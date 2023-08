Engle Lane à Streator présentera « A Fox on the Fairway » – Shaw Local

Quel rapport entre la guerre de Troie et le golf ? Enfin, rien de vraiment, mais ne dites pas ça à Louise Heindbedder.

Heindbedder n’est que l’un des nombreux personnages de « The Fox on the Fairway » d’Engle Lane, qui débutera le 3 septembre puis se déroulera du 5 au 9 septembre au théâtre Streator.

Cette pièce de Ken Ludwig est un hommage aux farces anglaises des années 1930 et 1940. Il emmène le public dans un voyage rappelant les classiques des Marx Brothers avant de couper l’herbe sous le pied des habitants d’un country club privé. L’histoire est remplie d’erreurs d’identité, de portes qui claquent et de manigances romantiques exagérées.

Situé au milieu des greens verdoyants du Quail Valley Country Club, « A Fox on the Fairway » se déroule le jour où Quail Valley affronte son plus ancien rival, le Crouching Squirrel Golf and Racquet Club, à proximité, pour leur tournoi de golf interclubs annuel. Les lignes de bataille sont tracées lorsque les deux clubs, un peu comme la Grèce et Troie d’autrefois, rassemblent leurs héros les plus courageux et jouent le dernier putt fou sur un 18e trou qui est entré dans la légende.

Qu’arrivera-t-il au pompeux Dickie Bell (joué par Jim Woodward) lorsqu’il tentera de s’en prendre rapidement à Henry Bingham (joué par Larry Kelsey) ? Pourquoi Pamela Peabody (jouée par Kathy Missel) a-t-elle besoin d’huîtres pour garantir une victoire ? Pourquoi Justin Hicks (joué par Luke Dougherty) saute-t-il sur le canapé et fait-il des pompes ? Qu’est-ce que c’est que toute cette agitation à propos d’un vase appartenant à Muriel Bingham (jouée par Jennifer Kirkman) ? Pourquoi Louise (jouée par Devon Ford) pleure-t-elle encore ?

La seule façon de le savoir est d’acheter un billet et de voir. Le public doit savoir que l’émission est classée PG-13 pour les situations et le langage des adultes.

Les spectacles sont programmés à 14 h le 2 septembre, à 19 h 30 du 4 au 8 septembre et à 14 h le 9 septembre.

Vouloir aller?

Les billets coûtent 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins, disponibles en ligne à https://englane.org ou via la billetterie. La billetterie est ouverte de 11h à 15h du lundi au samedi. Pour plus d’informations, appelez le 815-672-3584. Le théâtre est situé au 1012 Columbus Road, Streator.