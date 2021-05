Eni Aluko nommé tout premier directeur sportif d’Angel City

La légende anglaise Eni Aluko a été nommée tout premier directeur sportif d’Angel City. Photo de Sam Barnes / Sportsfile pour Web Summit via Getty Images

Angel City a nommé l’ex-international anglais Eni Aluko comme premier directeur sportif, a déclaré la franchise d’expansion basée à Los Angeles de la National Women’s Soccer League (NWSL) dans un déclaration jeudi.

Aluko, qui a fait 102 apparitions pour l’Angleterre et a disputé trois Coupes du monde et deux championnats d’Europe, était auparavant directrice sportive du club anglais Aston Villa avant de quitter son poste la semaine dernière.

« C’est une opportunité incroyable d’aider à écrire le premier chapitre d’Angel City et de construire une équipe centrée sur les gens et admirée par les joueurs et les fans du monde entier », a déclaré le joueur de 34 ans, qui a joué pour Chelsea et la Juventus parmi d’autres équipes.

En juillet, la NWSL a déclaré qu’elle avait accordé les droits exclusifs d’amener une équipe à Los Angeles à un groupe de fondateurs comprenant l’actrice Natalie Portman, la grande tennis Serena Williams et plus d’une douzaine d’anciennes joueuses de l’équipe nationale féminine américaine.

« Je suis convaincu que le club sera un pionnier, non seulement dans la NWSL et le football féminin, mais pour les clubs sportifs du monde entier », a déclaré Aluko.

Je suis ravi de rejoindre @weareangelcity. C’est une opportunité incroyable d’aider à écrire le premier chapitre du club et de bâtir une équipe centrée sur les gens et admirée dans le monde entier. J’ai hâte de commencer et de rejoindre un fantastique groupe de propriété dirigé par des femmes. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/aNNzccSzJX – Eniola Aluko (@EniAlu) 20 mai 2021

« En tant qu’ancien joueur, la détermination du club à avoir un impact à la fois sur le terrain et dans la communauté est quelque chose que je soutiens pleinement, et j’ai hâte de commencer. »

Le club a annoncé en octobre que le grand tennis Billie Jean King et la championne olympique de ski Lindsey Vonn avaient rejoint le casting d’investisseurs étoilés de l’équipe.

« Je suis ravie de rejoindre un fantastique groupe de propriété dirigé par des femmes, dont beaucoup j’ai admiré et inspiré depuis mon plus jeune âge », a ajouté Aluko, qui est devenue avocate après sa retraite en 2020.

La franchise deviendra la 11e équipe de la NWSL lorsqu’elle commencera à jouer en 2022.