villarreal (57) et le Real Betis (55) sont à portée de frappe juste en dessous d’eux.

L’Europe : Comme mentionné, Villarreal et le Betis se qualifieront pour la Ligue Europa dans l’état actuel des choses, avec Gérone (48) toujours à sept points de retard. L’Athletic Club, Osasuna et Séville (47) sont alors à un autre point du rythme, même s’il est peu probable qu’ils entrent dans l’équation. Ils se battront pour l’UECL à la place. Séville affrontera la Roma en finale de la Ligue Europa, afin qu’ils puissent réclamer le football de la Ligue des champions s’ils le gagnent.

Relégation: A la dérive en bas, Elche (19 ans) a été reléguée début mai. Cependant, l’Espanyol (31) et Getafe (34) pourraient encore se sortir de la zone de danger avec un maximum de 12 points à disputer sur quatre matchs. On pourrait affirmer que les cinq clubs assis précairement au-dessus de la ligne pointillée ne sont pas encore tout à fait sûrs, jusqu’au Celta Vigo (39), Valence (37), Almeria (36), Cadix (35) et Valladolid (35). .

série A

Titre: Napoli (83) galope vers son premier Scudetto en 33 ans après avoir conclu les choses avec un match nul 1-1 décisif contre l’Udinese le 4 mai.

Ligue des champions: Malgré une campagne tumultueuse sur et en dehors du terrain, la Juventus (69) est toujours logée en deuxième position, l’Inter Milan (66) et la Lazio (65) constituant le top quatre. Il reste trois matchs à jouer, mais l’Inter est en finale de la Ligue des champions contre Man City et pourrait sceller une place en la remportant.

L’Europe : Derrière la Lazio, l’AC Milan (61e), cinquième, est en bonne voie pour se qualifier pour la Ligue Europa, mais pourrait encore se hisser aux places de la Ligue des champions si les résultats sont bons. Sixième obtient une place dans l’UECL en l’état, avec Roma (59) et Atalanta (58) se battant pour cette place. La Roma a une voie vers la Ligue des champions via la finale de la Ligue Europa, tandis que la Fiorentina, huitième, a deux chances d’atteindre la Ligue Europa en remportant la finale de la Coppa Italia (contre l’Inter) ou de l’UECL (contre West Ham). Si l’Inter remporte la Coppa Italia, le sixième entrera en Ligue Europa, tandis que le septième obtiendra l’UECL.

Relégation: Le dernier club de la Sampdoria (18 ans) a été relégué avec quatre matchs à jouer, bien que les deux dernières places de relégation en Serie A restent en évolution. Cremonese (24 ans) aura besoin d’un miracle pour se sauver, bien que Vérone (30 ans), Spezia (30 ans) et Lecce (32 ans) puissent encore se tirer d’affaire car seuls deux points séparent les trois équipes.

Ligue 1

Titre: Le Paris Saint-Germain (81) compte six points d’avance sur son challenger Lens (75) en tête du classement à trois matches de la fin. Le PSG pourrait être champion dimanche si Lens dérape face à Lorient. Marseille, troisième (73), devrait gagner les trois et espérer que le PSG perde les trois pour avoir une chance.

Ligue des champions: Avec seulement trois places de qualification à gagner dans l’élite française, il semble que le PSG, Lens et Marseille remportent les honneurs compte tenu de l’écart de huit points qui s’est creusé entre L’OM et Monaco, quatrième (65) .

L’Europe : Toulouse s’est déjà qualifié pour la Ligue Europa en remportant la Coupe de France. Avec cinq points entre Monaco et Lille, cinquième (60), il faudrait une capitulation spectaculaire du premier pour les voir dégringoler de l’unique place de qualification restante. Mais Lille doit tenir tête à Rennes (59) et Lyon (56) pour l’UECL.

Relégation: La Ligue 1 va être réduite de 20 clubs à 18 à partir de la saison 2023-24, ce qui signifie que quatre seront relégués cette saison afin de faciliter le changement.

Angers (14), Troyes (22) et Ajaccio (22) sont déjà condamnés, mais avec un point entre Nantes (33) et Auxerre (34) il semble que l’un des deux finira par disputer la quatrième place de relégation avec Brest ( 38) et Strasbourg (38) ont un écart.