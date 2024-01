Engouement pour le colostrum : Pourquoi « l’or liquide » du lait de vache stimule le bien-être TikTok

Quelques heures après l’accouchement, je me suis assise dans mon lit d’hôpital, tenant mon nouveau-né pendant qu’une infirmière me massait les seins. En les pressant de haut en bas, elle cherchait la moindre trace de « bonnes choses » ou de ce qu’on appelle « l’or liquide ». Enfin, la plus petite goutte de liquide teinté de jaune tomba comme une goutte de pluie. “C’est ça!” s’est exclamée l’infirmière, tandis qu’une autre infirmière pressait mon nouveau-né jusqu’à mon mamelon.

En tant que mère pour la première fois, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais ce n’était pas une cuillère à café de liquide qui aurait facilement pu être confondue avec de la sueur jaune. Parfois appelé « premier lait », le colostrum est la première forme de lait produite par les glandes mammaires de tous les mammifères immédiatement après l’accouchement d’un nouveau-né. Pour les nouveau-nés humains, il s’agit essentiellement d’une injection personnalisée, riche en nutriments et remplie de globules blancs qui produit des anticorps pour renforcer le système immunitaire du bébé. Il crée également une couche sur l’estomac du nouveau-né pour empêcher les germes de provoquer des maladies et des infections.

Le colostrum aide en outre à prévenir l’hypoglycémie, la jaunisse et donne même au cerveau du bébé la nourriture adéquate pour grandir. Seules une à quatre cuillères à café de colostrum par jour sont produites par une mère pendant deux à cinq jours avant que le lait de transition ne prenne le relais, puis le lait maternel. Comme diraient de nombreux scientifiques, c’est « magique ».

“Le colostrum de n’importe quel mammifère animal est ce que les experts dans le domaine de la lactation et de la science du lait appellent” l’or liquide “”, a déclaré Jennifer Smilowitz, professeure agrégée au département de nutrition de l’Université de Californie-Davis, à Salon, ajoutant qu’il offre à la progéniture des nutriments spécifiques et des exigences de développement. “Cela aide à protéger et à développer différents systèmes des nouveau-nés vulnérables.”

Le colostrum est le genre de détails sur la santé humaine que l’on n’apprend pas vraiment avant d’avoir un bébé. Vous pouvez donc imaginer que mon intérêt a atteint son paroxysme lorsque j’ai entendu une entrepreneuse du bien-être promouvoir des publicités pour des suppléments de colostrum sur son podcast qu’elle jure de « construire ». son système immunitaire. Une recherche rapide sur TikTok a révélé que cela envahit effectivement l’espace bien-être cette année. Comme a déclaré un diététicien sur TikTokc’est le « seul supplément » que les gens devraient envisager de prendre en 2024.

Pour être clair, il ne s’agit pas de suppléments de colostrum humain, mais plutôt de colostrum de vache. Également appelé colostrum bovin, les chercheurs sont intrigués par ses bienfaits potentiels depuis des décennies. Il est populaire parmi les athlètes de haut niveau, mais ce n’est que récemment qu’il a fait son apparition dans les cercles de bien-être grand public de type GOOP. Les recherches Google pour les « suppléments de colostrum » ont atteint un sommet au cours des cinq dernières années au début de ce moiset celles du « colostrum bovin » atteint un niveau record en décembre. Mais malgré tout le battage médiatique autour des bienfaits du colostrum pour les nouveau-nés mammifères, les adultes de l’espèce humaine pourraient-ils également bénéficier de suppléments de colostrum bovin en poudre ?

Pour les nouveau-nés humains, les chercheurs savent que le colostrum est important pour la santé intestinale du nouveau-né. Smilowitz a expliqué que c’est parce que le colostrum contient des glucides complexes qui peuvent contenir une suite spécifique de microbes dans les intestins du nouveau-né. Il est essentiel que cela soit établi tôt dans la vie, car l’intestin « éduque le système immunitaire voisin », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’environ 70 à 80 % des cellules immunitaires sont présentes dans l’intestin humain. Les deux sont inextricablement liés.

« Si le producteur laitier récupère du colostrum le sixième jour, est-ce la même chose que le troisième jour ?

Certes, cela fait partie de l’attrait du colostrum bovin, a expliqué Smilowitz. En effet, comme cela arrive souvent dans le monde des suppléments de bien-être, il y a un saut de logique qui mène à une promesse claire et facilement commercialisable. L’histoire raconte que des avantages similaires dans le colostrum humain sont également présents dans le colostrum bovin, donc l’ingestion de colostrum de vache sous forme de supplément est la meilleure façon de les récolter. Smilowitz a déclaré qu’il est vrai que le colostrum bovin est similaire au colostrum humain dans la mesure où le colostrum d’une mère vache fournit des molécules et des nutriments très spécifiques pour protéger son veau.

“Mais les types et les quantités sont différents de ce que l’on trouve dans le lait maternel”, a-t-elle déclaré. « Le colostrum bovin contient des anticorps spécifiques aux agents pathogènes auxquels la vache est exposée, et le principal anticorps du colostrum bovin est l’IgG. [immunoglobulin G]alors que le principal anticorps du colostrum humain est l’IGA [immunoglobulin A.]»

Le colostrum bovin contient également beaucoup de protéines par rapport au colostrum humain, a-t-elle ajouté. Aucune de ces différences, comme les IgG qui se trouvent également dans le lait maternel, n’est nécessairement nocive pour l’homme. Mais la recherche ne montre pas non plus nécessairement de nombreux avantages. Selon des analyses systématiques de personnes prenant du colostrum bovin pour diverses raisons, les données sont « au mieux » mitigées, a-t-elle déclaré.

“Certaines études montrent certains avantages et d’autres aucun effet”, a-t-elle déclaré, précisant que certaines études portaient sur la perméabilité intestinale, également connue sous le nom de “fuite intestinale”, ou sur la fréquence des selles, la performance physique ou les infections des voies respiratoires. Une étude systématique sur le colostrum bovin a révélé que les preuves de son impact sur l’immunité était « non concluant ». Smilowitz a déclaré qu’une des raisons des résultats mitigés pourrait être la qualité mitigée du colostrum bovin. D’une part, la qualité du supplément dépend de la santé de la mère ou de la mère de l’animal.

“Cela dépend aussi du moment de la collecte du colostrum”, a déclaré Smilowitz. « Le colostrum ne dure qu’un nombre limité de jours, donc si le producteur laitier récupère du colostrum le sixième jour, est-ce la même chose que le troisième jour ?

Plus important encore, la FDA ne réglemente pas les suppléments, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen de garantir la qualité ou pour les consommateurs de savoir ce que contiennent d’autre les suppléments. Habituellement, après qu’un producteur laitier vend du colostrum à un fournisseur, le fabricant procède à l’élimination de la graisse, à sa pasteurisation et à son séchage en poudre.

“Et ce que beaucoup de consommateurs ne savent pas, c’est que le processus par lequel vous séchez un liquide peut affecter la qualité des molécules”, a déclaré Smilowitz, ajoutant que chauffer les molécules trop ou trop longtemps peut annuler la fonction des molécules. . En d’autres termes, cela pourrait affecter la qualité. La lyophilisation est la méthode préférée, mais c’est aussi la plus coûteuse.

Une société appelée ARMRA vend du colostrum bovin, dont le prix varie de 40 $ en stick packs à 120 $ en pots en vrac. L’entreprise réclamations être « cliniquement soutenu » et vend un produit qui donne des résultats liés à l’intestin, comme moins de ballonnements, des brûlures d’estomac moins fréquentes et une amélioration des symptômes du SCI, en plus d’une perte de poids, de cheveux plus épais et de moins de rides.

À mesure que l’intérêt pour le colostrum bovin augmente, on craint également que les profits soient prioritaires sur la santé des veaux.

Derek Beres, co-animateur de l’émission Podcast sur la conspiritualité, a déclaré à Salon qu’il voyait des fils de rhétorique sur la pureté dans la promotion des suppléments de colostrum bovin. Pour cette raison, il craint que l’attention accordée actuellement par le monde du bien-être à la « santé intestinale » ne conduise à des troubles de l’alimentation. Lorsque des suppléments arrivent sur le marché en prétendant promouvoir les « bonnes bactéries » dans les intestins d’une personne, cela imite une rhétorique similaire qui favorise et soutient l’orthorexie, ou l’obsession de manger des aliments sains, caractérisée généralement par une surfixation dangereuse de la qualité des aliments et non de leur quantité.

“Ils vendent tout cela sous couvert d’une bonne santé intestinale”, a déclaré Beres. “Mais il y a toute une prémisse selon laquelle vous devez équilibrer tout votre pH et il doit être aussi bon que possible.” Il a ajouté que le discours axé sur la pureté en matière de bien-être est « une grande partie du fascisme corporel », qui est la discrimination d’une personne en fonction de son apparence ou de son poids.

Beres a examiné de plus près l’ARMRA et certaines des études répertoriées sur son site Web. Dans le études citées, L’efficacité clinique du colostrum bovin se situe entre 20 et 60 grammes sous forme de poudre. Notamment, il n’y a qu’un gramme par portion dans les petits sachets ARMRA. L’option en vrac à 120 $ contient environ 2 grammes par portion. ARMRA n’a pas répondu à la demande de commentaires du Salon avant la publication.

À mesure que l’intérêt pour le colostrum bovin augmente, on craint également que les profits soient prioritaires sur la santé des veaux, comme le souligne un article publié en mai dernier dans le Journal de la science laitière. La co-auteure de l’article, Angela Costa, professeure adjointe principale au département des sciences médicales vétérinaires de l’Université de Bologne, a déclaré par courrier électronique à Salon que la prise de colostrum bovin présentait certains avantages pour les adultes.

“Il a été démontré que l’inclusion de colostrum animal augmente les performances sportives, la masse musculaire et la santé des os, la résistance à la fatigue, la masse maigre et le système immunitaire”, a-t-elle déclaré. Mais comme tout ce qui gagne en popularité, il existe un inconvénient et une tension entre les affaires et la santé des veaux nouveau-nés. Selon elle, la première traite du colostrum devrait toujours être réservée aux veaux nouveau-nés eux-mêmes, comme la nature semble le vouloir. Mais les produits ultérieurs – en particulier là où il y a un excédent constant – peuvent être utilisés comme sous-produits et vendus.

“Le colostrum de la deuxième et de la troisième traite, moins riche en anticorps que le premier colostrum, devrait être destiné à cette activité”, estime-t-elle. Smilowitz a ajouté qu’à terme, les suppléments bovins pourraient aider les gens à améliorer les symptômes résultant de conditions liées au système immunitaire, mais elle suggère aux gens de parler d’abord à leurs prestataires de soins de santé.

“Mais je voudrais simplement avertir que les gens doivent savoir qu’ils ne sont pas réglementés par la FDA et que la qualité peut varier”, a-t-elle déclaré.