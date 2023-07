Enigma Gaming s’apprête à devenir la première équipe à représenter mondialement l’Inde au PNC 2023

Les qualifications PNC 2023, propulsées par Skyesports, se sont terminées avec Enigma Gaming émergeant comme les champions et l’histoire des scripts. Avec leur victoire retentissante, l’équipe est en passe de devenir la première équipe indienne à assumer ce rôle et à affiner les couleurs nationales lors du tournoi international à Séoul, en Corée du Sud, du 15 au 17 septembre.

L’Inde a obtenu une place au PNC 2023, qui a un énorme prize pool de 300 000 $ pour la toute première fois cette année. L’unité de cinq hommes comprenant Trnsluc3nt, Toretto, Salman, Unforgiven et Raxial concourra désormais en tant que Team India contre 16 pays du monde entier lors du prestigieux tournoi de jeux sur PC dans la capitale sud-coréenne.

Commentant le fait de représenter le pays à l’international pour la première fois, le capitaine de l’équipe d’Enigma Gaming, Salman Patel, a déclaré : « Vraiment fier de notre équipe et de ses performances exceptionnelles. C’est toujours un honneur de représenter notre pays, nous ferons de notre mieux pour rendre l’Inde fière. Il est maintenant temps pour le reste du monde de #CraindreL’Enigme »

Les qualifications PNC 2023 présentaient un format ouvert à tous offrant à tous les joueurs PC indiens une chance de devenir pro. Après un tour de qualification intense et les demi-finales, les 16 meilleures équipes du pays ont participé à la finale de qualification PNC 2023 du 28 au 30 juillet.

Enigma Gaming a été la force dominante de la finale de qualification PNC 2023 alors qu’ils ont balayé la compétition avec une stratégie agressive et dominante. Avec une performance constante, ils ont accumulé 165 points au classement général, 21 devant les 4 gars de la deuxième place.

Enigma Gaming repartira également avec Rs. 600 000 pour leur victoire dans les qualifications indiennes. Les qualifications indiennes PNC 2023, avec un Rs. 2 000 000 de cagnotte, était l’un des plus grands tournois de jeux sur PC à ce jour.

Commentant ce tournoi passionnant, Shiva Nandy, fondatrice et PDG de Skyesports, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir organisé les qualifications PNC 2023 en fournissant pour la première fois un #RoadtoSeoul à une équipe indienne dans le tournoi international. Il est important pour l’industrie indienne de l’esport de se diversifier sur plusieurs jeux PC et mobiles, et des événements soutenus par des éditeurs comme ceux-ci nous aident à atteindre cet objectif. Nous avons vu un grand niveau de compétition dans le jeu avec toutes les équipes jouant fabuleusement. Je souhaite bonne chance à Enigma Gaming alors qu’ils affinent les couleurs indiennes à Séoul, en Corée du Sud.

Les membres de l’équipe Enigma qui porteront le drapeau national lors de cet événement international sont Salman Patel (EG_Salman), Tejasvi Vashist (EG_Unforgiven), Arjun Purohit (EG_Toretto), Hemang Singh Chandel (EG_Trnsluc3nt) et Balaji Suresh Rahul (Raxial).