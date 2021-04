Les responsables du football anglais ont déclaré samedi qu’ils procéderaient à une panne de courant sur les réseaux sociaux le week-end prochain pour protester contre «les abus discriminatoires continus et soutenus subis en ligne par les joueurs et de nombreux autres joueurs liés au football».

Le boycott bénéficie du soutien d’une coalition de groupes, dont la Premier League, la ligue de football la plus riche et la plus prestigieuse du monde, mais aussi la fédération de football d’Angleterre; les deux premiers niveaux professionnels du soccer masculin et féminin; arbitres; le syndicat des joueurs du pays, et d’autres.

L’action est l’effort le plus direct à ce jour par un sport pour faire pression sur les entreprises de médias sociaux comme Twitter, Instagram et Facebook pour qu’elles prennent des mesures contre les abus en ligne, et survient après une saison au cours de laquelle les joueurs, les clubs, les dirigeants d’équipe, les arbitres, les commentatrices et autres ont été la cible d’abus.

Le boycott des médias sociaux fait également suite à une semaine de fureur et de manifestations de rue contre les meilleurs clubs et leurs propriétaires qui ont essayé – et échoué – de créer une Super League européenne séparatiste qui les aurait isolés de nombreuses structures, y compris le système de rémunération, qui ont soutenu le football pendant un siècle. À chacune des manifestations, il y avait des demandes vitrioliques pour les propriétaires d’équipes de vendre.