England XI de Paul Merson : Pas de Jack Grealish, Raheem Sterling commence | Actualités footballistiques

Paul Merson choisit son onze anglais pour affronter la Croatie, explique pourquoi les Three Lions ne peuvent pas être dupes de la mauvaise forme de leurs adversaires et donne à Jude Bellingham la chance de jouer le rôle principal.

‘The Magic Man’, qui a participé à deux tournois de finale avec l’Angleterre dans les années 1990, raconte Sports aériens pourquoi l’Angleterre doit aborder son match d’ouverture avec un trio de dos, avec une « finale de coupe » contre l’Écosse à venir après leur affrontement avec la Croatie.

3-4-3 la façon de jouer contre la Croatie

L’Angleterre XI de Paul Merson affrontera la Croatie



J’ai assez regardé les deux derniers matchs pour voir que personne n’est prêt à courir sans ballon. Sterling le fera, nous en avons besoin. Si on ne court pas sans ballon, je ne vois pas comment on va faire quoi que ce soit. Il n’a pas été en grande forme, mais il court sans ballon et c’est la seule lumière brillante que j’ai vue lors des deux derniers matchs, personne n’est vraiment prêt à courir sans ballon.

Je ne pense pas que nous soyons assez bons à l’arrière, vous l’avez vu lors des deux derniers matchs et ce sont des équipes moyennes, des équipes moyennes. La Roumanie ne va même pas au tournoi, et c’était plus difficile de ne pas se qualifier que d’y arriver. Ils nous ont traversés un peu trop facilement ; les gens diront que ce n’est pas notre bonne équipe, mais c’est un jeu où vous ne pouvez pas vous permettre de perdre – vous devez être un peu méfiant et avoir cette assurance à l’arrière.

















L’ancien international anglais Alan Smith dit qu’il serait surpris si Gareth Southgate décidait de choisir un troisième pour son premier match de l’Euro 2020 contre la Croatie



Walker vous donne cela avec son rythme, et vous avez alors deux arrières latéraux complets qui peuvent bombarder vers l’avant. Ce sont deux autres options d’attaque, puis vous dites aux trois à l’arrière, vous défendez, et vous avez Rice comme police d’assurance pour arrêter de vous faire prendre sur le comptoir, et vous laissez les autres partir et attaquer et obtenir une victoire pour nous. Nous devons jouer trois à l’arrière, trop de fois ils ont été ouverts lors des deux derniers matchs amicaux.

Maguire a de l’expérience dans son organisation. C’est un tournoi difficile à gagner, vous y mettez le Brésil et l’Argentine, et c’est la Coupe du monde. Qui peut gagner la Coupe du monde en dehors de l’Europe ? Vous ne pouvez dire que ces deux-là. C’est un tournoi difficile. Vous ne pouvez pas perdre votre premier match, alors vous êtes contre, surtout avec l’Ecosse qui arrive ensuite où vous savez que vous allez devoir retirer chaque chaussette pour les battre parce que c’est leur finale de coupe.

« Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre le match contre la Croatie »

















Le chanteur Olly Murs a rejoint Good Morning Euros pour révéler la composition qu’il pense que Gareth Southgate choisira pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie



Foden est en si bonne forme et Grealish a joué ces deux matchs, cela me dit qu’il ne joue pas. Les gens disent qu’il a besoin de la forme physique du match, mais ce n’est pas un joueur de boxe à boxe, il joue en rafales. Il n’a pas besoin d’être totalement en forme, comme un Declan Rice ou un Jude Bellingham. C’est de l’énergie non-stop, mais il joue par rafales.

Est-ce qu’il va quatre à l’arrière et y va? Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ce match.

Angleterre XI des lecteurs de SkySports.com contre la Croatie



Un match nul ne serait pas la pire des choses, la Croatie est la deuxième meilleure équipe de ce groupe, mais en même temps avec un point, vous avez tout d’un coup fait venir l’Ecosse, ce qui est notre match le plus difficile si je suis honnête. C’est leur ultime finale de coupe, lorsque l’Angleterre affronte les autres nations d’origine en rugby à XV, comment ils récupèrent leurs matchs. Nous ne traitons pas ces jeux comme ils le font, et ce sera énorme.

Il y a quelques joueurs qui sont directement sur la feuille d’équipe – Harry Kane, Mason Mount, Kyle Walker et Jordan Pickford. Vous obtenez ces quatre joueurs et partez de là.

Ne vous laissez pas berner par la forme de la Croatie

















L’ancien défenseur de Liverpool Dejan Lovren a déclaré que l’équipe de Croatie était heureuse d’être considérée comme un outsider pour l’Euro 2020



Ne regardez pas trop les résultats de la Croatie, ces équipes se présentent aux tournois. Ils sont comme des golfeurs ; ils ne le gardent pas pour l’Open d’Autriche dans les Alpes, ils se présentent dans les majors.

Vous regardez l’Allemagne. Je les ai vus se faire démonter par la Suisse il n’y a pas si longtemps, ils étaient pris pour le plaisir mais je pense que ça s’est terminé 3-3 à la fin. Mais vous savez, quand le tournoi commencera, ce sera un animal différent. Ils vont arriver. Regardez le Portugal, ils se présenteront à ce tournoi. C’est si difficile de gagner, c’est irréel.

Je serais si heureux si nous arrivions troisième de notre groupe. Ensuite, nous avons toutes les chances de gagner la compétition, la façon dont elle tombe.

Si nous gagnons le groupe et que tout se passe comme prévu, il est presque impossible de le gagner. Il faudrait battre tous les meilleurs pays en deux semaines. C’est quelque chose qui va. Le Portugal d’abord, puis l’Espagne ou quelqu’un d’autre, il faudrait tous les battre ; c’est dur sur une période de deux semaines.

Bellingham pourrait devenir une star de l’Euro

Jude Bellingham pourrait jouer un grand rôle pour l’Angleterre plus tard dans le tournoi, selon Merson



Je pense que Bellingham sera une star, plus tard dans le tournoi.

Dans les matchs où nous devons gagner des matchs, je pense qu’il sera absent, mais quand il s’agira des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, je pense qu’il joue. Contre de meilleures équipes, il doit jouer et casser les choses. Il sait quand partir, il sait quand fermer. Il pourrait être la superstar ici, au fur et à mesure que le tournoi avance.

C’est un bon joueur, on pourrait penser qu’il avait 28 ans. On pourrait penser qu’il a joué 300, 400 matchs.

Il sait quand y aller, ne pas y aller, et son jeu de position est incroyable. Je ne serais pas surpris non plus s’il jouait contre la Croatie.

Podcast : Foden et Grealish sur le banc ?! Le grand débat d’Angleterre XI

Jasper Taylor est rejoint par Rob Dorsett, Nick Wright et Gerard Brand pour un débat définitif sur le plus grand sujet de discussion de l’Angleterre avant leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche : qui commencera à Wembley ?

Dans la première partie, Rob nous apporte toutes les dernières informations de St George’s Park, tandis que le panel parcourt la formation et la défense

Dans la deuxième partie (22:31), tout tourne autour du milieu de terrain et de la ligne avant. Y a-t-il une chance que Rashford et Sterling commencent par Foden et Grealish? Et l’Angleterre devrait-elle chercher à affronter deux milieux de terrain défensifs en phase à élimination directe ?

Et dans la troisième partie (42:27), le XI des lecteurs de SkySports.com est révélé, et Nick et Gerard choisissent leur joueur d’impact surprise dans l’équipe d’Angleterre.

