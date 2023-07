Engwe M20, L20 E-Bikes Review: le temps libre de ma famille a changé pour toujours

Les vélos électriques sont dans l’ensemble formidables, ils changent le nombre de personnes allant de A à B, et ils peuvent vous aider à retrouver ou à rester en bonne santé (si vous restez à l’écart de l’accélérateur, au moins). Mais souvent, leurs conceptions ne correspondent pas tout à fait à l’exaltation de les conduire. Les vélos électriques L20 et M20 d’Engwe évitent cet écueil, donc que vous soyez un jeune de 16 ans comme mon fils ou un [redacted]-ans comme ma femme, tu peux monter quelque chose qui te fait du bien et ça a l’air génial.

Les deux vélos électriques sont essentiellement les mêmes, bien qu’ils soient complètement différents. Le L20, un vélo de banlieue pas à pas avec de gros pneus, et le M20 qui est une moto en tout sauf son nom. Les deux sont excellents dans ce qu’ils font et ma famille les aime.

8.3 Moteur M20 Vous recevez des alertes de prix pour Engwe M20 Comme Ressemble à une moto des années 1940

La double batterie offre une autonomie énorme

J’adore ces lumières chonky

Prises USB-A N’aime pas Pas de siège réglable

Besoin de plus d’informations sur l’ordinateur de vélo

Alors que j’ai passé beaucoup de temps à tester des vélos électriques (et beaucoup d’autres produits), ma femme s’implique rarement. Nous avons tous les deux des emplois à temps plein et plusieurs enfants à temps plein, donc notre travail se chevauche rarement. Quand le L20 d’Engwe est arrivé, elle a été frappée. Nous avions l’intention de faire des balades ensemble, et malheureusement, la plupart des vélos que je teste sont trop gros pour elle. Par exemple, l’un des vélos que je teste mesure 4 pieds 6 pouces du sol au guidon, de sorte que son moi de 5 pieds 5 pouces ne monte pas dessus. Le L20 semble fait sur mesure pour elle, elle était donc ravie de l’essayer.

8.4 Engwe L20 Comme Excessivement beau

Grande gamme

Paniers avant et arrière inclus N’aime pas Accélération lente

Ordinateur de vélo dépouillé

Le M20 et le L20 ont les mêmes gros pneus de 20 x 4 pouces qui fonctionnent très bien sous la pluie, la boue, l’herbe et la route et le même système de transmission Shimano à 7 vitesses. Sans utiliser aucune des fonctionnalités du vélo électrique, le L20 est un vélo beaucoup plus agréable à conduire car il est nettement plus léger que le plus grand M20. La conception pas à pas du L20 en fait également un bon choix pour le siège bébé car il est beaucoup plus facile à monter. Le L20 est également livré avec des paniers avant et arrière, ce qui en fait un véritable bourreau de travail, notamment avec sa gamme.

Le M20 dispose de deux batteries de 13 ampères-heures avec une autonomie supposée allant jusqu’à 47 miles chacune; Engwe affirme que le L20 a une autonomie maximale de 90 miles sur sa seule batterie de 13 ampères-heure. Bien sûr, ces chiffres varient énormément en fonction de votre poids et de l’utilisation que vous faites de l’assistance au pédalage (PAS) ou de l’accélérateur pour vous déplacer. Je pèse 280 livres et lors de mes tests, la portée moyenne du L20 était d’environ 70 miles sur un terrain assez plat en utilisant son PAS au niveau deux avec l’utilisation occasionnelle de l’accélérateur lorsque je suis un peu fatigué. Ma femme parcourt à peu près le même kilométrage, mais elle roule également avec notre enfant de 5 ans à l’arrière et un sac à dos à l’avant.

Un style à aimer

James Bricknell / Crumpe

En termes de style, ces deux vélos ont fière allure pour différentes raisons. Il est clair pour moi que le M20 est inspiré d’une moto militaire des années 1940. Même le placement des batteries les fait ressembler à des réservoirs d’essence, et ses gros phares chonky ajoutent à cette esthétique. C’est un vélo magnifique et qui fait tourner les têtes partout où je vais.

Le L20 pas à pas rose vif fait également tourner les têtes, principalement parce qu’il est d’un rose aveuglant, mais sa forme est beaucoup plus efficace que le M20. Pouvoir parcourir un vélo électrique est utile, surtout lorsqu’il a un panier à l’arrière. Aucun des deux vélos électriques n’est léger, il est donc beaucoup plus facile de s’équilibrer si vous n’avez pas à balancer votre jambe dessus.

Engwe L20 contre Engwe M20 Engwe L20 Moteur M20 La taille des pneus 20×4 pouces 20×4 pouces Moteur 750 watts sans balais 750 watts (crête de 1 000 watts) Couple 50 Newton mètres 55 Newton mètres Taille de la batterie 13Ah 13Ah (x2) vitesse maximale 25 mi/h 28 mi/h Kilométrage maximum d’usine Jusqu’à 90 milles PAS Jusqu’à 92 milles PAS Type d’engrenage Shimano 7 vitesses Shimano 7 vitesses Activé pour les applications Non Non Sortie USB-A Non Oui

Comme je l’ai dit, la M20 ressemble beaucoup à une moto, et c’est ainsi qu’elle semble vouloir rouler aussi. Le PAS fonctionne assez bien, mais avec un siège qui n’est pas réglable, il est difficile de pédaler confortablement, ou du moins c’est pour mon cadre de 6 pieds et 1 pouce. Mon fils de 16 ans mesure 5 pieds 6 pouces et il trouve cela beaucoup plus confortable.

Nous avons récemment examiné une machine d’apparence similaire, la série Super 73-R Adventure, et nous ne l’avons pas trouvée particulièrement confortable en tant que vélo. Le M20 a un problème similaire – vous ne pouvez pas régler la hauteur du siège – mais il l’emporte sur le Super 73 à bien des égards, notamment le prix ; c’est près de 2 000 $ moins cher. Alors que Russell Holly, notre cycliste longue distance résident, a trouvé le Super 73 difficile à utiliser comme vélo, le M20 fonctionne très bien pour les personnes de taille moyenne lors du pédalage, et encore mieux pour tout le monde sur l’accélérateur.

Ce que j’ai trouvé surprenant à propos du M20, c’est sa portée sur l’accélérateur seul. Si je réglais le niveau de puissance sur deux, je pourrais utiliser l’accélérateur et parcourir près de 40 miles (environ 38 en moyenne) sur une seule batterie. La spécification d’usine pour le M20 est de 47 miles par batterie, donc obtenir presque cela juste sur l’accélérateur est impressionnant.

Les moteurs des deux vélos se trouvent dans le moyeu de la roue arrière, et vous pouvez sentir que lorsque vous pédalez, vous êtes poussé, plutôt que les moteurs vous aident réellement à pédaler. L’utilisation de l’accélérateur est également le moyen le plus simple de démarrer à l’arrêt. Le couple sur le L20 et le M20 est bon (respectivement 50N.m et 55N.m) donc la puissance est immédiatement là lorsque vous tournez la poignée, bien que l’accélération sur le L20 soit sensiblement inférieure à celle du M20. Peut-être que les 5 N.m supplémentaires sur le M20 font la différence, ou peut-être que c’est la façon dont vous êtes assis, mais lorsque vous augmentez la puissance au niveau 5 et que vous passez à plein régime, le M20 bondit presque. Cela ressemble vraiment à une moto électrique. C’est assez excitant.

James Bricknell / Crumpe

Mon seul vrai reproche avec les L20 et M20 d’Engwe est l’interface utilisateur de l’ordinateur de vélo. Bien qu’il explique tout ce que vous devez savoir comme la vitesse, le kilométrage parcouru, le kilométrage total et les miles par heure, cela ne va pas assez loin pour moi. Une connexion Bluetooth à un téléphone avec une application pour un aperçu plus détaillé de mon voyage serait très appréciée.

Curieusement, Engwe a ajouté un port USB-A sur les batteries M20 pour charger un téléphone, mais l’a omis du L20. Pour charger un iPhone 14, il faut complètement 3 Ah de la batterie du vélo – soit environ 10 miles de portée – mais en tant que mesure d’urgence, vous pouvez facilement recharger votre téléphone à 20% tout en ayant encore suffisamment d’énergie pour vous ramener à la maison. C’est dommage que le L20 n’ait pas la même fonctionnalité, et j’aimerais voir cela dans d’autres vélos électriques à l’avenir.

Engwe L20 et M20 : passé et futur entrent en collision

Alors que ces échantillons seront bientôt sur le chemin du retour chez le fabricant, les Engwe L20 et M20 ont changé la façon dont ma famille passe son temps libre pendant la période d’examen. Maintenant, au lieu de faire des balades à vélo en solo pour les tests, ma femme et moi attachons notre petit dans le siège du vélo, mon fils utilise l’un de nos autres vélos et nous faisons tous du vélo ensemble. Nous nous arrêtons de temps en temps pour voir les sites touristiques, mais la plupart du temps, nous nous promenons en profitant de la compagnie de l’autre. Les M20 et L20 ont la portée nécessaire pour nous faire rouler pendant des heures, et ils ont l’air bien de le faire aussi.