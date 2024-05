ENHYPEN choisit de manière inattendue un camp dans Drake Vs. Kendrick Lamar rap boeuf

ENHYPEN est le dernier à rejoindre le rap boeuf actuel.

À l’automne 2023, le rappeur canadien Canard a sorti « First Person Shooter » avec le rappeur américain J. Cole. Apparemment, Kendrick Lamar a été initialement invité à figurer, mais il a refusé. Avec cette sortie, J. Cole et Drake se placent parmi les trois grands du rap de cette génération.

J’adore quand ils se disputent le MC le plus dur

Est-ce que c’est K-Dot ? Est-ce Aubrey ? Ou moi?

Nous sommes les trois grands, comme si nous avions commencé une ligue, mais là, je me sens comme Muhammad Ali

Hein, ouais, ouais, hein-huh, ouais, Muhammad Ali — J. Cole, « Jeu de tir à la première personne »

Kendrick Lamar n’était pas d’accord. Il a donc répondu en publiant le Avenir et Métro Boomin collaboration « Comme ça ». Dans ce document, il a dénoncé de manière inattendue J. Cole et a directement fait référence à ses paroles précédentes et à celles de Drake.

Ah, ouais, hein, ouais, lève-toi avec moi

F*ck sneak dissin’, jeu de tir à la première personne, j’espère qu’ils sont venus avec trois interrupteurs

Je m’éclate en disant « F*ck rap », dissiste Melle Mel si je devais le faire

J’ai 2TEEZ avec moi, j’arrache des chaînes et je brûle des tatouages, c’est fini

J’ai perdu trop de soldats pour ne pas jouer la sécurité

S’il se promène avec ce bâton, c’est pas André 3K

Vous pensez que je ne laisserai pas tomber l’emplacement ? J’ai toujours le SSPT

Putain les trois grands, négro, c’est juste mon grand moi

Négro, clochard

Quoi? je suis vraiment comme ça

Et ton meilleur travail est un pack léger

Négro, Prince a survécu à Mike Jack’

Négro, clochard

« Avant que tous vos chiens soient enterrés

C’est un K avec tous ces neuf, il va voir Pet Sematary (Ouais)

Négro, clochard – « Comme ça »

Il semblait que Drake avait finalement répondu au problème le 13 avril lorsque DJ Académies a partagé des « Push Ups », qui ont été initialement divulgués et spéculés comme étant de l’IA. Dans ce document, Drake a pris une photo à la hauteur de Kendrick, a fait référence à sa femme et a affirmé que d’autres artistes musicaux sont actuellement plus influents dans l’industrie.

Sur « Push-Ups », le Canuck dit en gros que Lamar était un serviteur sous contrat sous Top Dog non seulement pour avoir accepté un prétendu partage des revenus de 50-50 alors qu’il était au label, mais aussi pour avoir fait des pompes de style militaire à chaque fois que le chef du label l’exigeait. avec ‘laisse tomber et donne-moi 50’. C’est une tournure de phrase, certes intelligente, en plus d’une fouille à Gros steppers: ‘Votre dernier a été maçonné, vous n’êtes vraiment pas dans la merde, ils vous trouvent des excuses parce qu’ils détestent me voir allumé.’ Il a également fait un tas de blagues courtes : « Pipsqueak vous a fait descendre, vous n’êtes pas un grand trois / SZA vous a fait essuyer / Travis vous a fait essuyer / Savage vous a fait essuyer » et « Je suis au sommet de la montagne alors tu es serré maintenant / Juste pour avoir une conversation avec toi, car j’ai dû descendre à pied.’ Mais il a également lancé quelques égarements en direction de The Weeknd, qui a historiquement nié faire partie de l’usine d’artistes de Drake qui ne font que des chansons pour Drake ; A$AP Rocky, qui a vidé le clip sur l’obsession de Drake pour sa partenaire, Rihanna, sur Nous ne vous faisons toujours pas confiancepiste « Show of Hands » ; et… Rick Ross. L’animal errant de Rozay semblait sorti de nulle part, mais il pourrait également mettre en lumière un problème plus discret : les femmes. « Je pourrais prendre votre dernière copine et la menotter comme si j’étais Ricky », ajoute Drake. « Je ne peux pas croire qu’il se lance, ce négro fête ses 50 ans. » — Vautour

Il a fallu un certain temps à Kendrick Lamar pour réagir, mais il ne s’est pas retenu lorsqu’il l’a finalement fait. Il a sorti la chanson de six minutes « Euphoria ». Dans ce document, il aborde toutes les insécurités possibles de Drake, mais affirme également qu’il déteste tout chez lui. Peu de temps après, il a sorti un autre morceau dissident, « 6:16 in LA ». Lamar a prévenu Drake qu’il en avait beaucoup sur lui.

Drake a publié « Family Matters » en réponse, affirmant que la femme de Lamar dormait, se demandant si ses enfants étaient les siens, etc. Kendrick Lamar a rétorqué avec « Meet the Grahams », affirmant que Drake avait une fille secrète, l’accusant même d’être un pédophile. et plus. Il a enchaîné une fois de plus avec « Not Like Us », réitérant les graves allégations contre Drake.

Assurez-vous simplement de lui cacher votre petite sœur.

Ils me disent que Chubbs est le seul à avoir tes mains.

Et on fait la fête à la fête en jouant avec son nez maintenant

Et Baka a un cas bizarre, pourquoi est-il là ?

Lover Boy certifié ? Pédophiles certifiés

Wop, wop, wop, wop, wop, Dot, je les emmerde

Wop, wop, wop, wop, wop, je vais faire mes trucs

Pourquoi tu trolles comme une salope ? Tu n’es pas fatigué ?

J’essaie de toucher une corde sensible et c’est probablement un la mineur — Kendrick Lamar, « Pas comme nous »

Maintenant, ENHYPEN s’est inséré de manière inattendue dans le fameux rap boeuf !

TXT Ni-ki et Jacques a mis en ligne une vidéo via TikTok, qui est désormais devenue virale avec 3,5 millions de vues au moment de la rédaction. Les deux ont dansé sur « Not Like Us » de Kendrick Lamar, qui est devenu un audio viral sur l’application de partage de vidéos. Ni-ki a même synchronisé les lèvres avec certaines paroles.

La vidéo a laissé ENGENE sous le choc, se demandant si elle serait supprimée par la direction. Beaucoup ont plaisanté en disant qu’ENHYPEN était clairement du « côté de Kendrick ».

Auparavant, un autre groupe de K-Pop est devenu viral pour avoir dansé sur la chanson. En savoir plus ci-dessous.

